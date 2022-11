“Je n’ai pas perdu mes billes”, déclare l’ex-ministre britannique à la tête d’une émission de télé-réalité mangeuse d’insectes

L’ex-ministre britannique de la Santé, Matt Hancock a défendu sa décision d’apparaître dans une émission de télé-réalité.

Il a dit que c’était “une excellente occasion de parler directement aux gens”.

Les réactions à la décision vont de la colère au ridicule.

L’ancien ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a défendu mercredi sa décision de rejoindre “I’m A Celebrity… Get Me Out of Here”, affirmant que le fait d’apparaître dans l’émission de télé-réalité était une “excellente opportunité de parler directement aux gens”.

Hancock a été suspendu par les conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne après que la nouvelle a été annoncée qu’il échangerait le parlement contre la forêt tropicale australienne pour faire face à des défis tels que manger des insectes et être piégé avec des serpents et des araignées.

Hancock, qui était au centre de la lutte britannique contre Covid-19 en tant que secrétaire à la santé, a déclaré dans le journal Sun qu’il n’avait pas “perdu les billes ni bu un verre de trop”.

L’homme de 44 ans a quitté le gouvernement l’année dernière après avoir été filmé en train d’embrasser un conseiller en violation des règles de verrouillage qu’il avait aidé à concevoir.

Il a déclaré au journal :

Même s’il y aura sans aucun doute ceux qui penseront que je ne devrais pas y aller, je pense que c’est une excellente occasion de parler directement à des gens qui ne sont pas toujours intéressés par la politique, même s’ils se soucient beaucoup de la façon dont notre pays fonctionne.

“C’est notre travail en tant que politiciens d’aller là où se trouvent les gens – pas de s’asseoir dans des tours d’ivoire à Westminster.”

La réaction à l’offre de Hancock pour la célébrité de la télévision aux heures de grande écoute à Westminster et dans le West Suffolk, la région de l’Est de l’Angleterre que Hancock représente, allait de la colère au ridicule.

Le whip en chef Simon Hart, qui s’occupe de la discipline de parti, a déclaré qu’il pensait que c’était “une affaire suffisamment grave pour justifier la suspension du whip avec effet immédiat”, tandis qu’Andy Drummond, vice-président de l’association conservatrice locale, a déclaré qu’il était “impatient de lui mangeant le pénis d’un kangourou”.

Le Premier ministre Rishi Sunak estime que les législateurs devraient travailler dur pour leurs électeurs alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une crise du coût de la vie, a déclaré son porte-parole.

Hancock, qui continuera d’être payé en tant que député alors qu’il se trouve à des milliers de kilomètres de Westminster, a déclaré que les politiciens “doivent se réveiller et adopter la culture populaire”.

Il a dit:

Plutôt que de mépriser la télé-réalité, nous devrions la voir pour ce qu’elle est – un outil puissant pour faire entendre notre message aux jeunes générations.

Hancock rejoindra le chanteur pop Boy George, ancien joueur de rugby anglais et mari de l’une des petites-filles de feu la reine Mike Tindall, le footballeur anglais Jill Scott et d’autres célébrités dans le programme à succès ITV.