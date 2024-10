Je n’ai jamais rêvé de jouer le rôle d’acteur

Le chef et personnalité de la télévision Matty Matheson n’a jamais pensé qu’il serait acteur, encore moins dans une série virale primée aux Emmy comme « The Bear ».

Matheson a dit pendant Les «derniers repas» de Mythical Kitchen animé par Josh Schererqu’il est « très heureux » que ses amis, les frères et sœurs (co-créateur de la série) Christopher Storer et (productrice culinaire de la série) Courtney « Coco » Storer, « me laissent entrer dans leur monde ».

«Quand j’étais enfant, ce n’est pas comme si j’aurais rêvé d’être célèbre, une star de cinéma ou à la télévision. Je n’ai jamais rêvé de tout ça », a déclaré Matheson dans le clip ci-dessous tout en faisant la promotion de son livre de cuisine « Soupes, salades, sandwichs ».

Il a poursuivi : « Je n’ai jamais rêvé d’être ici, certainement. Mais nous sommes là et je suis plein de gratitude. Chaque jour est vraiment une chose incroyable. C’est un grand privilège d’être ici, de vivre la vie que nous vivons et de pouvoir faire les choses que nous pouvons faire. Ma participation vient simplement de l’amitié et j’en suis vraiment fier. J’aime Chris Storer et j’aime Courtney Storer et je suis très heureux qu’ils m’aient laissé entrer dans leur monde.

Matheson joue Neil Fak, l’ami d’enfance de Carmy (Jeremy Allen White) et le cousin de Carmy Richie (Ebon Moss-Bachrach), dans la série FX-on-Hulu. Matheson complète son jeu d’acteur avec des collaborations avec Courtney Storer pour créer des plats pour la série.

Pour ancrer « The Bear » dans la vraie vie, Matheson s’appuie sur son expérience de chef de longue date et animateur de « Munchies » de Vice, « It’s Suppertime » et des séries YouTube « Cookin’ Somethin’ W/ Matty Matheson » et « Stupid F*. C’est une émission de cuisine géniale.

« The Bear » bénéficie d’une histoire encore plus profonde en matière d’émissions culinaires télévisées, a déclaré Scherer à IndieWire.

« En fait, je pense que ‘The Bear’ doit une grande partie de son succès au travail de base établi par Food Network il y a environ 30 ans », a déclaré Scherer. « Je pense que le fait que vous puissiez appuyer sur trois boutons sur la télécommande d’un téléviseur et passer de « The OC » aux finales de la NBA en passant par Ina Garten rôtissant un poulet a eu un impact énorme sur la culture. Gordon Ramsay et Anthony Bourdain ont levé le voile sur les restaurants et les ont transformés en scènes dramatiques. Ils ont également joué un rôle majeur, et c’est génial de voir « The Bear » raconter ces mêmes histoires à travers une lentille fictive.

Bourdain aurait été un « invité de rêve » pour « Last Meals », une série qui demande à ses invités ce qu’ils auraient pour leur dernier repas terrestre, a déclaré Scherer. Bourdain a été « l’un des premiers à convaincre des millions de personnes auprès du grand public que la nourriture est un prisme valable pour raconter des histoires importantes ».

La vie et l’héritage de Bourdain seront bientôt capturés par le réalisateur de « Blackberry » Matt Johnson pour A24 : la star de « The Holdovers » Dominic Sessa devrait incarner Bourdain dans le biopic éponyme.

Regardez l’épisode complet de « Last Meals » de Matty Matheson avec l’animateur Josh Scherer demain, jeudi 17 octobre, sur Chaîne YouTube de Mythical Kitchen. Pour l’instant, voici un clip exclusif à IndieWire :