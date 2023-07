Je nageais en eau peu profonde quand un requin de 9 pieds a enfoncé sa mâchoire dans ma jambe… mon frère m’a sauvé mais cela a changé ma vie

NAGEANT le long de la surface, l’adolescente Addison Bethea était à l’affût de pétoncles lorsqu’elle a senti quelque chose tirer sur sa jambe.

S’attendant à voir son demi-frère Rhett, elle s’est retournée pour regarder – et s’est retrouvée face à face avec un requin taureau de 9 pieds.

9 Addison avant l’attaque Crédit : .instagram/addison_bethea

9 Addison a dû se faire amputer la jambe droite au-dessus du genou Crédit : BBC

Addison, maintenant âgée de 18 ans, a désespérément tenté de se libérer de la bête terrifiante alors qu’elle lui déchirait le membre droit.

La lycéenne a été sauvée par le pompier Rhett, qui a donné un coup de pied au requin jusqu’à ce qu’il lâche prise – puis a fabriqué un garrot de fortune de 4 pieds pour lui sauver la vie.

L’histoire d’Addison figure dans un nouveau documentaire de BBC One – Why Sharks Attack – qui sera diffusé ce soir.

Le couple plongeait pour les pétoncles en juillet dernier lorsque le requin a frappé à environ un mile et demi de la côte de Keaton Beach près de Grassy Island dans le comté de Taylor, en Floride. L’eau était à seulement 5 pieds de profondeur.

Addison, de Perry, en Floride, se souvient : « J’ai senti quelque chose m’attraper. J’ai pensé que c’était Rhett car il m’a tiré vers le bas parce que je n’ai ressenti aucune douleur ou quoi que ce soit.

« Mais ensuite, ça a commencé à me secouer et c’est là que j’ai su que c’était autre chose.

« Il a commencé à mordre dans ma cuisse droite et j’ai creusé son œil pour l’enlever de moi, puis il a commencé à nager avec moi toujours dans sa bouche. »

Le demi-frère d’Addison, Rhett Willingham, décrit comment il a donné des coups de poing et de pied au requin jusqu’à ce qu’il la lâche.

9 Le demi-frère d’Addison, Rhett, lui a sauvé la vie Crédit : Facebook

« J’ai entendu Addison crier et elle a refait surface et j’ai immédiatement pu voir cette queue, juste en train de se couper d’avant en arrière », a-t-il déclaré.

« Je l’ai attrapée et j’ai commencé à la frapper pour l’enlever. »

Rhett, 23 ans, a réussi à amener Addison sur leur petit bateau et ils ont été récupérés par un plus gros navire qui a repéré qu’ils étaient en détresse et les a emmenés à la plage de Keaton.

Le documentaire révèle des images d’Addison après que leur bateau a atterri à terre et montre Rhett luttant pour la garder consciente.

Il dit au premier policier sur les lieux: « Mec, c’était énorme et j’ai littéralement dû le lui retirer. »

On entend Addison crier « Aidez-moi » alors que Rhett lui dit : « Nous ne te perdons pas. »

9 Addison pêchait la coquille Saint-Jacques avec Rhett lorsque la bête a attaqué Crédit : .instagram/addison_bethea

9 Addison avec sa famille après l’attaque Crédit : Tallahassee Memorial HealthCare

Addison se souvient : « Rhett n’arrêtait pas de me taper sur le visage et de dire ‘Ça va aller’ et j’ai dit ‘D’accord’.

« Vous voulez évidemment juste vous endormir parce que vous êtes en état de choc et que vous continuez à vous évanouir et (je perdais) beaucoup de sang. »

Addison a été transportée par avion à l’hôpital Tallahassee Memorial où elle a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour lui sauver la vie.

Rhett dit: « Une fois que le fardeau d’avoir à gérer cela (sauver Addison) m’a été enlevé, j’étais comme, vache sacrée, c’est assez profond mec. »

Addison, une pom-pom girl passionnée et joueuse de tennis, a raconté plus tard comment elle avait désespérément essayé de se débarrasser du requin en essayant de le frapper sur le nez, mais n’a pas pu l’atteindre en raison de la façon dont il avait serré ses mâchoires sur sa cuisse.

Elle a dit: « Je me souviens d’avoir regardé Animal Planet, vous êtes censé leur donner un coup de poing dans le nez ou quelque chose comme ça – mais je ne pouvais pas me déplacer jusqu’à son nez comme il m’a mordu. »

Papa Shane a salué son fils comme un héros en disant: «Si Rhett n’avait pas été là, nous serions au salon funéraire au lieu de l’hôpital. Ce garçon est la définition d’un héros.

«Le requin a attaqué la jambe droite d’Addison, le quadriceps avant. Il a été complètement anéanti. C’était dévastateur, une vilaine blessure.

« Le chirurgien vasculaire a pris la veine de la jambe gauche et l’a transformée en une artère pour la jambe droite pour obtenir le flux sanguin. »

Six jours après sa première intervention chirurgicale, Addison a subi une opération pour amputer sa jambe au-dessus du genou – et a fait ses premiers pas avec un déambulateur le lendemain.

Les statistiques montrent que vous êtes plus susceptible d’être mordu par un requin en Amérique que partout ailleurs, les États-Unis ayant confirmé 41 morsures sur 57 dans le monde l’année dernière, dont une mortelle.

La Floride est le point chaud des attentats, avec 16 victimes l’an dernier. L’endroit le plus dangereux est le comté de Volusia, qui comprend la célèbre station balnéaire de Daytona Beach.

L’année dernière, des requins ont mordu 16 personnes lors de rencontres au large des eaux de la Floride.

9 Addison a dû réapprendre à marcher Crédit : Renard 35

9 Le professeur Naylor a déclaré qu’il était « surpris » qu’un requin se trouve dans la zone où Addison a été mordu Crédit : BBC

Parmi les victimes, les personnes qui nageaient et pataugeaient étaient les plus susceptibles d’être mordues, suivies des surfeurs et des sports de glisse, puis des plongeurs et des plongeurs.

Selon le Florida Museum of Natural History, les chances d’être attaqué et tué par un requin sont de une sur 3,7 millions.

Le prédateur qui a mordu Addison est très probablement un requin taureau, connu pour attaquer les pêcheurs au harpon, selon le professeur Gavin Naylor, chercheur au Florida Program for Shark Research.

Il a déclaré que les environnements changeants signifient que les requins sont attirés vers différentes zones à la recherche de nourriture « ce qui pourrait les inciter à mordre les humains alors qu’ils ne le feraient pas autrement ».

« Je suis surpris qu’Addison ait été mordu parce qu’il n’y a pas beaucoup de morsures de requins dans cette région », a-t-il ajouté.

Why Sharks Attack est diffusé sur BBC One ce soir à 20h.

9 Addison s’est incroyablement adaptée à son nouveau membre Crédit : Facebook/FightLikeAddison