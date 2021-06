Moins de deux jours après que son épreuve ait choqué le monde lorsqu’il s’est effondré sur le terrain lors du match d’ouverture du tournoi du Danemark contre la Finlande, le manager d’Eriksen a affirmé que le meneur de jeu pourrait bientôt quitter l’hôpital et veut regarder la confrontation de son équipe avec l’équipe la mieux classée à Copenhague Parken.

Cela signifierait un retour remarquablement rapide pour Eriksen au stade où il était allongé sur le gazon avant d’être réanimé et transporté à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque au cours de la première moitié du match samedi, lorsque les fans et les joueurs craignaient pour sa vie.

Relayant les propos d’Eriksen à la Gazzetta dello Sport, le représentant Martin Schoots a cité le milieu de terrain : « Merci pour votre soutien. Je n’abandonnerai pas.

« Je me sens mieux mais je veux comprendre ce qui m’est arrivé. Je veux dire ‘merci’ à tout le monde pour tout ce que vous avez fait pour moi.

Schoots a déclaré qu’Eriksen était de bonne humeur et avait reçu des messages de fans de l’établissement. « Il a plaisanté, il était de bonne humeur », il ajouta. « Je l’ai trouvé bien.

« Nous voulons tous comprendre ce qui lui est arrivé. Les médecins font des examens approfondis, cela prendra du temps. »

Il y a eu des scènes émouvantes après que les Pays-Bas ont battu l’Ukraine lors de leur premier match de la finale dimanche, gagnant à la Johan Cruyff Arena, où Eriksen a déjà joué pour l’Ajax.

« J’ai dû surmonter un obstacle mental pour jouer », a déclaré le défenseur d’Oranje Daley Blind, qui a joué avec Eriksen pendant son séjour à Amsterdam et a lui-même reçu un diagnostic de maladie cardiaque après s’être effondré sur le terrain lors d’un match de Ligue des champions en 2019.

« Je suis fier de l’avoir fait. Puis finalement l’émotion sort. Pour moi, il y avait des choses [in the incident] que j’ai reconnu. Cela l’a rendu d’autant plus intense.

« Entendre qu’il va bien maintenant donne à tout le monde la force de pouvoir jouer de toute façon. Quant à son avenir, s’il vous plaît, laissez-le tranquille. »

Le patron des Pays-Bas Frank de Boer a dirigé Eriksen à l’Ajax entre 2010 et 2013. « C’était très difficile pour moi de voir ces photos », a déclaré l’entraîneur ébranlé.

« Nous avons regardé le match ensemble et j’ai dû me retirer dans ma chambre. Je travaille avec lui depuis des années.

« Nous aurions dû avoir un [staff] réunion mais nous l’avons reportée… Je ne voulais pas parler de football à l’époque.