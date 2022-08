Je n’abandonnerai pas les valeurs technologiques car la fin de la récession est proche

Autrefois, nous descendions aussi bas en technologie et cela déclenchait un rallye géant. Peut-être que le catalyseur a été une prise de contrôle. C’était peut-être la reconnaissance que ces actions étaient toutes devenues trop bon marché. Ou nous entendrions qu’un fonds technologique gigantesque avait explosé, que la vente était terminée et qu’il était maintenant temps de se précipiter et d’acheter. Cette fois, nous n’avons pas de catalyseur. Vendredi, le Nasdaq Composite, riche en technologies, a chuté de près de 4 % lors d’une vente massive à Wall Street. Les actions, comme on dit, veulent baisser. Les noms de la tech sont en quelque sorte devenus les plus sensibles au dollar et au prétendu ralentissement d’Internet. Il y a aussi le problème du trop grand nombre de noms de logiciels. Les fonds de capital-risque sont devenus des amoureux de tout ce qui touche aux logiciels et peuvent facilement bloquer ces actions dans la gorge des courtiers avides. Par conséquent, nous ne savons tout simplement pas quoi faire avec tout cela. Lorsque vous avez un Adobe (ADBE) et un Service Now (NOW) qui fournissent des chiffres trimestriels parfaitement bons et que les actions sont encore martelées, c’est un temps d’introspection. Il y a des tonnes d’entreprises comme elles et elles se portent toutes assez bien pour ne pas chuter précipitamment – à moins que nous n’ayons un autre jour comme vendredi. Tout n’est pas perdu Tout d’abord, il semble important que vous ayez un battement et une relance légitimes pour une entreprise avec un titre qui n’a pas fait aussi bien qu’il l’aurait souhaité l’année dernière. C’est le cas de Workday (WDAY), qui a déclaré avoir constaté une augmentation de ses activités et de très bonnes victoires. Le fait qu’il ait tout battu et relancé a certainement aidé. Mais peut-être plus important : l’objectif de prix avait déjà été abaissé et cela lui a donné un véritable coup de pouce. J’aimerais juste qu’il y ait plus de ces entreprises désespérées qui arrivent. Mais alors vous avez d’autres actions – comme les participations du Club Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) et Marvell Technology (MRVL) – que vous êtes tenté de dire, “Vous J’en ai fini avec eux. Je m’en fiche s’ils font ce qu’ils disent, ils ont des marchés finaux qui sont en déclin et je veux en sortir avant que ce ne soit évident pour tout le monde. Il y a un problème : ce n’est pas vrai. La demande est là, mais il n’y a plus assez d’acheteurs qui s’en soucient. Deuxièmement, le marché compte tout simplement trop de sociétés de logiciels et trop de sociétés de semi-conducteurs. Pourtant, nous craignons que toute consolidation n’aille à l’encontre des régulateurs. Cette crainte est fondée. Nous n’allons pas perdre ces entreprises. Cela nous rend reconnaissants que le marché des introductions en bourse, qui compte tant de sociétés de ce type dans la chute, soit fermé, sauf aux sociétés chinoises indésirables. Et enfin, les entreprises technologiques n’ont pas de protection des dividendes à proprement parler. Ajoutez à cela des multiples sans cesse élevés et le groupe est intouchable. Lorsque vous essayez de sortir votre cou, vous êtes tellement blessé que tout souvenir des rebonds d’autrefois semble fantaisiste ou trop ancien pour s’en souvenir. Les arguments en faveur de la conservation Alors pourquoi ne pas quitter ces valeurs technologiques ? Après le collage de vendredi et ce qui se passera demain, je pense que le retest aura, d’une manière ou d’une autre, miraculeusement réussi. C’est ce que nous subissons depuis le début. Les actions à croissance plus lente comme Colgate-Palmolive (CL) et JM Smucker (SJM) – très bonnes toutes les deux – seront bientôt évitées. Pas encore. Il faut que les gens comprennent qu’ils sont sous-investis dans la technologie et que les taux d’intérêt ont fini d’augmenter. Cela va arriver. Pas encore. En fait, je pense que nous allons obtenir des données dans les prochaines semaines qui feront que tout cela fonctionnera. Le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole, visait à éviter la nécessité d’une nouvelle hausse des taux de 75 points de base. Le tir de Powell à travers l’arc – il a dit que la banque centrale ne reculerait pas dans sa bataille contre l’inflation – équivalait à vous donner une hausse de 25 points de base de temps en temps, puis de 50 autres en septembre. Bien que nous manquions de catalyseurs pour acheter des actions technologiques en ce moment, nous n’en aurons pas besoin plus la Fed se rapprochera de la stabilisation des choses. Les valorisations auront suffisamment baissé pour que ces actions soient prêtes à rebondir. Le genre de rhétorique que nous avons eu vendredi n’est pas quelque chose que vous entendez au début d’un cycle de resserrement ; vous l’entendez au début de la fin d’un. C’est pourquoi je n’abandonnerai pas Salesforce (CRM), Marvell (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvdia et Qualcomm (QCOM). Ils sont proches de la fin de leur ralentissement. Meta Platforms (META) va commencer à monétiser WhatsApp comme WeChat l’a fait en Chine. META a trop baissé. Quacomm sera plus visible comme un jeu sur les véhicules électriques. Nvidia traversera sa transition vers de nouvelles cartes graphiques. AMD continuera à prendre des parts à Intel (INTC). Marvell obtiendra les pièces dont elle a besoin pour répondre à la demande. Salesforce obtiendra les ventes dont il a besoin grâce à son événement annuel Dreamforce. Ces entreprises ont une réelle demande. Je ne renonce pas à ceux qui gagnent de l’argent, même si je suis uniformément contre les perdants. Je mentionne tout cela parce que je panse beaucoup de blessures de cette dernière session. Je savais que Nvidia et Salesforce avaient plus d’inconvénients, mais je n’ai rien fait, pensant que nous avions vendu certaines des actions pas beaucoup plus élevées qu’au début de la récession. Ce n’est plus le cas. Ils sont aujourd’hui bien inférieurs à ce qu’ils étaient à l’époque. Après cette cascade, je suis un acheteur et non un vendeur. Les attentes ont été arrachées à ceux-ci et à une foule d’autres. Bien sûr, nous avons besoin de plus de déclassements et ceux-ci se produiront. Ils le font toujours en bas. Ils valent la peine d’attendre. Nous ne les avons tout simplement pas encore vus pour appuyer sur la gâchette. Personne n’aime la technologie – et c’est bien. Ces actions technologiques sont les plus détestées que j’ai jamais vues, à part en 2001, quand (encore une fois) il y avait trop de technologies et trop de technologies qui se concentraient sur Internet et le robinet fermé. Nous y revoilà. Il n’y a pas eu de nouvelles technologies créées sur le marché des introductions en bourse depuis des lustres. C’est extrêmement positif. Nous avons eu la religion quand un Salesforce annonce un rachat de 10 milliards de dollars. Ils n’ont pas besoin de faire ça. Mais cela aide à formuler une discussion sur la façon dont la technologie est bon marché – bien que tout soit relatif car le bon marché n’est jamais le domaine de la technologie. Mais c’est presque le moins cher dont je me souvienne. Et le reste du marché ? Le dollar fort a fait craquer les industriels. Il a fait du mal à la drogue. Les craintes de défauts de paiement imminents ont écrasé les actions des banques alors même que leurs bilans sont au meilleur de leur forme. Le commerce de détail est un désastre avec des coûts de main-d’œuvre élevés et les mauvais produits. Pas beaucoup de choix. Pourtant, si vous pensez que la Fed a été assez dure vendredi, alors vous voulez acheter cette prochaine étape vers le bas et le grand nouveau test des niveaux que nous pensions être derrière nous. Je pense que ça tient. Je suis conscient que c’est un point de vue très contraire. Je précise que septembre peut être un mois très cruel, mais pas si cruel que vous ne pouvez pas acheter de choses lorsque l’oscillateur à courte portée S & P 500 devient plus négatif. Il est à moins 2 % et j’aimerais voir le double afin que nous ayons un plancher de vente à découvert en dessous. Je ne suis donc pas optimiste. Je suis juste moins baissier que beaucoup d’autres. Beaucoup d’argent – jamais assez – et beaucoup de patience sont nécessaires pour reconstruire la partie des technologies que nous avons vendues tout en regardant les grands marchés haussiers dans d’autres secteurs (comme l’agriculture) dont j’ai parlé il y a environ 1 000 points Dow. 