Je m’inquiète pour la santé mentale de ma femme

UN.

Cette lettre est tellement au-dessus de mon « cette chronique est destinée à l’engagement communautaire et au divertissement » Niveau de rémunération que j’ai appelé Hôpital McLean peu de temps après la lecture.

J’ai fini par parler avec Kirsten W. Boltondirecteur du programme de Appleton, un programme de traitement résidentiel pour les personnes souffrant de troubles psychotiques. (Pour ceux qui ne le savent pas, McLean est un hôpital psychiatrique proche de Boston.)

Avant d’entrer dans ce que Bolton m’a dit, sachez que ses pensées sont général ceux. Elle ne peut pas diagnostiquer une personne ou donner des détails sur un cas après avoir entendu parler d’une lettre envoyée à une rubrique de conseils.

Elle a dit que dans un cas comme celui-ci, demandez un deuxième avis. Si vous avez besoin d’aide (pour la trouver et l’obtenir), nous pouvons en parler davantage par courrier électronique, mais elle a déclaré : « Il y a des cliniciens qui ne reçoivent pas vraiment une bonne formation lorsqu’il s’agit de traiter et d’identifier la psychose. … [It’s] vraiment important d’avoir quelqu’un de vraiment averti – [who] connaît leur métier. Il ne semble pas que l’équipe actuelle le soit.

Elle a dit de prendre très bonnes notes sur tout ce qui se passe à la maison. Enregistrez toutes les pensées et les changements. Vous ferez cela pour vous, vos enfants, les professionnels de la santé qui veulent vous aider, et votre femme. Il est plus facile d’obtenir l’aide appropriée si vous pouvez donner des détails.

Vous pouvez appeler l’équipe soignante de votre femme et leur donner des informations. Bolton a expliqué qu’il n’y a rien de mal à leur faire savoir quand elle dit quelque chose d’inquiétant, de bouleversant ou de menaçant… parce qu’ils ont besoin de toutes les informations.

Si vous sentez que vous êtes dans une situation d’urgence, traite-le de cette façondit-elle. Être entouré. Bolton a mentionné le 911, mais elle a également dit 988 est conçu pour aider les personnes en crise. Cela rejoint d’ailleurs son point sur la prise de notes, car lorsque l’aide arrive, vous aurez besoin de dossiers. Bolton a parlé d’amener un être cher aux urgences « avec cette documentation en main – une sorte d’histoire bien longue pour dire ‘voici ce qui se passe’. Je pense vraiment que ma femme a besoin d’aide.

J’ai demandé comment en parler à un conjoint alors qu’il ne faisait peut-être pas confiance aux gens qui l’entouraient. Elle a donné un exemple de la façon de cadrer la conversation, en la centrant sur les êtres chers. « J’ai besoin que nos enfants soient en sécurité. Et j’espère que vous conviendrez que nos enfants doivent être en sécurité et que nous devons avoir un foyer sain et heureux. Et cela n’arrive pas en ce moment, n’est-ce pas ? Je crains que ce qui se passe ne fasse obstacle. Comment pouvons-nous collaborer pour demander de l’aide afin d’améliorer cette situation ?

J’ai demandé ce qu’une personne pouvait lire pour aider. Bolton a recommandé un livre : «Je ne suis pas malade, je n’ai pas besoin d’aide ! : Comment aider quelqu’un à accepter un traitement» de Xavier Amador. Bolton a déclaré qu’il y avait une méthode dans le livre conçue pour aider les proches à communiquer sur tout cela.

je je veux ajouter – avec Non expertise – que la prestation de soins est compliquée. Si vous êtes dépassé par l’état des choses et inquiet pour la sécurité, planifiez les prochaines étapes. Faites savoir aux autres personnes dans votre vie que vous avez besoin de soutien. Discutez avec votre thérapeute de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Quant à rester ou à partir, il semble qu’il faut d’abord obtenir la bonne aide. Cela facilitera, je pense, la prise de décisions qui vous conviennent.

– Meredith

Des lecteurs ? Je sais que c’est avant tout notre niveau de rémunération, mais avez-vous trouvé des moyens de parler à vos proches de la façon dont ils vont ? Comment avez-vous parcouru le système de santé pour trouver le soutien dont vous avez besoin ?