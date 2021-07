« Je n’ai pas pu l’aider beaucoup, je suis triste à ce sujet »: Shweta Tiwari sur les débuts de sa fille Palak Tiwari | Nouvelles télévisées

Bombay: Shweta Tiwari est une fière mère alors que sa fille Palak Tiwari se prépare pour ses débuts à Bollywood avec le film d’horreur « Rosie: The Saffron Chapter ». Cependant, la star de la télévision regrette de ne pas avoir pu fournir à Palak bien au-delà de son soutien car elle appartient principalement à une industrie différente.

« Je suis très fier parce que tout ce qu’elle a obtenu, elle l’a fait avec son travail acharné et ses auditions. J’étais juste là pour la soutenir. Je ne pouvais rien lui fournir d’autre étant dans une industrie différente. (J’appartiens à) La télévision l’industrie et elle va entrer dans l’industrie cinématographique », a déclaré Shweta à IANS.

Shweta, 40 ans, fait partie de l’industrie de la télévision depuis plus de deux décennies maintenant. Elle a gagné en popularité avec sa performance en tant que Prerna Sharma Bajaj dans « Kasautii Zindagii Kay », et a ensuite figuré dans des émissions telles que « Parvarrish », « Begusarai » et « Mere Dad Ki Dulhan ».

« La façon de travailler dans ces deux industries est absolument différente. Je pense que je ne pourrais pas beaucoup l’aider, ce dont je suis triste. C’est une fille tellement travailleuse et je suis tellement fière d’elle », a ajouté l’actrice.

Shweta sera bientôt vue dans la 11e saison de « Khatron Ke Khiladi » animée par le cinéaste Rohit Shetty sur Colors.