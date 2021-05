Je n’ai aucun rapport avec les qualités de Lala: Arslan Goni sur son personnage de «Mai Hero Boll Raha Hun» | Actualités de la série Web

New Delhi: L’acteur Arslan Goni a gagné un immense amour du public alors que son personnage Lala de Mai Hero Boll Raha Hun s’est plutôt bien comporté. Il joue le rôle d’un puissant gangster nommé Lala dans la série Web qui a fait de lui une star du jour au lendemain.

Parlant de son personnage, Arslan Goni a déclaré: «Je ne me rapporte en aucun cas aux qualités de Lala, il est beaucoup trop excentrique et différent de moi, nous n’avons aucune similitude et il est en fait un criminel (rires). J’étais heureux de mettre des choses dans «Lala» qui sont évidemment créées par moi, ce qui m’a fait penser que j’ai aussi un côté sombre mais alors en tant qu’acteur, vous continuez à vous remettre en question mais alors je ne dirai pas que je avoir quelque chose de similaire ou auquel je peux m’identifier. Peut-être que son angoisse, c’est tout. «

Arslan a fait ses débuts sur grand écran à Bollywood dans la sortie 2017 « Jia aur Jia » aux côtés de Kalki Koechlin et Richa Chadha après quoi il a maintenant fait ses débuts dans le monde des plateformes OTT.

Sur le plan du travail, Arslan Goni fera prochainement l’annonce de ses prochains projets.