Je n’ai aucun respect pour Erik Ten Hag; Se sentir trahi par Manchester United : Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il se sentait “trahi” par Manchester United alors qu’il affirmait que le manager Erik ten Hag et d’autres cadres supérieurs tentaient de le forcer à quitter le club lors d’une interview explosive dimanche.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est une figure périphérique sur le terrain pour United depuis que Ten Hag a pris les rênes en mai.

Ronaldo a été discipliné après avoir refusé de devenir remplaçant lors d’une victoire 2-0 contre Tottenham le mois dernier, mais était revenu dans l’équipe ces dernières semaines et avait même été capitaine des Red Devils lors d’une défaite 3-1 à Aston Villa le week-end dernier.

Cependant, le joueur de 37 ans était absent de l’équipe lors de la victoire 2-1 de dimanche sur Fulham lors du dernier match de United avant une pause de six semaines pour la Coupe du monde.

“Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me montre pas de respect”, a déclaré Ronaldo à propos de Ten Hag dans une interview avec l’émission télévisée Piers Morgan Uncensored.

“Pas seulement l’entraîneur, mais deux ou trois autres gars autour du club. Je me suis senti trahi.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si les cadres supérieurs du club essayaient de l’évincer, Ronaldo a répondu: “Oui, je me suis senti trahi et j’ai eu l’impression que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, non seulement cette année mais aussi l’année dernière.”

Ronaldo est revenu à Old Trafford en août 2021 en provenance de la Juventus.

Son premier passage à United avait été glorieux sous la tutelle d’Alex Ferguson, remportant trois titres de Premier League, la Ligue des champions et la première de ses couronnes Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du monde.

Malgré ses 24 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, United a enduré une terrible campagne en terminant sixième de la Premier League et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions.

Ronaldo aurait alors tenté d’organiser une sortie avant le début de cette saison, mais aucun accord n’a pu être trouvé avec un autre club.

“Depuis le départ de Sir Alex, je n’ai vu aucune évolution dans le club. Rien n’avait changé », a déclaré Ronaldo sur ce qu’il a trouvé à son retour à United.

« Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je viens à Manchester United.

“Mais vous avez des choses à l’intérieur qui ne (nous) aident pas à atteindre le plus haut niveau comme (Manchester) City, Liverpool et même maintenant Arsenal… un club avec cette dimension devrait être au sommet de l’arbre à mon avis et ils ne le sont malheureusement pas .”

United est cinquième de la Premier League, à 11 points du leader Arsenal.

