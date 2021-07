Biles, 24 ans, qui est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures gymnastes de tous les temps, avait annoncé ces derniers jours qu’elle se retirait de l’équipe et de la finale du concours général des Jeux de Tokyo – une décision qu’elle a prise pour la protéger. santé mentale.

Cependant, l’Américaine devait participer à quatre finales individuelles par engin, à partir de dimanche, mais a alimenté des rumeurs selon lesquelles sa participation à Tokyo pourrait être terminée après avoir exprimé des hésitations quant à sa capacité à performer, disant aux fans en ligne qu’elle souffrait d’une forme de bloquer.

Dans ses histoires IG, Simone Biles répond aux personnes qui pensent qu’elle « a quitté » son équipe en expliquant les « twisties » qu’elle a vécues et ce que cela fait de « ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés »…. pic.twitter.com/79hN973rkd – Kimberley A. Martin (@ByKimberleyA) 30 juillet 2021

« Je ne peux vraiment pas comprendre comment tordre« , a annoncé Biles lors d’une session de questions-réponses sur les réseaux sociaux avec les fans vendredi.

La quadruple championne olympique a téléchargé des images sur Instagram qui la montrent luttant pour décrocher une sortie des barres asymétriques, ne réussissant pas à atterrir sur ses pieds lors de deux tentatives qu’elle a téléchargées sur la plate-forme de médias sociaux.

Elle a également dit à ses partisans qu’elle avait déjà souffert des « twisties » auparavant – mais que cela n’a jamais eu d’impact sur les quatre aspects de l’appareil comme elle dit qu’elle en souffre actuellement, et a ajouté que cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour surmonter le mental bloc qu’elle dit qu’elle connaît.

« Il n’a jamais été transféré aux barres et aux poutres auparavant pour moi. Il aime strictement le saut et le sol… les deux plus durs. Mais cette fois, c’est littéralement sur chaque événement. Ce qui craint… vraiment mauvais.

« C’est honnêtement pétrifiant d’essayer de faire une compétence mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés. Je ne pense pas que vous vous rendiez compte à quel point c’est dangereux sur une surface dure/de compétition.

« Je ne peux littéralement pas distinguer le haut du bas… Je n’ai également AUCUNE idée où je vais atterrir, » elle a continué. « Ou sur quoi je vais atterrir. Tête / mains / pieds / dos. »

Biles a ajouté que le moyen le plus efficace de surmonter le funk dans lequel elle se trouve est de revenir à l’essentiel et de s’entraîner sur des surfaces molles dans le but de reprendre confiance en elle – mais il semble que la participation continue de Biles aux Jeux de cet été s’accompagne d’un tic-tac très important avant dimanche.

L’aveu de Biles qu’elle a du mal à Tokyo survient quelques jours seulement après qu’elle a annoncé qu’elle se retirait du concours général des Jeux olympiques dans un geste conçu pour lui permettre de « se concentrer sur sa santé mentale« , selon un communiqué de USA Gymnastics.

« Nous soutenons de tout cœur la décision de Simone et saluons sa bravoure en priorisant son bien-être. Son courage montre, encore une fois, pourquoi elle est un modèle pour tant de« , ont-ils ajouté.