« Je n’ai jamais été en aussi bonne forme »: Miesha Tate montre un corps de tueur avant le retour de l’UFC (PHOTOS)

Connue sous le nom de « Cupcake », Tate a mis en ligne une preuve visuelle de progrès remarquables pour ses 2 millions de followers sur Instagram.

Prenant un selfie dans la salle de bain, il montre Tate avec un pack de six déchirés, ce qui est encore plus impressionnant étant donné qu’elle n’a donné naissance à son deuxième enfant, son fils Naxton, il y a un peu plus d’un an, le 14 juin 2020.

« Je n’ai jamais été aussi en forme, je n’ai jamais pris mon travail plus au sérieux », Tate a affirmé dans sa légende.

« J’ai des outils et des ressources jamais disponibles auparavant. Tout est en jeu. »

« Mon corps a fait les choses les plus incroyables mais le meilleur reste à venir ! » a-t-elle juré, avant de signer avec le hashtag # 17 juillet et de remercier une série de gymnases, de sponsors, d’autres combattants et son mari Johnny Nunez.

Des collègues du monde du combat se sont précipités pour complimenter Tate sur son exploit, avec Claudia Gadelha commentant « Oh mon Dieu bébé maman » à côté d’une chaîne d’emojis de flamme.

Casey O’Neill, qui a fait la une des journaux pour avoir étouffé la compatriote de Gadelha Lara Procopio à l’UFC Vegas 29 le week-end dernier, a déclaré : « Tu es le meilleur. J’ai hâte que tu le prouves. Je t’aime ! »

La pin-up Pearl Gonzalez, qui a récemment quitté le MMA pour passer au BKFC avec Paige VanZant, a laissé un simple « #Buts » hashtag accompagné de mains ouvertes et de mains de prière.

« Retrait Tate, » remarqua Urijah Faber avec un smiley musclé tendu.

Tate a ravi les fans de MMA en mars en annonçant son premier combat en cinq ans après la perte de sa sangle de poids coq au profit d’Amanda Nunes toujours au pouvoir et une autre défaite contre Raquel Pennington plus tard en 2016.

« Mon cœur est plein de passion » l’ancien dirigeant de Strikeforce et de la FCF a déclaré à ESPN par SMS au moment de l’annonce.

« Le feu a été allumé. Le sport m’a appelé – il est temps que je réponde. »

Depuis lors, cependant, elle a fait la lumière sur les circonstances qui ont encouragé un tel changement d’avis vers le podcast Victory Loves Company.

« Au moment où j’ai su que je voulais vraiment revenir, c’était à peu près au moment où j’ai eu mon fils il y a environ neuf mois », Tate a expliqué.

« Après avoir eu mon bébé, la pandémie a tout ramené à la maison pour moi, ce qui est important.

« J’étais coincé à Singapour, même si ce n’est pas un mauvais endroit pour être coincé.

« Mais pour la plupart des gens qui ont grandi en Amérique, vous pourriez faire un voyage en voiture. »

« Je me sentais tellement coincé à Singapour. Nous ne pouvions pas faire ça, nous n’avions pas de voiture », elle a dit de la vie dans la cité-État d’Asie du Sud-Est, où Tate a agi en tant que vice-président de ONE Championship.

« Nous étions coincés dans un petit condo sans cour. Je sais que cela ressemble à » pauvre toi « , mais la vérité est que ce n’était pas la situation la plus idéale.

« Cela m’a juste fait penser à toutes les choses que j’apprécie vraiment. Et l’une de ces choses est d’être un compétiteur.

« Et étant enfermée et ne pouvant pas s’entraîner, ma mère n’a pas pu venir pour la naissance de mon fils, les frontières étaient fermées.

« Je suis revenu en Amérique et j’ai dit: ‘Je veux me battre à nouveau.’ Le temps est précieux et les systèmes de soutien sont disponibles et c’est quelque chose que je n’avais pas au début de ma carrière, ou vraiment tout au long de ma carrière.

« Je suis excité maintenant d’avoir de bons entraîneurs, [and] un bon système de soutien. Non pas que tous mes entraîneurs n’étaient pas bons, Robert Follis était génial mais il a réussi.

« Mais c’est juste différent cette fois-ci. C’est quelque chose que j’ai hâte de faire », Tate a fini.

S’adressant à My MMA News la semaine dernière, l’ennemi de Tate, Reneau, qui a garanti que l’affrontement serait le dernier de ses 11 ans de carrière, a parlé du « tourbillon de bénédictions » de son parcours.

« Je pense que chaque combat, chaque entraîneur, chaque camp d’entraînement m’a appris des leçons. J’ai développé un crâne plus épais, une meilleure compréhension des gens, une meilleure [understanding] de moi-même. Je pense que tout autour, c’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée à part la naissance de mon fils », a déclaré l’instituteur de 43 ans.

« Vous savez, honnêtement, je ne me bats pas et je ne pense pas à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Pensez à l’ici et maintenant, » a-t-elle insisté, lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait amener Tate à une victoire décisive sur les tableaux de bord des juges.

« Je n’y pense tout simplement pas maintenant parce que ça a beaucoup été élevé et je me disais, ‘Hé, arrête d’en parler. Je ne permets même pas à mon propre coin, à mes propres entraîneurs d’en parler. Je me dis ‘Nous en avons encore un à faire.’ Et elle est dure. Elle a un pouvoir éliminatoire. C’est une joueuse. Elle s’avance. Donc genre, ça ne parle pas de ça pour le moment. Nous en avons encore un en nous.

« Je pensais que c’était une quantité incroyable de respect », Reneau a admis, après avoir été interrogé sur ce qu’il avait ressenti lorsque Tate a déclaré qu’elle serait «honorée» de la combattre.

« Et évidemment, j’ai une tonne de respect pour elle dans le jeu. En fait, je … bien que quand je dis cela, les gens pourraient le prendre [the] tort [way], mais j’ai grandi dans le sport du MMA. »

« Bien que je sois plus âgé qu’elle, je le reconnais, je la regardais avant de me battre. J’ai commencé plus tard dans ma vie. J’ai commencé à 29, 30 ans. J’ai donc grandi dans ce sport, en regardant les Miesha et voulant réellement la combattre.

« [It’s] tellement ironique comment je dis cela, et je l’ai dit encore et encore, comment les choses bouclent la boucle. Et j’ai l’impression que tous les points sont connectés là où ils se sont déplacés. Et je suis là où je dois être, exactement au moment où je dois être ici. »