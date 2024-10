Victoria Beckham insensible à la rupture avec Meghan Markle : « Je n’ai jamais vraiment aimé la duchesse »

Une amie de Victoria Beckham a révélé ce qu’elle pensait de sa rupture avec le prince Harry et Meghan Markle après que David Beckham ait snobé le prince Harry.

Le copain de la famille Beckham a révélé que le chanteur devenu créateur de mode n’était « pas dérangé » par la querelle, citant comme raison le traitement réservé par Harry et Meghan à la famille royale.

Selon notre source, David et Victoria donnent la priorité à la famille et ne critiqueraient jamais publiquement leurs proches, contrairement au duc et à la duchesse de Sussex.

« David et Victoria accordent une grande importance à la famille et ne transformeront jamais leurs relations comme Harry et Meghan l’ont fait », a déclaré l’ami. Courrier quotidien.

« La vérité est que Victoria n’a jamais vraiment aimé Meghan », ont-ils ajouté.

« Elle était amicale et accueillante avec elle, mais ne se soucie pas de rester en contact. »

La querelle entre Beckham et les Sussex aurait commencé lors du mariage de Harry et Meghan lorsque le couple britannique a été invité à l’événement principal mais pas à la réception du soir.

Cela survient après que le prince William et David Beckham aient été aperçus en train de partager une blague privée à la RAF Northolt.