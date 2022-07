“Je m’inquiète pour cet endroit”: une journée à Donetsk en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

POKROVSK, Ukraine – Le matin du jour 142 de la guerre en Ukraine, le maire d’une communauté qui se rapproche de la ligne de front se tient en baskets et blazer près de la tombe du nouveau soldat. Mis à part le fossoyeur, Ruslan Trebushkin est le dernier à jeter de la terre sur le cercueil, qui avait été fermé. Il s’inquiète de ce qu’il reste du corps, de ce que la guerre a emporté. Il s’agit de ses 10e funérailles militaires depuis l’invasion russe en février. Les funérailles ont été télévisées pour donner une reconnaissance aux soldats jusqu’à ce que le bureau de recrutement et les familles demandent de les arrêter “pour des raisons d’humanité”, dit-il. C’était devenu trop.

Ici, sur le chemin de l’invasion russe, la ville de Pokrovsk et d’autres communautés de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, vivent chaque jour en guerre. Il y a le conflit évident, avec des chars et des ambulances qui serpentent le long des routes à deux voies rapiécées de la région et de la fumée qui s’élève au-delà des champs de tournesols.

Et puis il y a les batailles personnelles, les lignes de front internes.

Alors même que le maire dépose une poignée de roses sur la tombe et réconforte la mère qui gémit : « Mon fils, pourquoi m’as-tu abandonné ? il se débat avec une responsabilité que peu de résidents ont probablement envisagée.

Il doit être prêt lorsque l’armée ordonne aux résidents restants de partir, et en tant que maire, il serait parmi les derniers à partir. L’incertitude est déconcertante : le bouleversement pourrait se produire dans « une semaine, un mois, deux mois, selon le mouvement de première ligne », dit-il. Pourtant, il est calme.

À midi du jour 142 de la guerre en Ukraine, un coordinateur humanitaire de la ville de Selydove arpente le palais de la culture de l’ère soviétique alors que des dizaines d’habitants ramassent des sacs en plastique contenant des rations alimentaires.

Zitta Topilina dit que l’effort de secours a servi des milliers de personnes, dont certaines ont fui les zones occupées par la Russie telles que le port de Marioupol. Elle pense que les histoires de personnes fuyant «l’autre côté» ont été suffisamment terrifiantes pour influencer par nostalgie tous les résidents qui auraient pu sympathiser avec la Russie.

Elle fait partie des milliers d’habitants de Donetsk qui sont pressés par les autorités d’évacuer tant qu’ils le peuvent. Contrairement à beaucoup de gens, elle a un parent ailleurs en Ukraine qui peut l’héberger. Mais elle ne peut pas se résoudre à y aller.

“J’ai 61 ans, et ils disent que vous ne pouvez pas planter de vieux arbres ailleurs”, dit-elle. « J’appartiens ici, et beaucoup d’autres aussi. Nous croyons que l’Ukraine est à nous, et nous allons mourir ici.

Dans une pièce latérale calme du Palais de la Culture, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux roses tirés, la guerre la fait pleurer. Cela prend la jeunesse ukrainienne, dit-elle. Une fois que les anciens s’éteindront, “il n’y aura plus rien”.

Mais elle doit mettre de telles pensées de côté et aider les personnes qui attendent.

Dans l’après-midi du jour 142 de la guerre en Ukraine, des soldats se rendent à une station-service de la ville de Konstantinovka dans une camionnette criblée de balles. Les vitres arrière ont disparu. Le système d’échappement est cassé. Un crâne en plastique est posé sur le pare-brise, face à la route.

Pendant tous les jours de bombes à fragmentation et d’autres dangers qu’il subit sur une ligne de front non divulguée, l’un des soldats, Roman, portant des lunettes de soleil et des mitaines en cuir, est enjoué. Sur son téléphone portable, il montre des photos d’un cratère de souffle avec un ballon de football placé à l’intérieur. « Pour la perspective », dit-il.

Perspective est également livré avec l’anneau plié suspendu à son porte-clés. C’est celui de sa femme. À la maison, il y a quatre jeunes enfants, tous âgés de moins de 10 ans.

Roman espère éloigner la guerre d’eux. “Je voudrais qu’ils soient en sécurité”, dit-il.

Il pense que le soutien de l’Occident aide. Mais lui et ses copains ont besoin de plus pour pouvoir rentrer chez eux pour de bon.

“Je voudrais un ciel paisible au-dessus de nos têtes”, dit-il avant de remonter dans la camionnette pour revenir à l’avant. “C’est ça.”

Le soir du jour 142 de la guerre en Ukraine, un homme se tient au comptoir d’un restaurant fermé dans la ville de Kramatorsk. Bjork joue sur les haut-parleurs.

Bohdan pense que c’est l’un des trois restaurants encore en activité dans une ville qui abritait autrefois plus de 150 000 personnes. Il dit qu’il croit qu’il vaut mieux être ici que de rester assis à la maison, à ne rien faire d’autre qu’à écouter les tirs d’artillerie.

Plusieurs fois, il a failli fuir. Il est resté sans voix pendant deux jours après que plus de 50 personnes ont été tuées à la gare lors d’une attaque en avril. Un client, un militaire, lui a demandé pourquoi il est toujours là.

La grand-mère et le père de Bohdan ne veulent pas partir. Et son grand-père est essentiellement porté disparu après que son village près de Lyman – à environ 40 kilomètres (25 miles) – ait été dépassé par les forces russes en avril. Bodhan n’a pas pu le joindre depuis un appel téléphonique peu avant l’arrivée des Russes. La dernière chose que son grand-père a dite, c’est qu’il devait s’approvisionner en bois et autres fournitures pour survivre.

Bodhan se demande ce qui se passera si sa propre ville est également prise.

Il a dit qu’il croyait aux forces ukrainiennes, mais “je m’inquiète pour cet endroit”.

Quelques minutes plus tard, à moins d’un kilomètre du restaurant, la dernière attaque à la roquette russe creuse un cratère sur la Place de la Paix.