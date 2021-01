Je n’ai jamais pensé que je le dirais, mais c’est une montre intelligente Wear OS que vous pouvez acheter

Je l’ai déjà dit et je le répète. Google et les horlogers sont également coupables d’avoir laissé Android Wear et, par la suite, Wear OS dériver pendant des années. Négligence, manque d’innovation, aucune tentative de rivaliser avec la gamme Apple Watch et Samsung Galaxy Watch et le sentiment général d’une expérience incomplète si vous avez quand même acheté une smartwatch Wear OS. Remarquez que Google continue d’ignorer la plate-forme Wear OS si vous comparez cela avec la façon dont Apple se concentre sur watchOS et Samsung développe ses lignes de Galaxy Watch. La responsabilité incombe donc carrément à Mobvoi et Qualcomm de faire des smartwatches Wear OS une véritable option pour les utilisateurs de téléphones Android en particulier.

Dans la foulée de la mise à niveau mineure qui était le TicWatch Pro 2020, nous avons la mise à niveau très sérieuse qu’est le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3. Il a quelques mises à niveau assez intéressantes, du côté matériel et logiciel. Le surnom GPS dans le nom est pour différencier la montre de TicWatch Pro 3 qui a également des capacités cellulaires et est vendue dans certains pays. Pas en Inde cependant. Ce que nous obtenons ici, c’est le GPS TicWatch Pro 3 qui est au prix de Rs 29,999 et est en concurrence avec le Samsung Galaxy Watch 3 (environ Rs 32,990) et pour certains utilisateurs, même avec les variantes de l’Apple Watch SE (prix à partir de Rs 29,900).

Le point culminant doit sûrement être la puce Qualcomm Snapdragon Wear 4100. C’est le dernier et le plus grand morceau de silicium à avoir jamais orné une montre Wear OS. Nous avions vu les améliorations apportées par le Snapdragon Wear 3100, lorsque nous avions examiné l’Oppo Watch et que nous en étions impressionnés. Ici et maintenant, le Snapdragon Wear 4100 améliore encore les performances globales du système, tout est juste plus vif et consomme moins de batterie. Soit dit en passant, le TicWatch Pro 3 GPS est la première montre à exécuter le Qualcomm Snapdragon Wear 4100, avec de nombreux lancements récents arrivant sur les lieux avec le Snapdragon Wear 3100, notamment le Tag Heuer Connected, Fossil Sport et la dernière génération Moto 360.

Les statistiques indiquent les améliorations, dans une certaine mesure. Le Snapdragon Wear 4100 est jusqu’à 85% plus rapide que le Snapdragon Wear 3100, plus de 25% plus économe avec la consommation de la batterie et les graphiques sont 150% plus rapides qu’auparavant. Tout cela se traduit, et cela se voit, une expérience d’utilisation de la smartwatch nettement plus fluide que n’importe quelle smartwatch basée sur Google Wear OS jusqu’à présent. Les animations sont plus fluides, la réactivité est meilleure et vous pouvez ouvrir les menus et les applications plus rapidement qu’auparavant. Dans le sens général, le GPS TicWatch Pro 3 ne se sent pas embourbé et fatigué comme les montres Wear OS le faisaient. Non pas que vous utiliseriez probablement beaucoup d’applications sur le poignet de toute façon, mais des choses simples comme la météo, le suivi de la condition physique et la vérification de la fréquence cardiaque de temps en temps, tout est simplement plus rapide et beaucoup moins lent.

L’autonomie de la batterie doit être l’autre grande amélioration. En règle générale, les montres Wear OS ne duraient jamais plus d’une journée avec une seule charge. Et très certainement devait être branché la nuit au cas où vous auriez besoin d’en porter un le lendemain. Avec le GPS TicWatch Pro 3, les choses vont mieux. En fait, beaucoup mieux. Alors que Mobvoi affirme que cela peut durer jusqu’à 5 jours avec une seule charge dans ce qu’on appelle le mode intelligent avec l’écran AMOLED en cours d’utilisation, je me suis rapproché de 4 jours avant que le GPS TicWatch Pro 3 ne doive être branché à nouveau. Bien que pas autant que les chiffres revendiqués, 4 jours sur une seule charge pour une smartwatch sont fantastiques. L’écran à faible consommation d’énergie, disponible en mode Essentiel, vous durera jusqu’à 45 jours. Je n’ai aucune raison de ne pas croire ce chiffre, puisque le prédécesseur a duré près de 30 jours avec une seule charge dans ce mode.

En parlant d’affichage, le TicWatch Pro 3 GPS possède ce qu’on appelle la technologie Dual Display 2.0. Il y a un écran AMOLED de 1,4 pouces complété par un écran LCD FSTN consommant beaucoup moins d’énergie. Cela signifie essentiellement que par défaut, l’écran AMOLED est allumé. Vous obtenez l’affichage couleur complet, qui est assez vif et peut également devenir très lumineux et profiter des cadrans et des applications de la montre – c’est le mode par défaut. Ces écrans se présentent essentiellement comme une couche: l’affichage FSTN en haut et l’AMOLED en dessous. En regardant le GPS TicWatch Pro 3, comme vous le feriez normalement, vous ne vous rendez pas compte qu’il y a deux couches d’affichage ici. Passez en mode essentiel et vous activerez cet écran de puissance inférieure. Cela correspond à l’essentiel – vous indique l’heure, la date, votre fréquence cardiaque et votre état d’activité, comme le nombre de pas parcourus. L’idée derrière cela est de prolonger considérablement la durée de vie de la batterie en éteignant l’écran qui draine comparativement plus de batterie pour vous assurer de ne pas avoir besoin d’atteindre le chargeur aussi souvent.

Bien que Mobvoi ait laissé la majeure partie de l’interface GPS TicWatch Pro 3 telle quelle avec le système d’exploitation Wear, certaines améliorations ont encore été apportées. Il existe maintenant un tiroir d’applications avec de belles et grandes icônes d’applications qui facilitent l’identification. Il existe également des applications préchargées Mobvoi, telles que TicHealth, qui chevauchent en quelque sorte Google Fit. Et puis il y a quelques ajouts de cadrans sympas, qui vous donnent vraiment un ensemble d’options encore plus large pour ce qui devrait orner votre écran de montre.

De nombreux capteurs sont en place pour le suivi de la santé et de la condition physique, ce qui est maintenant attendu de presque toutes les smartwatch. Il y a le capteur de fréquence cardiaque, le capteur d’oxygène dans le sang, le suivi du bruit environnemental et le suivi du stress qui vous indiquent le moment opportun pour faire des exercices de respiration. La SpO2, ou suivi de l’oxygène sanguin, est une nouveauté du GPS TicWatch Pro 3. Et un ajout bienvenu aussi.

Dernier point mais non le moindre, il y a la petite question de la conception du TicWatch Pro 3 GPS. Cela a l’air très beau ou très volumineux, cela dépend totalement de quel côté de la clôture vous vous trouvez. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais il y a de beaux changements en cours de route, et vous les remarquerez. Il est fait d’acier inoxydable et de nylon avec de la fibre de verre et est environ 30% plus léger qu’auparavant. Le bracelet en silicone a un aspect cuir rembourré, mais nous aurions également préféré l’option cuir. Cela fait pencher la balance à 41,9 grammes, ce qui est également plus léger qu’avant. En ce qui concerne la taille, elle est subjective et dépend du type de montres que vous aimez autour de votre poignet – cadrans plus grands ou non.

Le dernier mot: le GPS TicWatch Pro 3 est un mélange de nombreuses bonnes choses

Le GPS TicWatch Pro 3 se présente comme le meilleur portable Mobvoi TicWatch à ce jour, le meilleur processeur Snapdragon Wear de Qualcomm à ce jour et est la meilleure montre de performance dans l’espace de la smartwatch Wear OS à l’heure actuelle. Il n’est peut-être pas très différent de ses prédécesseurs, mais c’est juste un langage de conception cohérent. La technologie du double affichage est excellente, tout comme les écrans, dans les deux modes. Je n’ai jamais vu Wear OS fonctionner aussi bien que sur le GPS TicWatch Pro 3, et je ne me suis pas fait maudire. La durée de vie robuste de la batterie n’est que la cerise sur le gâteau.