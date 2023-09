Neymar d’Al Hilal a marqué ses 78e et 79e buts pour le Brésil lors d’une démolition 5-1 contre la Bolivie en qualifications pour la Coupe du monde.

Neymar a éclipsé Pelé en tant que meilleur buteur de l’équipe nationale du Brésil après avoir dépassé le total de 77 en carrière du triple vainqueur de la Coupe du monde contre les équipes nationales avec un but lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Bolivie.

Ce but à la 61e minute était le quatrième but du match pour le Brésil lors d’une victoire 5-1 dans la ville amazonienne de Belem, le dernier but du match ayant également été marqué par Neymar – son 79e – pendant le temps additionnel.

Le but record du joueur de 31 ans est intervenu après un centre à ras de terre dans la surface de réparation, que l’attaquant a terminé avec précision à bout portant. Il a célébré avec un coup de poing en l’air, comme le faisait habituellement Pelé.

« Je suis très heureux, pas de mots pour cela », a déclaré Neymar dans de brefs commentaires aux médias après avoir reçu une plaque des mains du président de la Confédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues. « Je n’aurais jamais pensé atteindre ce record. »

Plus tôt, l’attaquant – qui joue pour l’équipe saoudienne d’Al Hilal – avait raté un penalty à la 17e minute, que le gardien Billy Viscarra avait stoppé.

Le deuxième but de Neymar dans le match est survenu de la même manière à l’approche du coup de sifflet final, avec un autre centre à ras de terre de Raphinha.

La confédération brésilienne de football considère Pelé comme son meilleur buteur avec 95 buts en 114 matches. La FIFA ne compte pas les buts marqués par Pelé lors des matches amicaux de l’équipe nationale contre des clubs.

« 78 fois Neymar », a déclaré l’instance brésilienne du football sur les réseaux sociaux après le but record de Neymar.

Rodrigues a réitéré que Neymar était devenu « le meilleur buteur de tous les temps pour le Brésil lors des matches contre les équipes nationales ».

La Fondation Pelé a cependant reconnu l’exploit de Neymar.

« Félicitations, Neymar Jr, pour avoir surpassé le roi en termes de buts pour l’équipe nationale brésilienne lors des matchs officiels de la FIFA », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. « Pelé vous applaudit sûrement aujourd’hui !

Pelé est décédé d’un cancer le 29 décembre à Sao Paulo à l’âge de 82 ans.

«Je veux dire que ceci [the record] ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui [Pele] ou que n’importe quel joueur de l’équipe nationale », a ajouté Neymar dans sa brève déclaration. « J’ai toujours voulu écrire mon histoire en équipe nationale, et aujourd’hui je l’ai fait. »

Rodrygo du Real Madrid a également brillé contre la Bolivie avec un doublé, ouvrant le score à la 24e minute et inscrivant son deuxième à la 52e grâce à un superbe ballon de Bruno Guimaraes de Newcastle United pour le 3-0.

« C’est vraiment un jour très spécial… Neymar est mon idole, pouvoir l’aider à devenir le meilleur buteur restera avec moi pour toujours », a déclaré Rodrygo, 22 ans, à la chaîne brésilienne TV Globo.

Le match le plus récent de Neymar avec le Brésil avant la victoire contre la Bolivie était la défaite en quart de finale de la Coupe du monde l’année dernière contre la Croatie. Il a quitté le Qatar avec des doutes quant à son avenir en équipe nationale et n’a pas disputé les trois premiers matchs de la Seleçao cette année.

Le nouvel entraîneur du Brésil, Fernando Diniz, a déclaré que Neymar était venu jouer pour le Brésil « pour marquer des buts, battre des records, montrer qu’il est très disposé à vivre cela ». [the national team]».

« C’est un grand héros », a déclaré Diniz. « Les gens doivent le reconnaître et l’accepter. Il ne fait rien pour obtenir cette adoration de la foule. C’est à cause de son talent naturel.