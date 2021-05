«  Je n’ai pas peur de vous, salopes MMA  »: la boxeuse Shields a salué un «  sauvage  » de McGregor alors qu’elle regarde la grandeur des arts martiaux mixtes

Confrontational Shields a affirmé qu’elle devait parler d’elle-même afin de gagner l’adulation qu’elle estimait mériter en mars, et deux mois après avoir averti qu’elle pouvait battre «98%» des hommes, elle a minimisé les écarts entre sa nouvelle et son ancienne disciplines et a été salué par l’UFC à grande gueule Conor McGregor.

L’homme qui a fait le changement dans la direction opposée lors de sa défaite face à Floyd Mayweather en 2017 a qualifié le mouvement de Shields «d’un événement rare qui doit être loué».

« Respectez cette championne du monde de boxe multi-poids, qui participera à son premier combat de MMA le mois prochain, » dit-il, se tournant vers l’arc de Shields dans la Professional Fighters League (PFL).

Respectez ce champion du monde de boxe multi poids! Participe à son premier combat de MMA le mois prochain. Un événement rare qui mérite des éloges! Un vrai courage que beaucoup de ses homologues masculins ne possèdent pas. Bonne chance Clarissa! Un autre sauvage multi-poids, multi-sport! Bienvenue 😎 https://t.co/eIQuIPV7yr – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 mai 2021

« Un vrai courage que beaucoup de ses homologues masculins ne possèdent pas. Bonne chance, Clarissa. Encore une sauvage multi-poids et multisports. Bienvenue. »

Shields a remercié McGregor tout en soulignant subtilement qu’il avait mal orthographié son nom. « Je prends ça au sérieux, » elle a promis. « Je suis prêt à prouver un point, comme vous l’avez fait. »

L’athlète du Michigan, âgé de 26 ans, a ri des défis des boxeurs, dont le champion britannique des poids moyens de la WBO, Savannah Marshall.

C’est de ça que le F dont je parle sis. Vous n’êtes pas le meilleur par erreur, vous vous mettez au travail, vous avez la discipline et vous ne craignez personne! Mettez-les TOUS en garde !! Let’s Get It Sis 😉 🎤 – Amanda Serrano 🇵🇷 (@Serranosisters) 7 mai 2021

Double championne olympique et actuelle incontestée championne des poids moyens légers, elle était autrefois la dirigeante incontestée des poids moyens, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle estime qu’elle n’a guère plus à prouver dans le pugilisme.

« Le MMA et la boxe sont différents, oui, » Elle a accepté, après s’être filmée en train de courir autour d’un ring de la PFL en vue de son premier combat dans environ cinq semaines.

« Mais tout est en train de se battre. Cela implique la force, le QI, le cœur, la discipline, le régime alimentaire, le style de vie: tout ce qui est cool.

Je suis d’accord. Mais ne vous précipitez pas. Apprendre à combattre la soumission sur le dos ou les lancers de filles qui étudient le judo depuis des années comme Kayla, ça prend du temps. J’aime que vous reconnaissiez que vous voulez être un combattant complet. Cela prend du temps. – Myacctwassusp1 (@ myacctwassusp1) 7 mai 2021

Cela peut certainement être fait, mais il est tout simplement improbable de tenir une ceinture dans une division avec de grands lutteurs ou des kickers, par exemple, qui l’ont fait depuis toujours. La clé est évidemment d’abattre la défense et les coups de pied en défense. Ces deux choses toute la journée et fkn nuit lol. – Austin Olivas (@olivas_austin) 7 mai 2021

« Ce n’est pas impossible pour moi d’être géniale au MMA. J’ai tout ce qu’il faut. Et je ne suis pas effrayée ou intimidée par aucune de vous salopes MMA. »

Sheilds se considère comme la plus grande femme de tous les temps en boxe, et une autre combattante qui pourrait prétendre à cette couronne, la championne à quatre poids Amanda Serrano, a soutenu ses fanfaronnades.

« C’est de ça que je parle, ma soeur, » dit Serrano. « Tu n’es pas le meilleur par erreur.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par ClaressaTheGWOATShields (@claressashields)

« Vous mettez du travail, vous avez la discipline et vous ne craignez personne. Mettez-les tous au courant. Allons-y, ma soeur. »

Il y avait quelques mots d’avertissement sur les réseaux sociaux. « Apprendre à combattre la soumission sur le dos ou les lancers de filles qui étudient le judo depuis des années comme Kayla [Harrison] prend du temps, » dit un.

« J’aime le fait que vous reconnaissiez que vous voulez être un combattant complet. Cela prend du temps, cependant. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par ClaressaTheGWOATShields (@claressashields)

Un autre a dit: «Cela peut certainement être fait – cependant, il est tout simplement improbable de détenir une ceinture dans une division avec de grands lutteurs ou des kickers, par exemple, qui l’ont fait depuis toujours.

« La clé est évidemment la défensive et les coups de pied défensifs. Ces deux choses, toute la journée et putain de nuit. »

Le poids léger de la PFL Brittney Elkin, qui a perdu neuf de ses 16 combats professionnels dont un contre Harrison, attend Shields le 10 juin. Elkin a remporté trois de ses quatre derniers combats et affrontera le nouveau venu en poids léger.