Je m’injecte le sang de mon fils adolescent pour me garder jeune – j’ai pour mission de ne jamais vieillir

Un papa s’injecte le sang de son fils adolescent pour essayer de s’empêcher de vieillir.

Le multimillionnaire Bryan Johnson tente de ralentir son processus de vieillissement grâce à une série de transfusions sanguines bizarres.

Le magnat de la technologie utilise le plasma sanguin de son fils de 17 ans pour le garder jeune Crédit : Bryan Johnson / Impression bleue

Il prétend avoir la peau d’un jeune de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un jeune de 18 ans Crédit : Bryan Johnson / Impression bleue

Le fils de Johnson, Talmage, a fait don d’un litre de son sang à son père pour la transfusion Crédit : Bryan Johnson / Impression bleue

Le magnat de la technologie ultra-riche de 45 ans est connu pour injecter des millions de livres par an dans des traitements qui, espère-t-il, lui feront retrouver sa jeunesse.

Johnson a déjà reçu des transfusions sanguines de donneurs sains et anonymes qu’il a soigneusement sélectionnés pour s’assurer qu’ils avaient un indice de masse corporelle idéal et qu’ils étaient exempts de maladies.

Mais il a maintenant franchi une étape radicale en recrutant son fils de 17 ans, Talmage, avec qui échanger du plasma sanguin.

Le processus voit chaque participant se faire prélever un litre de sang et le convertir en pièces via une machine de haute technologie.

Le sang est divisé en plasma liquide, globules rouges, globules blancs et plaquettes.

Celui-ci est ensuite injecté dans les veines de M. Johnson où il espère qu’il rajeunira et réparera son vieux sang et lui permettra de paraître et de se sentir jeune.

Le magnat américain de la technologie a également recruté son père Richard, 70 ans, pour le rejoindre dans l’échange trigénérationnel de produits sanguins.

Le mois dernier, le trio a visité Resurgence Wellness, un spa médical au Texas, où Talmage s’est fait retirer un litre de sang – environ un cinquième du sang de son corps.

Johnson a ensuite fait don d’un litre de son sang à Richard, et Talmage n’a prélevé aucun sang de son père ou de son grand-père.

Le père de trois enfants s’est rendu sur Instagram pour documenter le processus bizarre et a montré à ses abonnés une photo de lui et de son fils seins nus, tout en tenant une fiole de sang.

Il a écrit : « Mon fils, mon père et moi avons réalisé le premier échange de plasma multigénérationnel au monde.

Un divisé par l’esprit, maintenant uni par la biologie ».

En plus des transfusions sanguines, Johnson suit une routine quotidienne stricte qui, selon lui, lui donne le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un homme de 18 ans.

Il a maintenant une équipe de plus de 30 médecins et experts en santé régénérative qui gèrent sa routine intense dans le but de redémarrer son corps.

Johnson a déclaré à Bloomberg News: « Ce que je fais peut sembler extrême, mais j’essaie de prouver que l’automutilation et la décomposition ne sont pas inévitables. »

L’entrepreneur en biotechnologie vise à ce que ses 78 organes principaux fonctionnent comme s’il était à la fin de son adolescence.

Johnson affirme qu’il se réveille à 5 heures du matin, prend 24 suppléments, fait de l’exercice pendant une heure et boit un jus vert avec de la créatine et des peptides de collagène.

Les suppléments comprennent de la metformine, du curcuma, du zinc et, pour la santé du cerveau, une petite dose de lithium.

Oliver Zolman, un médecin à la tête de l’équipe embauchée par Johnson, a déclaré qu’ils visaient à prouver qu’un être humain peut réduire l’âge médical de ses organes de 25%.

L’homme de 29 ans – surnommé le « médecin du rajeunissement » – a déclaré: « Il n’y a personne dans le monde qui ait 45 ans chronologiquement mais 35 ans dans chaque organe.

« Si nous pouvons éventuellement prouver cliniquement et statistiquement que Bryan a apporté ce changement, alors ce sera une taille d’effet si importante qu’elle devra être causale de l’intervention et au-delà de ce qui est génétiquement possible. »

Mais les résultats de l’échange de sang dans le but de paraître plus jeune ne sont pas prouvés et ne seraient pas recommandés par les professionnels de la santé.

En 2019, la Food and Drug Administration des États-Unis a mis en garde les consommateurs contre la réception de perfusions de plasma de jeunes donneurs, notant qu’elles n’ont « aucun avantage clinique prouvé » pour les maladies liées à l’âge ou autres chez l’homme.

Johnson a affirmé avoir terminé le premier échange de plasma multigénérationnel au monde avec son fils et son père Crédit : Bryan Johnson / Impression bleue