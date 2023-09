Novak Djokovic a déclaré qu’il prévoyait de jouer le plus longtemps possible tant qu’il était encore capable de concourir pour les plus gros prix après avoir remporté un 24e titre du Grand Chelem, un record, à l’US Open.

Djokovic, 36 ans, a battu Daniil Medvedev en deux sets pour égaliser le record de Margaret Court pour la plupart des couronnes majeures en simple.

La moitié des 24 triomphes de Djokovic en Grand Chelem ont eu lieu depuis ses 30 ans. Le Serbe a également remporté sept des 10 derniers tournois majeurs auxquels il a participé.

«Je vais continuer. Vous savez, je me sens bien dans mon corps. Je sens toujours que j’ai reçu le soutien de mon environnement, de mon équipe, de ma famille », a déclaré Djokovic.

« Les Grands Chelems… ont toujours été mon objectif le plus élevé et ma priorité tout au long de la saison.

« Je ne joue pas autant que dans d’autres tournois, alors j’essaie, vous savez, de donner la priorité à ma préparation afin de pouvoir atteindre le sommet des Grands Chelems. »

Novak Djokovic dit qu’il quittera le tennis dans 24 ans : « Les joueurs vont et viennent. Ce sera le même genre de destin pour moi. Finalement, un jour, je quitterai le tennis dans 23 ou 24 ans environ. 😂 pic.twitter.com/tzJq7SNN7J – La lettre du tennis (@TheTennisLetter) 11 septembre 2023

Djokovic reviendra au numéro un mondial lundi pour une 390e semaine, un record, remplaçant Alcaraz au sommet. Alcaraz est le seul homme à avoir battu Djokovic cette année en Grand Chelem.

Sa victoire en cinq sets en finale de Wimbledon a ruiné la candidature du Serbe à un Grand Chelem calendaire, mais toute indication signalant le passage du flambeau s’est révélée prématurée à New York.

« Sachant que je joue encore à un si haut niveau et que je gagne les plus grands tournois de ce sport, oui, je ne veux pas me débarrasser de ce sport », a déclaré Djokovic.

« Je ne veux pas quitter ce sport si je suis toujours au sommet, si je joue toujours comme je joue. »

Djokovic a admis qu’il lui arrive parfois de remettre en question son avenir dans un sport qu’il domine depuis plus d’une décennie.

«Je me demande parfois pourquoi ai-je encore besoin de cela à ce stade après tout ce que j’ai fait, vous savez? Combien de temps est-ce que je veux continuer ? Bien sûr, j’ai ces questions en tête », a-t-il déclaré.

Mais son habitude de se fixer des objectifs de plus en plus ambitieux à mesure que sa carrière progresse signifie qu’il est peu probable qu’il s’arrête de si tôt, à moins que son corps ne l’exige autrement.

«Je n’ai aucun chiffre en tête pour le moment sur le nombre de Grands Chelems que je veux gagner jusqu’à la fin de ma carrière. Je n’ai pas vraiment de chiffre », a déclaré Djokovic.

«Je continuerai à les considérer comme mes tournois les plus importants et là où je veux jouer le meilleur tennis.

« Cela ne changera donc pas. Cela restera le même la saison prochaine ou je ne sais pas combien de saisons il me reste encore dans les jambes. Alors voyons. »

Son entraîneur Goran Ivanisevic a plaisanté en disant que la soif de succès inextinguible de Djokovic pourrait le voir continuer jusqu’aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

Il a également déclaré qu’il y avait peu de chances que Djokovic raccroche sa raquette s’il remportait l’Open d’Australie l’année prochaine pour remporter le record absolu avec une 25e couronne du Grand Chelem.

« Il apprécie juste, il aime les défis. Comme si tu me demandes 25, ouais, s’il gagne 25, il va penser : Si je gagne 25, pourquoi pas 26 ? C’est toujours un de plus, quelque chose de plus. »

