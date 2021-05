« Je n’ai pas de mots »: tumulte alors que le Brésil remporte le meilleur tournoi de football Copa America avec un préavis de 13 jours au milieu de la crise de Covid et des troubles sociaux

La décision a été brusquement annoncée seulement 13 jours avant le début du tournoi, la Colombie ayant rejeté une demande de report du tournoi, qui devait être organisé conjointement avec l’Argentine, pour la deuxième fois au milieu des protestations.

L’autorité avait déclaré dimanche que l’Argentine ne serait pas en mesure d’accueillir le spectacle international phare du continent, citant « circonstances présentes » qui sont censés être un clin d’œil à l’augmentation des cas de covid.

Le Brésil a accueilli et remporté le tournoi pour la dernière fois en 2019.

RUPTURE: La Copa America a été déplacée de l’Argentine vers le Brésil 13 jours avant qu’elle ne doive recommencer à cause des problèmes de COVID-19 👀 pic.twitter.com/dzW7FqZUDC – Football B/R (@brfootball) 31 mai 2021

« La CONMEBOL Copa America 2021 se jouera au Brésil », une déclaration lue.

« Les dates de début et de fin du tournoi sont confirmées. Les lieux et le calendrier seront informés par la CONMEBOL dans les prochaines heures. Le plus ancien tournoi d’équipes nationales au monde ravira tout le continent. »

Dans les heures qui ont suivi, des villes hôtes potentielles telles que Manaus et Recife se seraient déjà retirées.

En termes simples, personne ne peut vraiment croire qu’une Copa America déplacée de la Colombie et de l’Argentine en raison de troubles sociaux et de problèmes de santé a été transférée dans un pays qui souffre simultanément de ces deux problèmes.

Deuxième derrière les États-Unis pour le nombre total de décès, le Brésil a perdu 462 000 personnes à cause de Covid, tandis qu’un grand nombre de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la négligence du président Jair Bolsonaro pendant la pandémie à travers le pays ce week-end.

Rappelez-vous que j’ai perdu le #CopaAmerica en raison de troubles politiques et 🇦🇷 à cause de Covid. Ainsi, à la place, la CONMEBOL a créé 🇧🇷 hôtes, un pays qui compte 462 000 décès de Covid, deux nouvelles variantes de Covid, et ce week-end, des millions de personnes ont protesté contre le président. Je n’ai pas de mots. pic.twitter.com/oKYF5vWUEF – Anna Evans (@AnnaGoleador) 31 mai 2021

https://t.co/EgrHXtNoAG – Caio Quero (@caioquero) 31 mai 2021

Même son vice-président, Hamilton Mourao, a reconnu qu’il devrait y avoir des raisons de s’inquiéter, déclarant plus tôt : « Ce n’est pas que c’est plus sûr, mais c’est moins risqué [than Argentina]. Pas plus. Moins. Le risque est toujours là. »

« Jusqu’à ce matin, le Brésil n’était pas dans la conversation », a souligné le journaliste de Globo Martin Fernandez.

« Tant la Conmebol que le [Brazilian FA] La CBF a écarté cette possibilité en raison de la progression du championnat brésilien (qui ne sera pas interrompue) et du climat dans le pays.

« Lors de la rencontre, tout a changé. Le Brésil a sauvé le tournoi de la Conmebol. À quel prix ? a-t-il demandé, soulignant que chaque équipe recevra 4 millions de dollars pour sa participation tandis que 10 millions de dollars sont attribués au vainqueur.

D’énormes manifestations à travers le Brésil ce week-end contre le président Jair Bolsonaro. Des groupes de fans importants de Corinthians, Palmeiras, Bahia et Gremio parmi ceux qui marchent pour #ForaBolsonaro 🇧🇷 pic.twitter.com/dZJZCwvyd3 – Colin Millar (@Millar_Colin) 31 mai 2021

Dans son blog, la personnalité du journalisme populaire Mauro Cezar, qui compte un million d’abonnés sur Twitter seulement, a appelé la décision « inapproprié, risqué et dangereux ». Guilherme Boulos, qui a récemment perdu l’élection du maire de Sao Paulo, l’a surnommé « une débauche avec notre peuple ».

« C’est une honte, une insulte, une gifle au visage des Brésiliens », a déclaré le commentateur de SPORTV Luiz Roberto.

« Si c’était un engagement pris il y a un an, d’accord. Mais assumer cette responsabilité 12 jours avant l’événement, en pleine crise sanitaire, excusez-moi… je ne suis pas d’accord », a déclaré une célébrité sportive aussi en vue que Cezar, Paulo Vinicius Coelho.

Une recette pour @CopaAmerica (si cela se passe au Brésil):Tous les matchs dans l’État de São Paulo en utilisant 4 stades (@AllianzParque, Pacaembu, Morumbi et @NeoQuimicaArena). Des équipes confinées dans leurs hôtels. Pas de public. Présence limitée de la presse. Tests COVID quotidiennement. pic.twitter.com/hDQALCZMVm – Ricardo Fort (@SportByFort) 31 mai 2021

« Si la [original] le siège ne peut [host it], ce n’est pas la responsabilité du Brésil. »

Les lieux n’ayant pas encore été confirmés et semblant disparaître d’heure en heure, au moins une suggestion solide a été faite parmi le mess.

« Tous les matches dans l’État de Sao Paulo », Ricardo Fort a écrit en ligne, « en utilisant quatre stades (Allianz Parque, Pacaembu, Morumbi et Corinthians Arena).

« Équipes confinées dans leurs hôtels. Pas de public. Présence limitée de la presse. Tests Covid quotidiennement. »

Avec moins de deux semaines avant le début prévu du tournoi, le délai pour prendre ces énormes décisions est extrêmement court.