Je mesure 5’3 et 220 livres – Mon collègue a dit que j’avais “un corps comme une bouteille de coca” mais les hommes disent que je suis “matériel de femme”

Un utilisateur de TIKTOK s’est tourné vers les réseaux sociaux pour montrer aux femmes qu’elles peuvent avoir confiance en leur peau.

Le TikTokker @jenn_cynn a partagé une vidéo d’elle-même qui indiquait à ses téléspectateurs son poids dans le but de “normaliser les femmes” au-dessus d’une certaine tranche de poids.

La créatrice de contenu porte des styles qui accentuent sa silhouette sinueuse 1 crédit

La vidéo est l’une des dernières à rejoindre le mouvement de positivité corporelle qui prend d’assaut les médias sociaux.

Jenn enseigne la danse et la zumba 1 crédit

Un certain nombre de vidéos de Jenn portent le hashtag #FatDancer ou #Chubby sans la moindre inquiétude ou embarras.

L’une de ses vidéos les plus récentes a été visionnée plus de 11 500 fois et a plongé les téléspectateurs dans une frénésie à propos de son corps «superbe».

La vidéo disait: “Partager mon poids pour normaliser les femmes de plus de 200 livres.”

On peut alors voir Jenn balancer ses hanches avec confiance dans sa cuisine alors que la vidéo montrait qu’elle pesait 220 livres.

Le créateur de contenu de 5 pieds 3 a légendé la vidéo en disant: “Comme l’a dit un collègue,” le corps comme une bouteille de coca “.”

La fille bien roulée autoproclamée portait un pantalon noir taille haute et un haut court noir assorti qui se terminait juste sous sa cage thoracique.

L’ensemble accentuait parfaitement sa forme de sablier en se pinçant à la taille et en montrant un soupçon de peau.

Le compte TikTok de Jenn se décrit comme une “amatrice de danse sinueuse” et un certain nombre de ses vidéos montrent des extraits de la danseuse exécutant des mouvements latins traditionnels tels que la salsa.

La séquence a vu un fan commenter: “Beau matériel de femme pour moi”

D’autres ont ajouté, “vous le portez bien, ne laissez pas les gens avoir honte de ça” et “des trucs hawt qui arrivent”.

Un certain nombre de femmes ont également adoré son contenu, un certain nombre se sentant vues et motivées à aimer leur propre corps.

« Oui fille ! Tuer. 200 plus fille ici aussi », a commenté l’un d’eux.

Un autre a ajouté: “Super danse, et vous êtes littéralement des objectifs corporels”.

Jenn enseigne également de manière stimulante la Zumba et la danse à un groupe de femmes.

Elle préconise une forme physique amusante pour les grandes tailles, qui est rarement annoncée dans le grand public.

Un certain nombre de créateurs de contenu de taille plus tentent de s’attaquer au récit de l’exercice et de l’alimentation dans le but de réduire leur corps à la taille « acceptable » de la société.

Pour Jenn et d’autres créateurs de contenu, la danse est trop souvent considérée comme quelque chose qui ne peut être vraiment pris au sérieux et apprécié que par ceux qui ont une silhouette typiquement athlétique.

Le créateur de TikTok démontre que tout le monde a un corps qui peut bouger et bien paraître en le faisant.

Avec la récente vidéo gagnant autant de vues, Jenn et ses homologues continuent d’étendre le mouvement de positivité corporelle, en veillant à ce qu’il atteigne de plus en plus de personnes.