« Je n’ai pas vu Barcelone payer un arbitre » – Pep Guardiola donne son point de vue sur le scandale Negreira

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que la justice devrait décider si Barcelone est coupable d’actes répréhensibles dans le scandale Negreira, mais insiste sur le fait que son ancien club a remporté des trophées en étant « meilleur que ses adversaires ».

Barcelone fait l’objet d’une enquête pour corruption présumée et le club catalan fait face à des accusations de corruption pour les paiements versés à l’ancien vice-président de la commission des arbitres du pays, José Maria Enriquez Negreira.

Il est allégué que les paiements d’environ 7,4 millions de livres sterling entre 2001 et 2018 ont été effectués en échange de décisions d’arbitrage favorables, mais Guardiola a appelé à la prudence.

L’entraîneur de la ville, qui a mené Barcelone à 14 des 19 trophées possibles entre 2008 et 2012, dans sa période la plus réussie, a déclaré : « Attendez et voyez. Laissez la justice, le processus [take its course].

« Jusqu’à présent, ce que j’ai entendu… Je n’ai ni vu ni lu, parce que je suis hors de ça, mais je n’ai pas vu Barcelone vraiment, vraiment, vraiment, vraiment payer un arbitre pour bénéficier d’un avantage. Je n’ai pas vu ça, je ne l’ai pas lu.

« C’est pourquoi je veux attendre avant d’avoir une opinion, parce que Barcelone va défendre ce qu’il a à faire, et nous verrons. »

Et il a ajouté : « Ce dont je suis presque sûr, c’est que lorsque Barcelone a gagné, c’est parce qu’ils étaient meilleurs que leurs adversaires. J’en suis assez convaincu en ce moment – ​​de nos jours.

« Nous avons gagné parce que nous étions bien meilleurs que nos rivaux. Et quand ils ne l’étaient pas, ils ne gagnent pas, ils perdent. Mais la justice décidera de ce qui s’est réellement passé. »

