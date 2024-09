Je n’ai jamais eu à jouer, j’ai vécu comme son fils dans les films : Mohanlal sur Kaviyoor Ponnamma

Mohanlal et Mammootty ont rendu hommage à l’acteur Kaviyoor Ponnamma, synonyme de ses « rôles de mère » à Mollywood.

Le décès de Ponnamma à l’âge de 80 ans a peiné Mohanlal, qui a joué son fils dans plusieurs films notables.

« Ma chère Ponnamma Chechi, tu nous as donné, à moi et à mes personnages, l’amour d’une mère. Pour notre cher public malayalam, nous étions mère et fils. Au fil des années, nos personnages ont montré qu’un fils est toujours un fils pour sa mère. Je n’ai jamais eu à jouer le rôle de son fils ; je le vivais », a écrit Mohanlal sur Facebook.

« Kireedam, Bharatham, Vietnam Colony, Dasharatham, Natturajavu, Vadakkum Nathan, Kizhakkunarum Pakshi, Oppam… », Mohanlal a énuméré quelques films dans lesquels elle incarnait les personnages d’une mère adorable.

« Ponnamma Chechi était comme le personnage de « Son Altesse Abdullah » qui courait vers moi en m’appelant son fils même si je n’étais pas son fils. Incapable de rendre hommage à Chechi avec ces mots plaintifs… l’amour maternel remplira à jamais mes souvenirs », a-t-il écrit.

Mammootty a rendu hommage à son père en publiant une adorable photo de Ponnamma lui embrassant les joues. « Adieu en larmes à l’amma de Malayalam, ma propre Ponnamma Chechi », a écrit l’acteur et député Suresh Gopi.