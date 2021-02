Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a riposté aux rumeurs suggérant qu’il pourrait quitter le club et a déclaré qu’il était prêt à relever le défi de changer les choses.

Klopp a admis que les champions de la Premier League 2019-20 étaient hors de la course au titre cette saison après avoir subi une défaite 3-1 à Leicester City samedi.

Liverpool a perdu trois matches de championnat consécutifs et a 13 points derrière le leader Manchester City, qui a un match en cours.

Selon certaines informations, Klopp pourrait quitter le club, mais il a été provocant lors de sa conférence de presse avant le choc de Liverpool en Ligue des champions contre le RB Leipzig et a déclaré que son équipe était prête à répondre à leurs critiques.

« Ai-je eu le sac ou suis-je parti seul? Ni l’un ni l’autre, » dit-il. « Je n’ai pas besoin de pause. En privé, nous avons eu une période difficile, c’était déjà beaucoup plus long et nous nous en occupons toujours en famille à 100%.



« J’ai 53 ans – je travaille dans le football depuis longtemps et je peux arrêter. Je ne transporte pas d’objets. Personne n’a à s’inquiéter pour moi.

« Je suis plein d’énergie, honnêtement. Je vois cela comme un défi intéressant. Nous allons le trier en jouant au football, nous le trierons en combattant avec tout ce que nous avons.

« Pour le moment, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits des résultats. Je comprends cela, mais j’en suis responsable. C’est un défi énorme. Je suis prêt, les garçons sont prêts, et nous donnerons tout notre absolu pour Trier. »

Après le match nul de la Ligue des champions, Liverpool affrontera Everton dans le derby du Merseyside à Anfield samedi alors qu’ils cherchent à rester dans les quatre premières places.

Après la défaite à Leicester, les fans de Liverpool ont dévoilé une banderole au stade du club donnant leur soutien à Klopp et il s’est dit ravi de recevoir leur soutien.

Jurgen Klopp était d’humeur provocante avant le match de Liverpool en Ligue des champions contre le RB Leipzig. Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

« Nous faisons ça pour les gens. Je ressens tellement la responsabilité quand les choses ne vont pas bien », at-il ajouté. «Nous le faisons pour le peuple.

« La majorité de nos gens sont toujours – et même plus – avec nous. Je préférerais mener ce combat avec nos gens dans le stade. »

Klopp a également confirmé que Naby Keita raterait l’occasion d’affronter son ancienne équipe mardi en raison d’une blessure.

Pendant ce temps, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a également ri des suggestions selon lesquelles Klopp pourrait partir et a déclaré que les joueurs devaient mieux performer.

« Le manager est vraiment bon dans de telles situations », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. «Dans l’adversité, le manager est celui que nous écoutons le plus. Il est toujours là pour nous en tant que joueurs. Il essaie de nous protéger le plus possible.

«Mais au fond, nous savons qu’en tant que joueurs, nous assumons l’entière responsabilité et c’est à nous de sortir sur le terrain et de changer cette période difficile que nous traversons.

« Je ne pense même pas avoir besoin de commenter quelque chose comme ça [Klopp exit talk]. Quelqu’un est assis derrière un clavier et fait des rumeurs sur le manager et les joueurs dans le vestiaire. Ce n’est pas vrai. »

Henderson a soutenu son coéquipier Thiago après ses débuts difficiles dans le club. L’international espagnol s’est blessé en octobre lors du derby de Merseyside et n’a pas réussi à marquer ni à aider un but depuis son transfert du Bayern Munich.

« Il a été brillant depuis qu’il est arrivé au club », a-t-il ajouté. « Tout le monde sait à quel point il est bon et il est un joueur de classe mondiale. Il donne l’exemple et nous en apprenons beaucoup. Il connaît Leipzig plus que quiconque et peut donc nous aider au cours des prochaines 24 heures. »