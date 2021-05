«Je n’ai pas pu lui trouver un lit aux soins intensifs parce qu’il n’était pas Chhota Rajan», Sutapa Sikdar, épouse d’Irrfan Khan, pleure la disparition de son ami à cause du COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: Sutapa Sikdar, l’épouse de l’acteur décédé Irrfan Khan, s’est récemment rendue sur Facebook pour partager la tragique nouvelle d’un cher ami décédé à cause du COVID-19 et comment son amie n’a pas pu obtenir de lit d’hôpital.

Dimanche 2 mai, elle s’est rendue sur Facebook pour décrire les troubles émotionnels qu’elle a subis après la mort de son amie.

Au début de son message émotionnel, elle a mentionné qu’il ne s’agissait pas d’une nécrologie et a exhorté les gens à ne pas oublier la douleur causée par la deuxième vague de COVID-19.

Elle a en outre écrit ses sentiments à propos de son amie Sameerda, se souvenant des souvenirs qu’elle avait partagés avec lui, et a juré de ne jamais l’oublier.

Elle a écrit: « # notanobituary # don’tforget, j’ai posté la veille pour demander de l’aide à mon parent Sameer Banerjee. Aujourd’hui, il nous a quittés. Nous ne pouvions pas installer une unité de soins intensifs chez nous à Delhi, la capitale de l’Inde. Et nous ne pouvions pas obtenir un lit à l’hôpital. Ma gratitude à tous les guerriers covid qui ont aidé. Je ne vous oublierai jamais tous, mes félicitations à vous tous jusqu’à ce que je vive, je n’oublierai jamais le sourire de sameerda .. je chérirai mes souvenirs d’adolescent avec lui Je n’oublierai jamais que je n’ai pas pu lui trouver de lit en unité de soins intensifs parce qu’il n’était pas chotarajan. C’était un homme honnête. «

« Je n’oublierai pas ce chaos à Delhi, vous n’oubliez pas aussi que les cheikhs de Banerjee das adjanias doivent tous partir et qu’ils auraient pu rester avec nous tous un peu plus longtemps si nous nous étions concentrés en tant que pays davantage sur les usines d’oxygène des hôpitaux. festivals hindous et festivals musulmans. # delhigovt # modi # bettertobeachotarajan # n’oublie pas », a-t-elle ajouté dans son message.

Jetez un œil à son message:

Sikdar mentionne Chhota Rajan dans son message pour souligner comment le criminel notoire a été admis au All India Institute of Medical Services le 27 avril lorsqu’il a été testé positif au coronavirus, tandis que son amie avait du mal à se procurer un lit ou à être admise à l’hôpital.

Sutapa Sikdar est une ancienne élève de l’École nationale d’art dramatique et a rencontré son mari et feu l’acteur Irrfan Khan à l’institut. Le duo s’est marié en 1995 et a deux enfants – Babil et Ayaan.

Sikdar a écrit des dialogues pour de nombreux films de Bollywood tels que Supari, Shabd et Kahaani et a même produit la romance comique Qarib Qarib Singlle en 2017.

Malheureusement, Sutapa a perdu son mari et l’acteur de Bollywood Irrfan Khan à cause d’une forme rare de cancer – la tumeur neuroendocrine le 29 avril 2020.

Cette année, le 29 avril a marqué le premier anniversaire de la mort de l’acteur acclamé par la critique. L’acteur a été admis à l’hôpital de Kokilaben en raison d’une infection du côlon la veille de sa mort. Cela fait un an maintenant, mais ses souvenirs restent encore frais.