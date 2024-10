« Je n’ai jamais vraiment rien appris de personne » : Isabelle Huppert sur 50 ans de cinéma | Isabelle Huppert

François Ozon est un grand réalisateur et 8 femmes était un film fantastique. Qu’est-ce qui t’a amené travailler à nouveau avec lui pour Le crime est le mien? BenderRodriguez

J’ai adoré faire 8 Women et je viens de voir son dernier film à Saint-Sébastien, When Fall Is Coming, et il est vraiment génial. Il est très polyvalent. Il passe d’un style à l’autre, à la manière d’un Stephen Frears français. The Crime Is Mine s’inscrit plutôt dans la lignée de 8 Women. C’est une comédie, une adaptation d’une pièce ancienne qu’il a transformée en un matériau plus contemporain ; quelque chose de plus féministe et de plus actualisé. Il est très vif et très, très, très rapide, donc lorsque vous travaillez avec lui, il vous donne une certaine sorte d’énergie.

Après avoir joué dans un si large éventail de films, qu’est-ce qui vous attire lors de la sélection de nouveaux projets? Est-ce le rôle, le scénario ou l’opportunité de travailler avec un réalisateur en particulier ? VerulamiumParkRanger

Surtout le metteur en scène, car je pense toujours que c’est la pièce maîtresse de l’ensemble. Si vous prenez des titres comme The Piano Teacher ou Elle, s’il n’y avait pas Michael Haneke ou Paul Verhoeven, que serait-ce ? Ensuite c’est l’ensemble. Le cinéma est un art véritablement collectif.

Avec le scénario, je pense qu’un dialogue attrayant peut vous donner envie de faire un film, car en tant qu’acteur, vous vous projetez vraiment à travers le dialogue, à travers la façon dont vous allez le dire. Pour moi, c’est l’une des choses les plus importantes.

Avez-vous déjà senti que l’ère du grand cinéma créateur de sens était révolue ? Est-ce qu’on réalise encore aujourd’hui des films qui ont le pouvoir de transformer la vie d’une personne ? Dmitry_S

C’est une grande question, et cela donne vraiment une valeur de prestige au cinéma, que je pense qu’il a encore – sinon je ne le ferais pas encore. Changer la vie de quelqu’un ? Je n’en suis pas sûr, mais peut-être que cela peut changer la journée de quelqu’un – soyons plus modestes. Passer quelques heures dans une salle de cinéma procure un tel plaisir, une façon de penser, de se divertir. C’est ce que ça me fait.

À ses débuts, le cinéma était exclusivement divertissant, mais, au fil du temps, il a étendu son pouvoir de réflexion, de questionnement, de plus en plus politique. C’est une arme puissante.

Haneke me semble être le major directeur de notre époque. Vous avez travaillé avec lui quatre fois – avez-vous développé une sténographie au fil des années? Markj74

C’est merveilleux de travailler avec lui. On s’attend à ce qu’il soit particulièrement difficile et c’est l’inverse. Tout est très simple et il est attaché aux choses concrètes et pratiques. Il en dit très peu. Il vous laisse faire exactement ce que vous voulez, mais il veut que ce soit vraiment réel.

Catastrophe ou chef-d’œuvre ? Isabelle Huppert et Kris Kristofferson dans Heaven’s Gate. Photographie : Collection Moviestore/Alay

Votre carrière cinématographique a été prolifique. Y a-t-il un film préféré cela reste gravé dans votre mémoire ? Colette7

Heaven’s Gate, parce que toute l’histoire est si grande, si inhabituelle. C’était un très bon film et une grande chose à faire, car j’y suis resté deux mois et j’y suis finalement resté sept mois. Et parce que cela s’est avéré être un désastre lors de sa première sortie, il s’agit désormais d’un chef-d’œuvre emblématique.

Était-il possible, pendant le tournage de Heaven’s Gate, de soupçonner que cela finirait par être un tel échec? Oldétonien1

Non, nous n’en avions aucune idée, bien sûr, parce que Michael [Cimino, the director] avait reçu cinq Oscars pour The Deer Hunter et il était donc vraiment au sommet de la colline. Ce n’est que lors de la soirée d’ouverture à New York que l’on pouvait entendre les sièges faire boum, boum, boum alors que les gens quittaient la salle. Ensuite, nous avons compris que nous étions en mauvaise posture.

Vous avez apprécié un carrière remarquable. Cependant, en tenant compte du fait que rien dans la vie n’est parfait et, compte tenu du pouvoir du recul, que feriez-vous différemment la prochaine fois ? Ignatzratzkywatzky

Rien.

Quelle que soit l’intention provocatrice de Verhoeven, Elle semblait entièrement crédible en raison de votre performance. Dans quelle mesure avez-vous décidé comment l’agir et dans quelle mesure avez-vous été dirigé ? geoffgarside

Nous étions complètement au diapason – et c’était pareil avec The Piano Teacher. Je me suis senti très protégé, je ne me suis jamais senti en danger, je n’ai jamais senti que je devais résister à quelque chose. Je me souviens que Paul n’arrêtait pas de dire : « Je n’ai rien à te dire, parce que tu es une femme et que tu en sais plus que moi sur ce que tu as à faire. » C’était une confiance mutuelle totale. Donc, en gros, j’ai fait ce que je voulais faire et c’était bien.

Il est 14 ans depuis Claude Chabrol décédé. Toi travaillé avec lui sur Sept films. Qu’est-ce qui te manque le plus lui? Méthode dangereuse

Il me manque. Il était très intelligent et très instruit. On pouvait parler de tout avec lui. Il était drôle, mais il faisait aussi les choses très sérieusement. Chabrol n’était pas une personne idéaliste. Il voulait juste montrer les choses telles qu’elles sont, pas trop romantiques, avec une certaine ironie tout au long. Ce type d’exploration me manque vraiment.

« Nous étions complètement au diapason »… Isabelle Huppert dans Elle. Photographie : SBS Productions/Picturehouse Entertainment/Allstar

Avez-vous déjà refusé de jouer un rôle comme indiqué ou avez-vous eu un désaccord avec le réalisateur ? gleebitz

Non. On me demande souvent : était-ce difficile, risqué ou autre ? Ce qui est vraiment risqué, c’est de faire un film avec un mauvais réalisateur. Cela ne m’est jamais arrivé. Cela doit être un cauchemar de partager tout ce temps avec quelqu’un avec qui on n’est pas d’accord.

Qu’en penses-tu sont la principale différences entre le cinéma américain et européen ? michaelskadden

C’est plutôt une question d’économie : un très gros film avec une somme d’argent énorme et des centaines de personnes, ou un tout petit film. Je n’ai jamais fait de film commercial hollywoodien Marvel et, en fait, tous les films américains que j’ai réalisés étaient plus dans la lignée des films que je ferais en Europe. Même Curtis Hanson, Ira Sachs, David O Russell sont des réalisateurs très personnels.

J’ai vraiment adoré L’Avenir [released in English as Things to Come] – ta performance est superbe et c’est clairement un film très sous-estimé. Est-ce difficile quand les gens ne « comprenez » pas vos films, ou tu ne t’en soucies pas? GasparGarçao

Ce n’était pas du tout sous-estimé. Ce n’est pas un blockbuster, mais il a obtenu l’Ours d’argent à Berlin. Il a eu beaucoup de succès et a été acclamé par la critique en France, donc je ne comprends pas vraiment cette question, mais je suis heureux d’apprendre que c’est un film merveilleux. En général, je n’ai jamais vraiment lu de critiques épouvantables.

«Je crée mes propres petits territoires»… Huppert à la Mostra de Venise le mois dernier. Photographie : Mirco Toniolo/RB Multimédia/Rex/Shutterstock

Lorsque vous étiez un acteur prometteur dans les années 1970, vous êtes-vous déjà senti intimidé par des acteurs comme Romy Schneider ou Yves Montand lors du tournage de CÉsar et Rosalie, par exemple, ou tout autre acteur connu? Et qu’avez-vous appris d’eux, le cas échéant ? Rochelle60

Je n’ai jamais vraiment appris quoi que ce soit de qui que ce soit. J’étais très jeune quand j’ai fait ce film, et Romy Schneider était jeune aussi, mais c’était une très grande star. Tous ces gens étaient très chaleureux et gentils. C’est vraiment le souvenir que j’en garde : ils m’ont vraiment donné des idées tellement positives que ça m’a donné envie d’en continuer encore et encore.

Avez-vous avez-vous eu l’occasion de réaliser ? Est-ce quelque chose que vous aimeriez faire ? écrivain sur la tempête

Pas vraiment. Je suppose qu’on me l’a demandé plusieurs fois et je sais que de nombreux acteurs le font maintenant. Je suis très épanoui dans ce que je fais en tant qu’acteur, car j’arrive toujours à créer mes propres petits territoires et j’ai toujours l’impression que c’est autant mon film que le film du réalisateur. Si jamais je réalise un film, ce sera plus par curiosité que par envie, juste pour voir ce qui sortirait de mon cerveau.