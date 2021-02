Pep Guardiola a répliqué à l’affirmation de Jurgen Klopp selon laquelle Manchester City avait eu une « pause de deux semaines » à cause d’une épidémie de COVID-19 au club en disant que le patron de Liverpool « savait que ce n’était pas vrai ».

Avant leur réunion à Anfield, Klopp a suggéré que la bonne forme de City avait été aidée par «une pause de deux semaines pour des raisons COVID».

En réalité, City a eu huit jours entre les matchs lorsque leur match avec Everton a été reporté en décembre, et Guardiola a déclaré qu’il prévoyait d’aborder les commentaires avec Klopp lors de leur face à face dimanche.

« Il a fait une erreur, c’était deux mois de congé, ou trois mois de congé? Non, [it was] quatre. Quatre mois de congé « , a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

«C’est pourquoi nous sommes en pleine forme en ce moment. Jurgen doit revoir le calendrier.

« Nous avons eu COVID, nous avons eu une semaine et nous avons joué avec 14 joueurs à Stamford Bridge, mais peut-être que je me trompe et que ce n’était pas deux semaines, c’était trois ou quatre semaines. Demain, quand je verrai Jurgen, je lui dirai. : « Combien de semaines ou de jours avons-nous été absents? »

« Je lui dirai demain. Il sait que ce n’est pas vrai. Allez! Personne en Premier League n’a eu deux semaines de congé. »

Guardiola et Klopp se connaissent bien depuis leur passage en Bundesliga et le directeur de la ville a admis avoir été « surpris » par la fouille de son homologue.

Pep Guardiola s’est dit surpris par les commentaires de Jurgen Klopp. Photo par Martin Rickett / PA Images via Getty Images

« Je ne suis pas irrité, je ne m’y attendais pas, pas de lui », a déclaré Guardiola.

« Je suis surpris. Je pensais que Jurgen n’était pas ce type de manager, comme les autres qui le font habituellement. Je ne m’attendais pas à ce commentaire. Mais peut-être que c’était un malentendu de sa part. S’il revoit le calendrier, il le fera. réalisez que ce n’était pas deux semaines, mais deux mois. «

City se dirige vers Liverpool à la recherche de sa première victoire à Anfield depuis 2003.

L’équipe de Guardiola a remporté ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues et occupe trois points d’avance en tête du classement de la Premier League avec un match en main.

Pendant ce temps, Liverpool, blessé, n’a remporté que trois de ses 10 derniers matchs, mais Guardiola n’a pas tardé à souligner que l’équipe de Klopp avait profité d’une pause estivale totalisant 48 jours alors que ses joueurs étaient contraints de revenir après une pause de 37 jours après leurs engagements. en Ligue des champions la saison dernière.

« Bien sûr [he] Je l’ai oublié « , a déclaré Guardiola. » Nous ne l’avons pas oublié, mais ils l’ont fait bien sûr.

« Quand c’est arrivé, c’est arrivé. Quand vous avez beaucoup de cas de COVID au début et de blessures, quand nous avons eu COVID avant le match d’Everton, nous avons dit: ‘C’est ce que c’est.’ Nous avions 14 joueurs et nous y allons [to Chelsea]. «