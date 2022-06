Je n’ai pas pu fonctionner au travail pendant des années―il s’avère que j’ai le TDAH

J’ai été licencié et viré plusieurs fois… Plus de fois que je ne voudrais l’admettre. En partie, c’est mon domaine. Les médias essaient constamment de suivre l’intérêt du public, et des équipes entières peuvent être coupées lorsqu’elles sont soudainement jugées non pertinentes. Pour citer la magnat de la mode Heidi Klum : Un jour, vous êtes dedans, et le lendemain, vous êtes dehors. Et quel que soit le secteur d’activité, il est courant d’être licencié ou licencié à un moment donné de votre vie. « Prévoyez d’être » lâché involontairement « au moins deux fois dans votre carrière », déclare Julie Bauke, fondatrice et stratège en chef de carrière chez Le Groupe Bauke. « Que cela soit dû à la performance ou dans le cadre d’une importante mise à pied, cela arrive aux meilleurs d’entre nous. » Pour moi, il s’avère qu’un trouble neurodéveloppemental non diagnostiqué pourrait également avoir joué un rôle. À 33 ans, j’ai découvert que j’avais un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité. Et avec le recul, maintenant que je sais que je l’ai, je peux voir comment cela a affecté ma performance. Le TDAH altère vos fonctions exécutives, qui vous permettent de planifier, de vous concentrer et de jongler avec plusieurs tâches simultanément, selon le Center on the Developing Child de l’Université de Harvard. Tous ces éléments sont essentiels pour réussir dans le milieu de travail d’aujourd’hui. à une travail d’écriture du personnel, par exemple, je me souviens d’avoir été constamment débordé. Les directives elles-mêmes étaient assez simples : créer des diaporamas quotidiens, envoyer un langage potentiel au patron pour présenter des pièces sur les réseaux sociaux, rechercher du contenu pour les travaux futurs. Mais me souvenir de tout cela et l’organiser d’une manière ou d’une autre dans mon cerveau était impossible. C’était comme si ces tâches n’allaient pas durer et se redresser. C’était juste trop d’informations d’un coup. C’est assez commun, dit J. Russel Ramsay, professeur agrégé et codirecteur du programme de recherche et de traitement du TDAH chez l’adulte à l’Université de Pennsylvanie. Les fonctions impliquées dans la capacité de voir toutes les informations puis de les décomposer font partie de la mémoire de travail du cerveau. Et « une mémoire de travail affaiblie est une facette du TDAH », dit-il. Quatre ou cinq mois après le début de chaque emploi, je connaissais également une grande perte de motivation. Je voulais tous les rôles que j’avais, mais d’une manière ou d’une autre, après ces quatre ou cinq mois, je devais me forcer à le faire. C’était comme un interrupteur chimique dans mon cerveau. Me faire écrire ou éditer un article était un combat constant avec ma volonté. Je me souviens d’être rentré chez moi tous les soirs et d’avoir lu des articles sur la motivation et la productivité. Rien n’a fonctionné.

Prévoyez d’être «lâché prise involontairement» au moins deux fois dans votre carrière. Julie Bauke Fondateur et stratège de carrière en chef, The Bauke Group

Cette première période dans n’importe quel emploi est « un peu comme une période de lune de miel dans une relation », dit Ramsay. C’est nouveau, c’est excitant, c’est un peu effrayant. Vous voulez faire bonne impression. Mais « ça s’estompe toujours », dit-il. Et les personnes atteintes de TDAH le ressentent plus fortement. Ces produits chimiques dans votre cerveau qui vous aident à rester motivé même après cette phase initiale, comme l’ocytocine et la sérotonine, sont plus erratiques dans leur efficacité dans le cerveau du TDAH. Les personnes atteintes de ce trouble ont besoin de plus de motivation externe pour continuer à avancer. Il y avait aussi la distraction perpétuelle associée au TDAH. Mes distractions ont tendance à être plus internes qu’externes. Mon cerveau a toujours préféré imaginer le discours que je donnerais au début de mon alma mater à l’université de Boston (après Pulitzer, bien sûr) ou un rendez-vous avec une célébrité en vogue (Andrew Garfield, amiright) qu’à propos de tout ce que je faisais d’autre. Parfois, ces distractions étaient plus profondes. Au fil du temps, je me suis mis en colère contre moi-même. J’étais constamment inquiète de ne pas être en mesure de jouer, et ce n’était qu’une question de temps avant que je ne rate à nouveau. Je croyais que j’étais un échec, et j’étais probablement destiné à échouer. Je portais ce poids et cela détournait mon attention de tout ce que je faisais. La distraction interne peut être plus difficile à gérer que la distraction externe, explique Amishi Jha, professeur de psychologie à l’Université de Miami et auteur de « Esprit de pointe. » « Avec la distraction interne, c’est avec vous, peu importe où vous êtes, où que vous alliez », dit-elle. Compte tenu de tout cela, ma production a durement souffert. Et, finalement, je me ferais lâcher. Heureusement, chaque expérience de travail douloureuse s’accompagnait de leçons. J’ai appris à décomposer les tâches pour moi-même et à les programmer tout au long de la journée dans un calendrier, un cahier ou une feuille de calcul Excel. J’ai appris à m’attaquer d’abord aux grands projets effrayants, car la seule issue est de passer. J’ai appris à demander des éloges quand je faisais du bon travail parce que j’ai besoin de cette motivation externe. Deux semaines avant que je reçoive mon diagnostic, mon thérapeute a suggéré que j’avais peut-être un TDAH. J’ai pleuré. Tout à coup, j’ai compris que peut-être cette différence que je ressentais dans ma façon de fonctionner par rapport à tout le monde avait un nom. Et que c’est réel. Pour la première fois, j’ai eu l’impression que je pouvais peut-être me pardonner mes nombreuses f—ups. Peut-être qu’ils n’étaient pas entièrement de ma faute. En ce qui concerne cette distraction émotionnelle interne, « une fois que vous l’avez libérée », dit Jha, « vous avez tout d’un coup plus de capacité à votre disposition » pour vous concentrer sur tout le reste. Après avoir reçu mon diagnostic, cette colère et cette peur ont commencé à se dissiper. Ces jours-ci, je lis des livres sur mon trouble pour avoir une idée du fonctionnement de ce cerveau. J’en parle avec des amis, des collègues et des managers. je le fais méditation de pleine conscience chaque matin, ce qui, même s’il ne peut pas réparer exactement le système, m’a donné une plus grande conscience de l’endroit où se trouve mon attention à un moment donné. Moi-même, je ne suis pas médicamenté, cependant, je sais que c’est une grande aide pour les autres. Et j’essaie de me pardonner chaque fois que je me trompe.

Affiche pour « Ceci est mon premier groupe de soutien pour le TDAH. » Photo de Lauren Shamo et Kiersten Schmidt