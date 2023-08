« Je n’ai pas compris à ce moment-là »

Ameesha Patel a déclaré qu’après sa performance dans son premier film Gadar, Sanjay Leela Bhansali l’a contactée et lui a fait un compliment.

La star de Bollywood Ameesha Patel, qui célèbre le succès de Gadar 2, a parlé des débuts de l’industrie, dans sa récente interview. Elle se souvient d’une conversation avec Sanjay Leela Bhansali et a révélé que le réalisateur lui avait demandé de prendre sa retraite après Gadar.

En parlant à Bollywood Hungama, Ameesha a déclaré après sa performance dans le premier film Gadar, Bhansali l’a contactée et lui a fait un compliment. Elle a dit: « M. Sanjay Leela Bhansali, après avoir regardé Gadar, a écrit une très belle lettre, une lettre de compliments pour moi. Et quand j’ai eu une réunion avec lui, il a dit: » Ameesha, tu devrais prendre ta retraite maintenant. « »





Elle a ajouté : « Quand j’ai dit : ‘Pourquoi ?’ Il a dit : « Parce que vous avez déjà réalisé dans deux films ce que la plupart des gens ne réalisent pas dans toute leur carrière ». Une fois dans une vie, un Mughal-e-Azam, une Mother India, un Pakeezah, un Sholay se font. Vous l’aviez dans votre deuxième film. Alors quelle est la prochaine? Je ne l’ai pas compris à ce moment-là parce que j’étais un enfant, si nouveau dans le monde du cinéma.

L’actrice a en outre déclaré qu’elle n’avait pas réalisé la sagesse des mots de Bhansali, mais plus tard, elle a relayé lors de la réalisation de succès comme Humraaz, Bhool Bhulaiyaa et Honeymoon Travels Pvt. Ltd., aucun ne pouvait égaler le succès de son film Gadar. Elle a déclaré: « Gadar a placé la barre si haut que tout ce qui, dans mes films, a été un super succès après cela … est devenu une comparaison directe avec Gadar. »

Ameesha a parlé de sa sortie en 2002, Yeh Hai Jalwa, qui la mettait en vedette avec Salman et était dirigée par David Dhawan. Le film a été un échec commercial et est sorti à peu près au moment où Salman était impliqué dans l’affaire du délit de fuite.

« Yeh Hai Jalwa était l’un des meilleurs films de David Dhawan. Salman n’a jamais été aussi beau et la musique et tout était bien. Mais je pense que parce qu’auparavant les médias donnaient des nouvelles, le public n’était pas si ouvert à accepter des nouvelles négatives sur leurs acteurs préférés. L’accident de Salman venait de se produire, alors Yeh Hai Jalwa a été mis à l’écart. Si le public avait été ouvert à cela… c’est un film qui aurait très bien marché », a déclaré l’actrice.

Lire|Ameesha Patel blâme l’affaire du délit de fuite de Salman Khan pour l’échec de son film : « Cela aurait suffi… »