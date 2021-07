Je n’accepterais jamais le travail d’Everton ; pas surpris que Benitez ait fait

Steven Gerrard a déclaré à ESPN qu’il n’était « jamais une possibilité » qu’il quitte son poste de manager des Rangers pour prendre en charge Everton, mais admet qu’il n’a pas été surpris par la décision de Rafael Benitez de déménager à Goodison Park après le départ de Carlo Ancelotti pour le Real Madrid.

L’ancien capitaine de Liverpool Gerrard affrontera Ancelotti à Ibrox dimanche alors que le Real se rendra à Glasgow pour affronter les Rangers lors d’un match amical de pré-saison pour marquer le 150e anniversaire des champions écossais.

La sortie surprise d’Ancelotti d’Everton à la fin de la saison dernière après seulement 18 mois en charge a initialement suscité des spéculations liant Gerrard à un retour dans sa ville natale en tant que successeur de l’Italien après avoir guidé les Rangers vers leur premier titre de champion en 10 ans.

Mais, alors que le joueur de 41 ans a déclaré que la gestion d’Everton était et sera toujours un non-partant, il a déclaré à ESPN dans une interview exclusive qu’il comprenait la décision de Benitez de gérer le club, malgré son mandat de six ans. de Liverpool entre 2004-2010.

« Rafa n’est pas né dans la ville, ce n’est pas un rouge de bout en bout et il n’a jamais joué contre Everton pendant 20 ans et a concouru contre eux, donc je pense que c’est une situation très différente [to mine], a déclaré Gérard.

« Rafa est son propre homme et prendra ses propres décisions professionnelles, il n’est donc pas surprenant qu’il veuille revenir en Premier League dans un grand club et avoir l’opportunité de rivaliser avec toutes les meilleures équipes de la ligue, alors j’étais ‘pas très choqué et surpris du tout en toute honnêteté.

« J’ai été très choqué et surpris que mon nom soit lié au travail. Je ne sais pas d’où cela vient, si c’était du papier ou s’il y avait du vrai là-dedans, je ne suis pas sûr.

« [Managing Everton] n’est jamais une possibilité en ce qui me concerne. »

Steven Gerrard a attiré l’attention en raison de son succès avec les Rangers. Photo de Lewis Storey/Getty Images

La sortie d’Ancelotti d’Everton a donné à Gerrard l’opportunité de diriger une équipe contre l’ancien entraîneur de l’AC Milan, Chelsea, Bayern Munich et Paris Saint-Germain pour la première fois ce week-end.

Gerrard a déclaré qu’il était déterminé à tirer le meilleur parti de sa chance d’exploiter les connaissances et l’expérience d’Ancelotti lors du match de dimanche.

« Je dois admettre que c’était une surprise [when Carlo left Everton], mais je ne me plains pas », a déclaré Gerrard. « Il était le manager de mes grands rivaux et faisait un travail superbe – c’est l’un des meilleurs managers au monde qu’il a été pendant un certain temps.

« J’ai eu l’habitude de jouer contre lui et ce sera un plaisir absolu de partager une ligne de touche avec lui et d’essayer d’apprendre et d’exploiter ses connaissances si j’en ai l’occasion, car c’est quelqu’un que j’admire depuis longtemps.

« J’ai également regardé beaucoup de séquences de lui en tant que joueur et ce qu’il a donné à ce sport est incroyable. C’est un gagnant en tant que joueur et manager, ce sera donc un plaisir de l’avoir à Ibrox. »

Gerrard, quant à lui, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la tentative d’Ancelotti de le recruter pour l’AC Milan en tant que joueur jusqu’à la fin de sa carrière de joueur.

« Liverpool ne m’a jamais apporté ça, alors ils ont dû garder ça secret », a-t-il déclaré. « J’ai vu l’interview qui [Ancelotti] fait là-dessus et c’était très flatteur et très humiliant à coup sûr.

« J’étais très heureux à Liverpool. Il n’y avait aucun moyen qu’aucune équipe dans le monde ne m’ait éloigné de là à ce moment-là, entrant dans les années de pointe de ma carrière d’un point de vue personnel et j’étais vraiment heureux et content de essayez de réussir à Liverpool, mais quand un nom comme Carlo Ancelotti ou l’AC Milan parle de vous vouloir comme joueur, c’est certainement très flatteur. »