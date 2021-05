Je n’ai pas demandé, j’ai donné: Amitabh Bachchan révèle la GRANDE raison pour laquelle il n’a pas commencé la collecte de fonds COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: Samedi 16 mai, l’acteur vétéran de Bollywood, Amitabh Bachchan, s’est rendu sur son blog pour expliquer à ses fans pourquoi il hésitait à lancer une collecte de fonds pour COVID-19, malgré sa contribution active aux activités de secours du COVID.

L’acteur s’est récemment exprimé sur ses contributions à la bataille de l’Inde contre le COVID-19 après avoir été critiqué par des détracteurs qui ont appelé des célébrités sur les réseaux sociaux pour ne pas aider les gens au milieu de la grave crise sanitaire dans le pays.

Après que ses efforts de secours COVID soient sous les feux de la rampe, quelques fans se sont demandé pourquoi Big B n’avait pas lancé de collecte de fonds comme l’ont fait d’autres stars de Bollywood.

Dans son récent article de blog, l’acteur vétéran révèle qu’il est resté à l’écart des collectes de fonds car il se sent gêné de demander des fonds à quelqu’un.

Il a écrit: «Je n’ai fait aucun effort pour les collecter par le biais de campagnes ou de dons à une cause que j’aurais peut-être instituée. Je pense juste que demander des fonds à quelqu’un est embarrassant pour moi .. oui, il y a eu des événements dans le passé où la voix c’est pour contribuer, mais je me sens mal à l’aise de demander, de contribuer.

« J’ai peut-être participé à l’événement en tant que voix off, mais je n’ai jamais demandé directement à donner ou à contribuer … et s’il y a eu des incidents aussi invisibles ou inconnus, je demande pardon », a-t-il poursuivi.

Il a également déclaré que la plupart du temps, ses dons individuels sont au même niveau que l’argent collecté par les collecteurs de fonds.

Il a divulgué: «Il y a eu de nombreuses campagnes et événements de ce genre où les organisateurs ont collecté des fonds pour les causes les plus valables … et c’est très louable … mais avec tout le respect et la modestie, parfois le montant que j’ai personnellement donné individuellement, correspond aux fonds collectés grâce à la campagne. «

L’acteur de « Wazir » a conclu son article de blog en disant que la seule raison pour laquelle il énumère son travail de secours COVID est d’informer et non de chercher des éloges.

« J’ai, non pas par souci d’éloges, donné des descriptions du travail effectué cette fois-ci, mais juste pour assurer tout, de la livraison et des visuels de l’endroit où les fonds ont été utilisés et à quelle fin .. qu’ils ne sont pas simplement vierges des promesses. Je n’ai pas demandé, j’ai donné », a-t-il conclu.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Amitabh Bachchan a récemment été choisi pour l’adaptation indienne de «The Intern» face à Deepika Padukone. En dehors de cela, il a des films comme «Jhund», «Brahmastra», «Goodbye», «May Day» et plusieurs autres en préparation.