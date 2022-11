Je n’ai “aucun problème” avec Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes a insisté sur le fait qu’il n’avait “aucun problème” avec Cristiano Ronaldo, malgré l’interview explosive de son coéquipier de Manchester United et du Portugal affirmant qu’il se sentait trahi par le club et n’avait aucun respect pour le manager Erik ten Hag.

Ronaldo a été très critique à l’égard de Man United lors de son entretien avec Piers Morgan sur TalkTV, diffusé au Royaume-Uni mercredi et jeudi.

United a déclaré qu’il répondrait aux commentaires de l’attaquant portugais après avoir établi tous les faits, bien que des sources aient déclaré à ESPN que Ten Hag ne pensait pas pouvoir travailler à nouveau avec Ronaldo.

Ronaldo était absent avec un problème d’estomac alors que le Portugal poursuivait ses préparatifs pour la Coupe du monde avec une victoire 4-0 sur le Nigeria à Lisbonne jeudi. Fernandes a marqué deux fois lors de la victoire et a ensuite souligné qu’il se concentrait uniquement sur le tournoi au Qatar.

“Je n’ai pas lu l’interview, donc je suis d’accord avec ça”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “Comme je l’ai déjà dit, maintenant c’est l’équipe nationale, c’est le Portugal. L’entraîneur a fait valoir que c’était nous, il l’a fait remarquer depuis que je suis venu avec l’équipe nationale en 2017.

“C’est toujours clair, que dans son esprit, l’essentiel ici, c’est l’équipe nationale et nous, donc nous devons nous concentrer sur la Coupe du monde.

“Vous n’avez pas la chance de jouer une Coupe du monde plusieurs fois – Cristiano a vraiment bien joué cinq fois, ce sera sa cinquième fois – donc tout le monde est prêt pour ça, tout le monde veut donner le meilleur de lui-même pour l’équipe .”

Bruno Fernandes dit qu’il n’a “aucun problème” avec Cristiano Ronaldo et explique l’accueil apparemment “glacial” qu’il a réservé à son coéquipier plus tôt dans la semaine 🔊pic.twitter.com/J9AA9P6RjI – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 17 novembre 2022

Une vidéo qui a circulé cette semaine a semblé montrer Fernandes donnant à Ronaldo une réception glaciale alors que les deux se saluaient après s’être présentés au travail avec le Portugal après l’interview.

Fernandes, cependant, a insisté sur le fait que le clip était trompeur et qu’une version avec son montrait que les deux partageaient une blague.

“C’est l’équipe nationale, Manchester United sera mon objectif après la Coupe du monde, après le 18 décembre, car c’est la finale”, a ajouté Fernandes.

“Je n’ai de problème avec personne. Je fais mon travail. Il faut se contrôler, donner le meilleur de soi et c’est tout.”

S’exprimant plus tôt cette semaine, son compatriote joueur de United, Raphael Varane, a reconnu que l’interview avait eu un impact sur l’équipe.

“Évidemment, cela nous affecte”, a déclaré Varane, qui a été sélectionné dans l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, à la radio française Europe1. “Nous suivons ce qui se passe et ce qui se dit.

“Nous essayons de calmer la situation à notre manière, nous essayons de ne pas trop nous impliquer. Ce qui se passe dans les médias dans les grands clubs prend de l’ampleur.

“Quand c’est une star comme Ronaldo, encore plus, alors on essaie de le prendre avec distance, c’est-à-dire qu’on n’essaie pas de changer la situation tout seuls, on fait partie d’un collectif.”

Dans la deuxième partie de l’interview diffusée jeudi, Ronaldo a affirmé que sa relation avec Ten Hag était rompue après s’être senti “provoqué” par son manager pour sortir lors d’un match contre Tottenham Hotspur plus tôt cette saison.