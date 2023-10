« Je n’ai jamais vu une telle brutalité », déclare un médecin urgentiste dans une ville israélienne proche de la frontière avec Gaza

Avec le bruit des attaques de missiles tonitruantes du Hamas et de l’armée israélienne qui remplissent l’air, le service des urgences du centre médical Barzilai à Ashkelon ressemble à un sanctuaire.

La ville du sud d’Israël se trouve à moins de 15 kilomètres de la bande de Gaza.

Les attaques continues à la roquette du Hamas ont transformé la communauté de 150 000 personnes en première ligne d’une zone de guerre. La plupart des rues sont désertes, les gens sont enfermés chez eux et chaque jour de nouveaux cratères d’impact apparaissent dans les quartiers résidentiels à cause des tirs de roquettes.

Les explosions de tirs de missiles et d’artillerie israéliens sont continues. Ils sont parfois ponctués par des sirènes israéliennes alors que le système antimissile Iron Dome du pays suit une roquette arrivant de Gaza et répond en tirant en l’air sur les défenses.

L’entrée du service des urgences de l’hôpital Barzilai à Ashkelon lundi. (Jason Ho/CBC)

L’entrée de l’hôpital, sous un immense auvent en béton à l’épreuve des bombes, est devenue l’un des rares endroits où les gens disent se sentir suffisamment en sécurité pour se rassembler et partager leurs expériences au cours de cette guerre qui dure depuis quatre jours et qui a déjà coûté la vie à au moins 1 600 personnes.

Israël a été témoin de combats armés dans les rues de ses propres villes pour la première fois depuis des décennies et des quartiers de Gaza ont été réduits en ruines.

Raz Cohen, 24 ans, se trouvait à l’hôpital pour rendre visite à deux amis qui ont été abattus lorsque des militants du Hamas ont pris d’assaut le festival de musique Supernova tôt samedi matin.

Il a à peine survécu. Il a déclaré à CBC News qu’il devait parler aux gens de ce qu’il avait vécu, dans l’espoir qu’en exprimant ses regrets et sa colère, il pourrait aider à faire face au stress post-traumatique qui, selon lui, pourrait être inévitable.

« C’était environ 200 personnes qui se sont enfuies dans la zone ouverte – et ils nous ont tous tiré dessus », a-t-il déclaré. « J’ai vu des gens recevoir des balles dans la tête, dans la jambe, dans l’épaule. Ils sont morts sous mes yeux. »

Raz Cohen, 24 ans, a survécu au massacre de samedi lors du festival de musique Supernova, dans le désert du Néguev. Il est photographié lundi au centre médical Barzilai à Ashkelon. (Jean-François Bisson/CBC)

‘Bienvenue en enfer’

Cohen, originaire d’Ashkelon, affirme qu’il n’est arrivé au festival que trois heures avant l’attaque. Au départ, lui et ses amis ont tenté de se cacher sous une scène, mais affirment que lorsqu’ils ont été découverts par des hommes armés armés de mitrailleuses, ils ont couru pour sauver leur vie.

Il dit avoir survécu en se cachant dans une zone boisée aux abords du site et en restant immobile pendant six heures jusqu’à l’arrivée des soldats israéliens.

Le nombre de morts du massacre du festival est estimé à 260, mais sur la base du carnage dont il a été témoin, Cohen dit qu’il pense que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.

REGARDER | Les gens courent pour se mettre à l’abri lors d’un festival de musique : Les jeunes participants au festival de musique fuient face à l’attaque des hommes armés du Hamas Vidéo en vedetteDes milliers de personnes participant à une soirée dansante qui a duré toute la nuit dans le désert israélien du Néguev ont fui ce week-end face à l’attaque des militants du Hamas, tuant au moins 260 personnes.

Vivre avec la menace d’attentats fait partie de la vie à Ashkelon, dit-il. Mais l’immensité et la brutalité du massacre rendent les choses différentes, a ajouté Cohen.

« Nous leur avons pardonné (au Hamas) de nombreux problèmes. Mais ce n’est pas un problème que nous pouvons leur pardonner. Nous devons attaquer et attaquer avec force », a-t-il déclaré.

Quelles questions vous posez-vous sur le conflit ? Envoyez un courriel à [email protected].

Le chirurgien orthopédiste, le Dr Tomer Aaronson, a soigné un grand nombre des milliers d’Israéliens blessés depuis samedi matin. Il a déclaré à CBC News qu’il n’aurait jamais imaginé qu’il serait témoin de certaines des horreurs qu’il a vues.

« Bienvenue en enfer. Je n’ai jamais vu une telle brutalité », a-t-il déclaré à CBC News, s’arrêtant avant de poursuivre. « Des familles entières ont été massacrées dans leurs maisons. Famille après famille, après famille. C’est insensé. »

Le Dr Tomar Aaronson est chirurgien orthopédiste. Il affirme que sa formation ne l’a pas préparé à la brutalité dont il a été témoin au lendemain de l’attaque du Hamas. (Jean-François Bisson/CBC)

Avec le ralentissement du nombre de victimes par balle, Aaronson dit qu’il a plus de temps pour réfléchir à ce qu’il a vécu.

« C’est difficile à comprendre. J’ai dit aux gens que nous allions avoir un syndrome de stress post-traumatique national. Cela va prendre des décennies (pour s’en sortir). »

Il dit que sa maison à Ashkelon est déjà très différente de ce qu’elle était avant samedi matin. Le bruit des attaques est plus fort, plus proche et la violence semble plus intense et plus personnelle, a-t-il déclaré. Dans le même temps, il a déclaré à CBC News qu’il éprouvait de l’empathie pour les Gazaouis innocents qui paieraient un lourd tribut pour les actions du Hamas.

« Je ne peux pas imaginer ce qui se passe là-bas. Je suis horrifié pour eux. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. »

REGARDER | Gaza se prépare à davantage de souffrance : Gaza se prépare à davantage de souffrances après des décennies de conflit Vidéo en vedetteAlors qu’Israël intensifie ses frappes aériennes sur Gaza, les spéculations sur une éventuelle invasion terrestre se multiplient. Ellen Mauro, de CBC, explique comment des années de conflit dans cette enclave densément peuplée et pauvre ont conduit à ce point.

Il pleut des missiles

Les autorités sanitaires de Gaza affirment que le bombardement sans précédent de l’enclave par Israël a tué plus de 500 personnes et en a blessé plus de 2 700. Les habitants de Gaza ont déclaré aux journalistes occidentaux que la réponse israélienne était l’attaque aérienne la plus féroce dont ils aient jamais été témoins.

Le Hamas a continué de tirer des milliers de roquettes sur des cibles en Israël, notamment Tel Aviv et Jérusalem. Mardi, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Ubaida, a demandé aux habitants d’Ashkelon de quitter la zone avant 17 heures (14 heures GMT), sans donner plus de détails.

Alors qu’il traversait Ashkelon, CBC News a dû s’arrêter et plonger pour se mettre à l’abri après le déclenchement des sirènes du Dôme de Fer. Quelques secondes plus tard, un missile du Hamas, ou une partie d’un missile, atterrissait à quelques centaines de mètres.

Une roquette tirée par le Hamas, mise en évidence, est montrée lundi juste avant d’atterrir à quelques centaines de mètres d’une équipe de CBC News. (Jean-François Bisson/CBC)

À l’hôpital, CBC News a rencontré Osnat Yofan Shriki, 57 ans, qui avait été admise quelques heures plus tôt après qu’une roquette similaire du Hamas ait frappé à quelques mètres de son immeuble.

Elle dit que l’explosion a fait sauter une porte au-dessus d’elle et l’a laissée inconsciente avec une commotion cérébrale et possiblement des fractures. Elle est inquiète à l’idée d’une opération chirurgicale à venir mercredi matin.

Shriki a déclaré qu’elle s’était réconciliée avec l’idée que les Israéliens et les Gazaouis continueraient d’être voisins, isolés les uns des autres, n’interagissant jamais et n’ayant rien à voir les uns avec les autres. Mais maintenant, elle affirme que l’armée israélienne doit attaquer l’enclave pour s’assurer que ceux qui ont planifié et organisé les massacres de samedi soient tués.

« Je pense que nous devons prendre Gaza », a-t-elle déclaré. « Ce n’étaient pas des soldats (ils ont tué). C’étaient des civils, des gens comme nous. Des mères et des enfants. »