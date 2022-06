« Je n’ai pas le temps d’avoir peur » – L’équipe de Kelleway en voyage en Ukraine pour sauver des chevaux blessés | Nouvelles de la course

La remarquable bénévole Charlie Thorneycroft a admis qu’elle n’avait pas « eu le temps d’avoir peur » dans sa mission de sauvetage de chevaux abandonnés en Ukraine à cause de la guerre.

Thorneycroft, un ancien PA du défunt propriétaire de Juddmonte, Khalid Abdullah, a aidé à orchestrer la mission de sauvetage, sauvant des centaines de chevaux ainsi que d’autres animaux.

Elle a installé un centre équestre et des écuries à la frontière polonaise afin de déposer des marchandises, à deux heures de route de la ville ukrainienne de Lviv.

Beaucoup de ces marchandises ont été transportées en Ukraine par l’entraîneur Gay Kelleway, qui a lancé sa campagne Racing to Help Ukraine, qui a actuellement collecté plus de 30 000 £ pour les fournitures et l’aide vétérinaire.

Kelleway a dit Sky Sports Racing plus tôt cette semaine qu’elle prévoit de diriger un autre groupe de volontaires en Ukraine dans les prochains jours, dont son collègue entraîneur Charlie Mann.

« Je voulais faire quelque chose pour aider si nous pouvions sauver ou envoyer des fournitures là-bas », a déclaré Kelleway. « Charlie Mann a ouvert le bal – il m’a parlé du hub en Pologne.

« J’ai fait le voyage deux fois et j’ai envoyé des fournitures et des trucs vétérinaires et des copeaux ainsi que des dons donc Charlie [Thorneycroft] peut acheter de la paille, du foin et aider de toutes les manières possibles.

« Il y a tellement de chevaux qui ont été laissés pourrir en Ukraine. Les propriétaires ont dû fuir et ils n’ont pas l’argent pour emmener les chevaux au-delà de la frontière.

« Nous faisons juste ce que nous pouvons – il n’y a qu’un petit groupe d’entre nous qui se sont portés volontaires et qui ont aidé et c’est formidable, mais Charlie est l’ancre principale, elle est là-bas tout le temps. »

« Je n’ai pas le temps d’avoir peur »

Thorneycroft a également discuté de la dure réalité de la mission à laquelle ils sont confrontés, avec des chevaux venant à elle mal nourris et sans passeport, ce qui rend plus difficile de les faire traverser la frontière.

Et bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’un voyage dangereux dans un pays actuellement en guerre, elle a admis que pouvoir aider autant de personnes et d’animaux en Ukraine l’emporte sur toute peur personnelle.

« Je n’ai pas le temps d’avoir peur ! Les histoires que j’entends sont si horribles que je n’ai pas le temps de m’inquiéter de ma propre peur », a-t-elle déclaré. Sky Sports Racing.

« Il s’agit davantage de savoir comment nous pouvons aider les gens là-bas et c’est la pensée dominante tout le temps parce que certaines des histoires sont pires que n’importe quel film que vous avez vu de Spielberg ou de n’importe qui d’autre.

« Sans les fournitures qui arrivent, mon travail est complètement inutile et je ne peux rien faire sans les fournitures.

« Ce n’est pas seulement l’argent pour les faire passer car une fois qu’ils arrivent avec moi en Pologne, ils ont besoin d’équipement – ils viennent sans rien, donc nous avons besoin de licols et tout.

« Et puis la nourriture, sans ça nous n’avons rien. Autant que nous amenons des gens ainsi que des chevaux et des chiens, nous nourrissons autant de chevaux que nous pouvons qui sont encore en Ukraine car cela coûte près de 1500 £ pour les faire passer la frontière d’un pays non membre de l’UE vers un pays de l’UE.

« À moins qu’ils n’aient des passeports, des tests sanguins et tout le reste, c’est la même chose qu’un cheval du Royaume-Uni à la France et avouons-le, tous ne peuvent pas se le permettre.

« Nous devons donc nourrir les chevaux qui restent en Ukraine, et c’est ce que tous ces dons, plus de 90% des dons qui me parviennent sont ensuite envoyés en Ukraine. »

Pour faire un don au hub Save Horses In Ukraine de Gay Kelleway, cliquez ICI.