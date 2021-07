« Je mets le HOT dans PSYCHOTIC »: Paige VanZant, une cover-girl de combat, partage des photos de bikini et des cicatrices de bataille macabres dans un message aux fans

Beaucoup de sourcils ont été levés lorsque VanZant a signé une grosse affaire pour rejoindre la ligue de combat du Bare Knuckle Fighting Championship à la fin de l’année dernière à l’expiration de son contrat UFC, beaucoup se demandant à haute voix si la beauté entièrement américaine de VanZant pourrait survivre à la véritable viande. grinder qui est la boxe à mains nues.

Ses débuts, qui ont eu lieu plus tôt cette année contre l’ancien boxeur professionnel Britain Hart, ont montré une lutte cagy VanZant (sans jeu de mots) contre les compétences supérieures de son adversaire plus expérimenté, mais beaucoup pensaient que sa deuxième sortie contre Ostovich – qu’elle avait vaincu à l’UFC par soumission un peu plus de deux ans auparavant – offrirait à VanZant l’opportunité de revendiquer sa première victoire au sein de l’organisation.

Pas ainsi. Malgré une performance beaucoup plus agressive, VanZant a été frappé à plusieurs reprises par la droite d’Ostovich pendant la majorité des cinq rounds de deux minutes, et cette technique s’est avérée faire la différence entre les deux boxeurs parfaits.

Une VanZant désemparée est sortie du ring et s’est précipitée dans les coulisses quelques instants après que la décision des juges a été lue à haute voix, confirmant sa sixième défaite lors de ses sept dernières sorties dans les arts martiaux mixtes et la boxe à mains nues – avec cette seule victoire contre Ostovich désormais bel et bien vengé par son ennemi.

Mais VanZant – qui gère un site Web d’abonnement de style OnlyFans dans lequel elle publie une série de clichés torrides – ne permet pas aux cicatrices qu’elle acquiert en cours de route de la faire tomber, comme en témoigne sa dernière offre Instagram.

« J’ai mis le CHAUD en PSYCHOTIQUE« , a écrit VanZant à côté d’une série d’images contrastées la montrant avec des poings gonflés, un œil au beurre noir et une horrible traînée de sang coulant sur son visage avec un trio de photos de son édition de maillot de bain Sports Illustrated, ainsi que d’autres de son fan torride. -site.

Le prochain mouvement de VanZant n’est pas clair, mais il lui reste deux autres combats sur son contrat BKFC – dont chacun lui versera 250 000 $ – mais son statut d’un des atouts les plus précieux de la ligue de combat apparaît en danger à moins qu’elle ne puisse bientôt revenir à des moyens de gagner pour quelle serait la première fois qu’elle aurait la main levée après une bagarre depuis janvier 2019.

Quel que soit son prochain mouvement, « 12 Gauge » ne fera certainement pas de mal pour de l’argent, après avoir révélé que ses revenus mensuels sur son site Web d’abonnement ont dépassé ses revenus à la fois au BKFC et à l’UFC – en seulement UN mois.