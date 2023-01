Je n’ai pas besoin d’expliquer le bench Kroos, Modric

Carlo Ancelotti a déclaré que les milieux de terrain vétérans Luka Modric et Toni Kroos comprennent que le “moment de transition” du Real Madrid signifie qu’ils ne commenceront pas chaque match – mais les a soutenus pour qu’ils soient toujours “décisifs”, à commencer par leur derby de quart de finale de la Copa del Rey avec l’Atletico Madrid. jeudi.

Modric et Kroos ont tous deux été mis au banc pour la victoire 2-0 de Madrid en Liga à l’Athletic Club dimanche, bien que tous deux aient été présentés comme remplaçants, Kroos marquant à la 90e minute.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lors des huitièmes de finale de la Copa del Rey la semaine dernière à Villarreal, Kroos a été retiré à 2-0, seulement pour le remplaçant Dani Ceballos pour inspirer une victoire de retour 3-2.

“Ce sont des professionnels”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse mercredi, interrogé sur les rôles de Modric et Kroos. “Ils comprennent ce qu’est ce club et la qualité de cette équipe. Je n’ai pas besoin d’expliquer le fait que parfois ils ne jouent pas.

“C’est un moment de transition dans l’équipe que tout le monde doit comprendre. Il s’agit de la compréhension des vétérans et de la patience des jeunes. Cela a également été important pour notre succès la saison dernière.”

Luka Modric et Toni Kroos sur le banc du Real Madrid. Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le milieu de terrain de Madrid a été rafraîchi avec les arrivées d’Aurélien Tchouameni et d’Eduardo Camavinga lors des deux dernières fenêtres de transfert estivales – ainsi que l’importance croissante de Federico Valverde – mais Ancelotti a nié qu’il s’agissait désormais de choisir entre Modric ou Kroos aux côtés de leur coéquipiers plus jeunes.

“[Modric and Kroos] peuvent encore jouer ensemble sans aucun doute”, a-t-il déclaré. “Ils nous ont beaucoup donné et ils nous donnent beaucoup cette saison. Ils continueront à être décisifs … Demain, nous devrons choisir notre meilleure équipe possible, et c’est ce que je vais essayer de faire.”

La Copa del Rey sera probablement la dernière chance de l’Atletico de remporter un trophée cette saison.

Ils sont quatrièmes de la Liga, à 13 points du leader de Barcelone, et sans football européen après avoir terminé derniers de leur groupe en Ligue des champions.

“Nous ne pensons pas à cela”, a déclaré Ancelotti. “Nous pensons à notre chance d’accéder à la demi-finale d’une compétition importante … Ce sera un match divertissant. L’Atletico s’améliore.”

“L’équipe a meilleure mine depuis que nous sommes revenus après la Coupe du monde, avec plus de possibilités offensives”, a déclaré mercredi l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone. “Le groupe a l’air enthousiaste et engagé. C’est un match important contre une équipe forte, avec un entraîneur [Ancelotti] que j’admire beaucoup.”

Le match de coupe de jeudi sera le premier match de Madrid dans son stade Santiago Bernabeu depuis novembre, après avoir joué à l’extérieur depuis la Coupe du monde.