«  Je mourrai de déshydratation avant de boire du Dasani  »: les Américains se moquent de Coca-Cola pour avoir envoyé de l’eau en bouteille impopulaire au Texas en pleine crise

La société Coca-Cola a fait don de plusieurs camions d’eau de marque Dasani aux Texans dans le besoin la semaine dernière. Les Américains n’ont pas tardé à se moquer de cette décision, car l’eau est souvent citée comme l’une des marques les moins savoureuses du pays.

Selon les rapports, Coca-Cola a envoyé de l’eau pour six camions à Waco, au Texas, dans le but d’aider les habitants de l’État qui luttent actuellement sans eau courante en raison d’une tempête hivernale qui a coupé l’électricité, des tuyaux en état de marche et d’autres Infrastructure.

Bien que Waco ait publiquement remercié Coca-Cola d’avoir envoyé l’eau, l’appelant « Bon cœur, compatissant » acte de gentillesse et un « Cadeau généreux » cette « On se souviendra toujours, » d’autres ont pris des coups de feu dans l’entreprise pour avoir attrapé la boisson impopulaire sur les Texans assoiffés.

L’eau Dasani a le goût de rester assise dans un pistolet à eau toute la journée – V Sivad (@ KingSivad1017) 20 février 2021

Sérieusement, pourquoi l’eau de Dasani est-elle si sale? pic.twitter.com/Y313xIVh1g – Mekka Don (@MekkaDonMusic) 21 février 2021

«Je mourrai de déshydratation avant de boire de l’eau Dasani», plaisanté un utilisateur Twitter, tandis qu’un autre revendiqué la neige fondue que les Texans utilisent actuellement pour l’eau «A toujours meilleur goût que Dasani.»

«Ce Dasani est pour que nous puissions tirer la chasse d’eau, n’est-ce pas? interrogé un Texan anti-Dasani, avec une femme de Dallas tweeter qu’elle n’utiliserait même pas l’eau en bouteille «pour prendre une douche».

Dasani a longtemps été la cible de blagues et de critiques sur l’eau en bouteille, CheatSheet le décrivant comme « L’une des pires marques d’eau en bouteille que vous puissiez acheter », et 21Ninety avertissement, « Cela ne vous tuera pas si vous le buvez, mais ce n’est pas le meilleur. »

«Avez-vous déjà vu une bouteille de Dasani complètement vide n’importe où, à part peut-être la ligne d’arrivée à 5 km? Non. Et il y a une raison à cela, » a écrit Mashed dans sa liste de décembre des pires marques d’eau en bouteille. « Parce que Dasani est le genre d’eau que vous ne voulez boire que jusqu’à ce que vous n’ayez plus soif. »

