“Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit”, déclare le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

L’homme au centre de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX a fait sa première apparition publique depuis le début de la saga, déclarant mercredi à un public new-yorkais qu’il n’avait jamais eu l’intention de commettre une fraude.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, est apparu mercredi au New York Times’ Dealbook Summit, pour une interview avec le journaliste Andrew Ross Sorkin sur ce qui s’est passé pour faire tomber sa société de crypto-monnaie en faillite plus tôt ce mois-ci. .

L’entreprise, qui valait autrefois plus de 32 milliards de dollars américains, s’est placée sous la protection de la loi sur la faillite le 11 novembre après que des rumeurs de problèmes de liquidités ont provoqué une ruée sur la banque.

Les dépôts montrent que la société doit près de 10 milliards de dollars à divers créanciers et que des milliards de dollars supplémentaires de dépôts de clients manquent.

Parmi de nombreuses allégations, les dépôts des clients chez FTX semblent avoir été utilisés comme capital et garantie pour des prêts pour la société d’investissement personnelle de Bankman-Fried, Alameda – une allégation qui équivaut à une fraude et contre laquelle il a fortement repoussé.

Le fondateur de FTX « profondément désolé »

“Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit”, a-t-il déclaré à Sorkin. “Je n’ai pas sciemment mélangé des fonds.”

Bien qu’il ait reconnu que des erreurs avaient été commises, Bankman-Fried a rejeté les tentatives répétées de caractériser ce qui s’est passé dans sa société de crypto-monnaie comme étant de quelque manière que ce soit malveillant ou illégal.

“Je suis profondément désolé de ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré. “J’ai été choqué par ce qui s’est passé ce mois-ci.”

Bankman-Fried est actif sur Twitter depuis le début de la débâcle, mais son apparition mercredi marque sa première apparition publique depuis le début de la saga.

Il y avait des spéculations selon lesquelles il allait apparaître en personne, mais finalement il est apparu via une liaison vidéo depuis les Bahamas, où il vit.

De nombreux organismes de réglementation, dont le ministère américain de la Justice et le régulateur des investissements, la Securities and Exchange Commission, enquêtent sur ce qui s’est passé dans l’entreprise, dont l’effondrement a provoqué une vente plus large d’autres actifs de crypto-monnaie.

Plus à venir