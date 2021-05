Slade, qui souffre de diabète de type 1 et est donc considérée comme faisant partie d’un groupe particulièrement vulnérable à une infection Covid-19, s’est vu offrir l’accès au vaccin alors que le gouvernement britannique cherche à accélérer les injections à ceux qui pourraient en avoir besoin. le plus – mais la star d’Exeter Chiefs dit qu’il n’acceptera pas l’offre parce qu’il se sent « parfaitement en forme et en bonne santé« .

« Il n’y a aucun moyen de savoir ce que cela pourrait faire», A déclaré Slade au Daily Telegraph.

« J’ai eu des vaccins dans le passé et je suis tombé assez mal avec eux par la suite.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Henry Slade (@ sladey10)

« Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec le diabète ou non. Je vais rester à l’écart de celui-ci. Je pense juste qu’il n’y a pas eu assez de tests pour le juger sûr.

« Je ne pense pas que vous puissiez lui faire confiance, n’est-ce pas? Je ne pense pas [vaccination against Covid] est allé [for] longue.

« Il n’y a aucun moyen de savoir ce qui pourrait arriver avec ça à l’avenir. Je suis parfaitement en forme et en bonne santé. Je n’ai pas du tout envie. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Henry Slade (@ sladey10)

Le contexte est que Henry Slade est un égoïste, égocentrique #covidiot Hourra – Penbedw (@Penbedw) 28 mai 2021

Slade a ajouté qu’il avait reçu des tests Covid-19 « trois, quatre fois par semaine de toute façon« .

Certains cas de caillots sanguins ont été liés au vaccin AstraZeneca, mais les experts soutiennent que ces cas sont extrêmement rares. Les données de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé ont révélé qu’il y a eu jusqu’à présent 332 cas de caillots sanguins et 58 décès.

Environ 24,2 millions de premières doses et 10,7 millions de secondes doses supplémentaires ont été administrées à ce jour au Royaume-Uni, conduisant à un taux d’incidence d’environ 13 caillots sanguins par million de premières doses injectées.

Deux choses: les rugbymen ne sont-ils pas censés être les plus intelligents et va-t-il changer d’avis si l’Angleterre arrête de le sélectionner? – Tony Barker (@ beachballl64) 28 mai 2021

80% des personnes hésitantes à se faire vacciner peuvent être rassurées par le personnel médical et ensuite recevoir le vaccin. Les personnes de haut niveau doivent se taire si elles ne le reçoivent pas, car le vaccin est important pour le bien de la société dans son ensemble, pas seulement un choix personnel. – gabyail #FBPE 🕷 METTRE FIN À LA PAUVRETÉ 💙 #RejoinEU (@abigailinthedel) 28 mai 2021

Bien sûr, il a droit à sa propre opinion, mais c’est plutôt stupide. – SJ Hammerschmidt 💙 #StopRacism ✋🏿 ♥ ️🤚🏻 (@sjhammerschmidt) 28 mai 2021

Les professionnels de la santé ont indiqué que les avantages de la prise des vaccins l’emportent de loin sur tout risque potentiel qui pourrait être associé.

La position de Slade sur le vaccin Covid a suscité un débat féroce en ligne, certains soutenant son droit de s’opposer au programme de vaccination de masse, tandis que d’autres ont déclaré qu’il était « droit à sa propre opinion, même si elle est stupide ».

« Les joueurs de rugby ne sont-ils pas censés être les plus intelligents?« a demandé à un autre fan, tandis qu’un troisième a dit que »les personnes de premier plan devraient se taire si elles ne l’ont pas, car le vaccin est important pour le bien de la société dans son ensemble – pas seulement un choix personnel. «