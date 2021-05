« Je n’ai jamais voulu être une distraction »: Naomi Osaka étourdit le tennis en se retirant de Roland-Garros et en s’excusant pour le boycott

La numéro deux mondiale Osaka avait déjà provoqué des ondes de choc en annonçant avant le tournoi qu’elle ne respecterait pas ses fonctions médiatiques, mettant sa menace à exécution alors qu’elle progressait vers le deuxième tour avant que les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem ne s’unissent pour produire une longue déclaration avertissant qu’elle pourrait être exclu de la pièce maîtresse et des futures compétitions tout en infligeant une amende de 15 000 $.

La réponse des patrons a provoqué un tollé après qu’ils ont affirmé avoir tenté en vain d’entamer un dialogue avec Osaka, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles la jeune femme de 23 ans avait produit un acte de symbolisme recherchant l’attention de mauvaise foi et gagnait un avantage injuste sur elle rivaux tout en endommageant le sport.

Après une autre journée torride de gros titres rancuniers, Osaka a maintenant déclaré qu’elle quittait Paris. « Ce n’est pas une situation que j’ai jamais imaginée ou voulue lorsque j’ai posté il y a quelques jours », la deuxième graine lui a dit des millions de followers sur les réseaux sociaux.

« Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris.

« Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair.

« Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère.

« Fais des interviews ou on t’expulsera de la tournée- » Naomi Osaka : pic.twitter.com/LEKDS2gAY5 – peuple libre. (@sagebeatlove) 31 mai 2021

« La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.

« Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale.

« Bien que la presse tennistique ait toujours été gentille avec moi – et je tiens à m’excuser en particulier auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser – je ne suis pas un orateur naturel et j’éprouve d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde. «

Naomi Osaka est une légende. Elle a dit « voici cette presse que vous vouliez ». 😂 – Akilah Hughes (@AkilahObviously) 31 mai 2021

D’autres stars, dont les grands de tous les temps Rafael Nadal et Novak Djokovic, ont réagi de façon mitigée à la décision d’Osaka de ne pas parler aux médias, nombre de ses plusieurs joueurs louant la couverture pour avoir offert au sport plus de visibilité et amélioré leur profil.

Dans un tweet supprimé de son compte officiel, Roland Garros a partagé une photo de quatre joueurs, dont Nadal, accompagnée d’un message indiquant qu’ils avaient « compris la mission ».

« Je deviens très nerveux et je trouve stressant de toujours essayer de m’engager et de donner les meilleures réponses possibles », expliqua Osaka.

Protégez Naomi Osaka de toutes les manières dont la société n’a pas réussi à protéger Serena Williams du racisme via la presse à ce jour. – Ricky Vaughn (@CamronSanto) 31 mai 2021

« Ici à Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieux, alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse.

« Je l’ai annoncé à titre préventif parce que j’ai l’impression que les règles sont assez obsolètes en partie et je voulais le souligner.

« J’ai écrit en privé au tournoi pour m’excuser et dire que je serais plus qu’heureux de parler avec eux après le tournoi car les Chelems sont intenses.

Pour tous ceux qui disent que Naomi Osaka « a fait ça pour elle », rappelez-vous simplement que les organisateurs du tournoi n’avaient pas à… menacer de l’expulser et en faire une affaire énorme. – Courtney Milan 🦖 (@courtneymilan) 31 mai 2021

« Je vais m’éloigner un peu du terrain maintenant, mais quand le moment sera venu, je veux vraiment travailler avec la tournée pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans.

« Quoi qu’il en soit, j’espère que vous allez tous bien et que vous restez en sécurité. Je vous aime les gars et je vous verrai quand je vous verrai. »

Osaka avait atteint le deuxième tour du tournoi, où elle devait affronter Ana Bogdan mercredi.