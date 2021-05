S’exprimant au milieu des retombées d’une histoire explosive sur un incident présumé qui a eu lieu dans un hôtel de New York et aurait fait l’objet d’une longue enquête, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a insisté sur le fait qu’il n’avait eu aucune relation avec l’employé, fustigé Nike pour « déformer » faits et a déclaré qu’il avait été tenu dans l’ignorance et qu’il n’avait pas eu la possibilité de se défendre.

Le joueur le plus cher du monde a affirmé qu’il avait été « trahi » par la marque et raconté « rien » à propos de toute enquête lors de plusieurs voyages promotionnels ultérieurs dans le cadre de son contrat de parrainage lucratif, ajoutant qu’il résistait à en révéler davantage sur l’accord « contre ma propre volonté » et jurant que le « Mesures appropriées » étaient prises dans l’ordre pour le « vraies raisons » derrière la scission à expliquer.

« Je peux même comprendre quand quelqu’un critique ma conduite, ma façon de jouer et de vivre ma vie. Nous sommes différents, » a déclaré l’attaquant, qui n’est pas étranger à la vie sous les projecteurs.

Déclaration de Nike sur la rupture des liens avec la star du football Neymar: pic.twitter.com/xPoiAeR2Tp – Reggie Wade (@ReggieWade) 28 mai 2021

«Je ne comprends vraiment pas comment une entreprise sérieuse peut fausser une relation commerciale étayée par des documents. Les mots écrits ne peuvent pas être modifiés. Ils sont très clairs. Ils ne laissent aucun doute.

«Depuis que j’ai 13 ans, quand j’ai signé mon premier contrat, j’ai toujours été prévenu: ne parlez pas de vos accords. Les accords sont confidentiels.

«Contester cette règle et déclarer que mon contrat a été résilié parce que je n’ai pas contribué de bonne foi à une enquête est un mensonge absurde.

« Une fois de plus, je suis averti que je ne peux pas commenter ceci ou quoi que ce soit concernant l’accord en public. Contre ma propre volonté, j’obéirai. »

L’employée, qui faisait partie d’une équipe de coordination des activités de Neymar aux États-Unis, s’est plainte en 2018 d’un incident qui, selon elle, s’était produit en 2016, selon le Wall Street Journal (WSL).

Neymar a pesé. Accuse Nike de «mentir» quand ils disent que son contrat a été résilié parce qu’il ne savait pas articulé dans l’enquête. Tout cela est très méchant. pic.twitter.com/Qi4JvyemjO – tariq panja (@tariqpanja) 28 mai 2021

Après avoir apparemment eu l’impression initiale qu’elle ne voulait pas aller plus loin, Nike a demandé aux avocats de se pencher sur les allégations en 2019, après avoir eu la confirmation que l’accusateur souhaitait que des mesures soient prises, selon le rapport.

« Mais l’histoire du WSL est très claire, » Neymar a dit à ses centaines de millions d’abonnés Instagram, écrivant à côté d’une photo de l’un de ses tatouages.

«En 2016, il semble qu’ils étaient déjà au courant de cet événement. Je ne l’ai pas fait. En 2017, je me suis rendu à nouveau aux États-Unis pour une autre campagne publicitaire, avec les mêmes personnes, et rien ne m’a été dit – rien n’a changé.

«En 2017, 2018, 2019, nous avons fait des voyages, des campagnes publicitaires, d’innombrables sections de tournage. Et ils ne m’ont rien dit. Une affaire si grave et ils n’ont rien fait. Qui est vraiment responsable?

«Je n’ai pas eu la possibilité de me défendre. Je n’ai pas eu la possibilité de savoir qui était cette personne qui aurait été offensée.

La déclaration faite par l’équipe de Neymar sur l’allégation. pic.twitter.com/HEmQ98CKE2 – 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) 28 mai 2021

«Je ne la connais même pas. Je n’ai jamais eu de relation ou d’approche avec cette personne. Je n’ai même pas eu la chance de lui parler, de connaître les vraies raisons de sa douleur.

« Cette personne, un employé, n’était pas protégée. Moi, un athlète parrainé, je n’étais pas protégé. Jusqu’à quand cela se produira-t-il?

«L’ironie du destin est que je continuerai à marquer sur ma poitrine une marque qui m’a trahi. C’est la vie pour vous. Je reste ferme et fort, croyant que le temps – toujours ce moment cruel – apportera les vraies réponses. La foi en Dieu. «

S’adressant au WSL au sujet de l’aboutissement prématuré de l’accord de 105 millions de dollars de Neymar l’année dernière, alors qu’il lui restait huit ans à courir, l’avocate générale de Nike, Hilary Krane, a déclaré que « Aucun ensemble de faits n’a émergé qui nous permettrait de parler de manière substantielle de la question » et « il serait inapproprié pour Nike de faire une déclaration accusatoire sans être en mesure de fournir des faits à l’appui. »

« Nike a mis fin à sa relation avec l’athlète parce qu’il a refusé de coopérer à une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles commis par un employé », revendiqua Krane.

Le club PSG de Neymar et le nouveau sponsor Puma ne font aucun commentaire à ce sujet. – tariq panja (@tariqpanja) 28 mai 2021

«En tant qu’employeur, nous avions la responsabilité de respecter sa vie privée et nous ne pensions pas qu’il était approprié de partager ces informations avec les forces de l’ordre ou avec un tiers sans le consentement de l’employée.

«En 2019, lorsque l’employé a par la suite exprimé son intérêt à poursuivre l’affaire, nous avons agi immédiatement. Depuis le tout début, nous avons traité les allégations de l’employée et son expérience avec beaucoup de sérieux.

Répondant via le site Web de sa société de gestion d’image, Neymar a réitéré le refus qu’il avait initialement émis au WSJ et a publié une nouvelle déclaration.

«Neymar Jr nie ces allégations», dit l’annonce. « Semblable aux allégations d’agression sexuelle portées contre lui [by a Brazilian model] en 2019 – allégations dont les autorités brésiliennes ont déclaré Neymar Jr innocent – ces allégations sont fausses.

« Neymar Jr se défendra vigoureusement contre ces attaques sans fondement au cas où une réclamation serait présentée, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent.

« Neymar Jr et Nike ont mis fin à la relation pour des raisons commerciales, qui avaient été discutées depuis 2019 – rien de lié à ces faits rapportés. Il est très étrange qu’une affaire qui était censée s’être produite en 2016, avec des allégations d’un employé de Nike, arrive à allumer seulement à ce moment.

«Concernant les accusations, il n’y a rien à ajouter car l’athlète, Neymar, pendant ces cinq années, n’a jamais été directement accusé et poursuivi par l’employé de Nike.

« En ce qui concerne les déclarations de Nike, faites de manière inappropriée et irresponsable par l’avocate générale de la société, Hilary Krane, concernant la raison alléguée de la résiliation du contrat avec l’athlète, Neymar Jr, il est important de préciser que les faits réels et vrais sont totalement dissociés de la déclaration fourni.

<< Malgré toutes les contre-vérités rapportées, nous ne présenterons pas, pour le moment, les documents révélant la forme de la résiliation du contrat pour des raisons évidentes de secret et de confidentialité stricts, dans le plein respect des principes éthiques et de gouvernance d'entreprise qui devraient guider la conduite d'une entreprise.

« Les mesures appropriées sont déjà adoptées et bientôt les vraies raisons seront révélées et les faits clarifiés. »