Kaden, un garçon de Californie, ne veut pas grand chose pour Noël cette année: juste une voiture télécommandée, une veste verte et une année scolaire sans coronavirus.

«Cher Père Noël», écrivit-il dans une lettre manuscrite. « Je ferais tout si vous pouviez recommencer la 5e année sans COVID. Alors, si vous, le Père Noël étonnant, pouviez le redémarrer, je serai heureux »

Kaden est l’un des milliers d’enfants qui ont envoyé leurs listes de Noël via USPS Operation Santa. Le programme, qui existe sous une forme ou une autre depuis plus de 107 ans, accepte les lettres d’enfants dans le besoin et les met en relation avec des donateurs pour réaliser leurs souhaits de vacances.

Et en 2020, les enfants ont plus que de simples jouets sur leurs listes de Noël, avec de nombreuses lettres de l’Opération Santa reflétant les difficultés auxquelles les familles sont confrontées pendant la pandémie.

Lilly, une élève de sixième du Maine, a partagé le bilan que le coronavirus a fait à sa famille.

« Je n’ai pas eu une bonne année », a écrit la fillette de 11 ans dans sa lettre à M. et Mme Claus. « Mon grand-père est mort et je n’ai pas pu le voir à cause de Covid. Lui et ses gros câlins me manquent. »

Lilly a ensuite demandé au Père Noël des cadeaux pour les membres de sa famille, y compris des boucles d’oreilles pour sa mère, des jeux auxquels elle peut jouer avec son père, des vêtements pour sa sœur et des «trucs Xbox» pour son frère. Elle a également demandé «une poupée qui a l’air vraie» et une veste violette pour elle-même.

« Père Noël, peux-tu amener Gramy un chiot pour qu’elle ne soit pas si seule? » elle a ajouté.

Documentaire ‘Cher Père Noël’ déballe le programme Operation Santa du US Postal Service

De nombreux enfants font également des demandes pour soulager le stress financier de leurs parents. Par exemple, bien que Raymond, âgé de 13 ans, de Californie, ait avoué qu’il «n’était pas un croyant», il a quand même demandé des cadeaux au Père Noël pour aider sa mère.

« Je vous demande d’aider ma mère pour Noël », a écrit l’enfant dans sa lettre. « Nous avons tous à la maison et ne travaillons pas pour convaincre que nous pourrions avoir besoin d’aide. »

Les enfants ne sont pas les seuls à écrire des lettres au Père Noël cette année. Marilu, mère de trois enfants en Californie, a décrit dans sa lettre comment son mari, qui a cessé de travailler en raison de la pandémie, est souvent hospitalisé à cause de problèmes cardiaques.

«Cette année a été vraiment difficile pour nous», écrit-elle. « Nous avons eu des difficultés financières à cause de toutes les factures d’hôpital et elles ne cessent de s’accumuler. Nous apprécierions des vêtements et des chaussures. Ce sont des éléments essentiels. »

Service postal plaide pour plus de lettres « Cher Père Noël » pour les enfants dans le besoin après avoir manqué

Matzy, une fillette de 5 ans du Texas, a fait savoir au Père Noël qu’il s’attendait à plus que du lait et des biscuits lorsqu’il passait chez elle cette année.

«J’espère que vous ne tomberez pas malade», a lu sa lettre. « Matzy vous donnera des biscuits et du lait et maman Andrea vous fera un masque et des cerfs de pluie. »

Et de nombreux enfants demandent également au Père Noël de garder leurs proches en bonne santé.

«Je souhaite également que mes amis et ma famille restent en sécurité», a écrit Jacqueline de Californie à la fin de sa liste. « Et pour que mon Abu ne tombe pas malade parce que je ne veux pas la perdre, pas encore. Merci pour toute la joie que tu as apportée au monde et à ma famille. Je t’aime le Père Noël. »

Ceux qui souhaitent toujours envoyer une liste de souhaits dans le cadre de l’opération Père Noël doivent adresser leur lettre au 123 Elf Road, North Pole, 88888 et inclure une adresse de retour et un tampon. Les lettres reçues avant le 15 décembre seront téléchargées en ligne et rendues disponibles pour adoption.

Les enfants peuvent encore avoir une photo avec le Père Noël cette année. Voici comment

Contributeur: Associated Press