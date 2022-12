Je n’ai pas lavé mes vêtements depuis des mois et j’ai reçu une facture de 2 500 £ après que les entrepreneurs m’ont laissé tomber – je suis furieux

Une retraitée en phase terminale qui n’a pas lavé ses vêtements depuis des mois dit qu’elle est en colère contre une facture de 2 500 £ d’entrepreneurs qui l’ont laissée en plan.

Margaret Phillips, 72 ans, maman de deux enfants, a participé au programme The Warmer Homes Scotland début septembre.

Mais elle s’est retrouvée sans sa laveuse et son sèche-linge après les travaux de l’entrepreneur et agent de gestion Warmworks

Margaret a déclaré que les machines avaient été déconnectées lors de l’installation d’un nouveau système de chauffage sans espace physique pour les reconnecter par la suite.

Et la retraitée dit qu’elle est désormais incapable de nettoyer les vêtements ou la literie chez elle à Édimbourg, et encore moins de payer les réparations nécessaires.

Margaret, qui a un problème de santé en phase terminale et a perdu son mari à cause de Covid, a déclaré à Edinburgh Live : « Au début, le programme me semblait être une bouée de sauvetage pour m’aider à avoir un meilleur système de chauffage à temps pour l’hiver.

“En réalité, Warmworks vient de remplacer mon problème par de nouveaux.”

Un porte-parole du gouvernement écossais a reconnu la “détresse” causée à Margaret et a assuré qu’ils enquêteraient sur la question avec les entrepreneurs.

Warmworks, quant à lui, a confirmé qu’un nouveau système de chauffage a été installé gratuitement, mais le programme ne couvre pas le coût du déplacement d’autres appareils.

Margaret, qui a deux fils, Scott et Robbie, reçoit actuellement une chimiothérapie et doit subir une hémodialyse plusieurs fois par semaine.

C’est pour cette raison qu’elle était éligible au programme Warmer Homes Scotland, financé par le gouvernement écossais et visant à réduire les factures d’énergie des personnes vulnérables en installant une isolation et des systèmes de chauffage plus efficaces.

Margaret avait été référée au programme après avoir appelé Home Energy Scotland parce qu’elle avait du mal à payer ses factures d’énergie.

Elle a ajouté: «Des programmes comme ceux-ci sont censés aider les personnes vulnérables à rester au chaud chez elles cet hiver. Ils ne devraient pas être autorisés à gérer ces programmes s’ils ne sont pas disposés à soutenir ces personnes vulnérables.

S’ils m’avaient dit que cela arriverait, il n’y a aucun moyen que je n’aurais pas continué avec le stratagème.”

“Ils n’arrêtent pas de me dire qu’ils ont agi de manière appropriée et de bonne foi.

“Laisser quelqu’un avec une fonction de base dans sa maison n’est pas de bonne foi et considérer qui est le stratagème pour la façon dont il a agi est loin d’être approprié.”

Margaret a déclaré qu’il était clair dès que sa nouvelle chaudière à biomasse a été installée qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace pour reconnecter ses machines et qu’une assistance serait nécessaire pour résoudre le problème.

« Nous avons téléphoné à Warmworks dès que nous avons vu l’espace laissé par les entrepreneurs.

Ils l’ont mesuré un mois avant l’installation et ont dit que tout rentrerait dans l’ordre avec une reconfiguration.

“Il est évident pour tout le monde qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils puissent s’adapter. Cela fait plus de deux mois depuis et personne n’est prêt à assumer la responsabilité de ce qui s’est passé.”

Margaret a déclaré que Warmworks n’avait pas aidé à résoudre le problème – offrant à la place un geste de “bonne volonté” de 200 £ pour les désagréments qu’elle a subis.

Pendant ce temps, elle a reçu une facture de 2 500 £ d’une autre entreprise pour terminer les travaux et faire de la place pour reconnecter à la fois sa machine à laver et son sèche-linge.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Nous reconnaissons la détresse que cet incident a causée à Mme Phillips. Nous prenons cela de toute urgence avec Warmworks pour enquêter pleinement sur les circonstances entourant son cas.

“Il est important que les services fournis en notre nom soient conformes aux normes les plus élevées afin de garantir l’atteinte de nos objectifs.”

Alors qu’un porte-parole de Warmworks a déclaré: “Mme Phillips a reçu un nouveau système de chauffage à la biomasse complet dans le cadre du programme Warmer Homes Scotland, dont le coût a été entièrement couvert par la subvention.

“Warmer Homes Scotland est un programme gouvernemental qui a été mis en place pour aider les ménages à se chauffer à un prix abordable et à améliorer l’efficacité énergétique de leur propriété. Le programme a déjà aidé plus de 30 000 ménages à travers l’Écosse au cours des sept dernières années.

“Avant l’installation de ce nouveau système, Mme Phillips a été informée par l’installateur que la machine à laver devrait être déplacée pour permettre son installation.

“Le financement fourni par le programme Warmer Homes Scotland ne couvre pas le coût du déplacement ou du déplacement d’autres appareils ménagers dans la maison

“Cependant, à cette occasion, nous avons offert à Mme Phillips 200 £ en signe de bonne volonté pour lui permettre soit de reconnecter l’appareil, soit d’en acheter un nouveau.

“Étant donné que l’objectif principal du programme Warmer Homes Scotland est de rendre les maisons plus chaudes, il est très positif que Mme Phillips soit maintenant dans une position où elle devrait tirer des avantages considérables de ce nouveau système de chauffage à la biomasse de haute spécification en termes de soutien pour la gérer. factures d’énergie et pour rester au chaud chez soi.”