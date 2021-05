« Je m’en fous »: 100 millions de dollars Havertz hausse le prix alors que Chelsea bat Manchester City pour donner à nouveau la Ligue des champions à Abramovich

Une campagne qui a commencé avec la remise du stade du club aux agents de santé britanniques, s’est déroulée presque entièrement sans foule et est passée de grands espoirs à des craintes d’échec lamentable s’est terminée avec le trophée de la Ligue des champions entre les mains de Thomas Tuchel à Porto – une victoire, un manager et même lieu auquel personne n’aurait pensé il y a à peine quatre mois.

Chelsea, comme ils l’ont si souvent été depuis que Tuchel est devenu le successeur surprise de la légende du club à la hache Frank Lampard fin janvier, avait l’air tactiquement redoutable dans le cadre arrangé à la hâte en raison de la crise de Covid-19 dans la ville hôte d’origine d’Istanbul, bien que des milliers de fans ont tout de même effectué un voyage logistiquement ardu pour voir leur équipe ajouter à l’histoire du club au Portugal.

Ils ont survécu au départ anticipé du pilier défensif Thiago Silva – contrecarré par une blessure d’apparence douloureuse, mais désespérés pour éviter une répétition de la défaite en finale à laquelle il a participé avec Tuchel à Paris la saison dernière – et ont marqué un excellent but à un idéal temps, Havertz s’est accroché à une passe magistrale de Mason Mount trois minutes avant la pause.

« J’ai attendu longtemps et maintenant je l’ai fait, » Havertz a déclaré à BT Sport son premier but extrêmement opportun en Ligue des champions. « C’est un sentiment incroyable. Nous l’avons mérité. Je m’en fous [my price tag now.]

Le capitaine Azpilicueta a attrapé Havertz. « Il le mérite pour une saison difficile, à cause de sa mentalité », rayonna le skipper. « C’est une superstar. Il a couru comme un fou. »

Pour un joueur aussi percutant que l’était le jeune meneur de jeu allemand en Bundesliga, Havertz a connu une saison torride, entravée par une longue infection au Covid-19 et une perte de forme qui n’était peut-être pas entièrement due à sa maladie.

Telles étaient ses performances dans son pays natal qu’il y avait peu de doute sur la nécessité pour Chelsea de battre le record de frais de transfert de son club, le signant pour ce qui pourrait s’élever à plus de 100 millions de dollars.

Peut-être que la chance que Havertz a reçue, voyant son tir initial après avoir échappé à Oleksandr Zinchenko bloqué sur son chemin en poussant le gardien Ederson à lui offrir un but ouvert, était méritée après ses ennuis. Sur la touche, Tuchel n’a pas pu contenir sa joie.

Roman Abramovich célèbre le but de Kai Havertz !#UCLFinalpic.twitter.com/yECy9VYwRW – LDN (@LDNFootbalI) 29 mai 2021

21 ans 352 jours – Kai Havertz est le plus jeune joueur allemand à marquer en finale de l’UEFA Champions League depuis Lars Ricken du Borussia Dortmund en 1997 (20 ans 322 jours contre la Juventus). Pays de rêve. #UCLFinalhttps://t.co/6U0qunHSMM – OptaJoe (@OptaJoe) 29 mai 2021

City a fait rouler la Premier League dans la seconde moitié de la saison. Il n’y avait presque aucune chance claire ici, sans parler des saccages. Chelsea a annulé les champions anglais, bien qu’il y ait eu des frayeurs inévitables : Azpilicueta a dégagé de sous sa propre barre transversale, et Andreas Christensen – le remplaçant de Silva – a bloqué un effort de Mahrez à bout portant.

L’orchestrateur inspirant du milieu de terrain Kevin de Bruyne avait l’air encore plus angoissé que Silva ne l’avait été car City a été contraint de le remplacer – à juste titre également, étant donné une blessure au visage suffisamment angoissante pour l’empêcher de continuer et le laisser nourrir un flot de sang avec une serviette d’un siège.

Son manager, Pep Guardiola, avait commencé la soirée déterminé à prouver qu’il pouvait gagner la Ligue des champions pour la première fois sans l’aide de Lionel Messi, et il a dû y avoir des moments où il aurait souhaité pouvoir compter sur les fractions de seconde magiques de son ancien L’attaquant peut créer pour accomplir des missions apparemment impossibles contre des défenses du genre organisées par Tuchel.

Perdez 2 FINALES ! Doute Abramovich prenant ce L pic.twitter.com/xLN0YVzLL0 — Je suis_Terro.͡ ▴ ▲|AFC (@1callterro) 29 mai 2021

Comme d’habitude, l’équipe qui a remporté la quatrième place de sa ligue nationale grâce à Tottenham battant Leicester est restée volontaire et dynamique lors de la contre-attaque.

Tuchel se couvrit le visage de ses mains et tomba à genoux après que Christian Pulisic ait atteint une passe de Havertz avec seulement Ederson à battre au bord de la surface de réparation, N’Golo Kante ayant fait preuve d’une ténacité typique pour gagner la possession dans une zone dangereuse, commençant le coup que l’Américain a terminé en roulant son tir à côté du deuxième poteau.

C’était la dernière grande chance. Chelsea, qui ressemblait à une équipe se dirigeant vers le milieu de tableau avec peu de chances de troubler les poids lourds européens en début d’année, avait récidivé en réitérant son exploit de 2012, lorsqu’il avait battu le Bayern Munich en Allemagne.

Zinchenko était parmi les stars de City en larmes alors que l’équipe de Guardiola recevait ses médailles. Il ne devait pas y avoir de chant du cygne glorieux final pour le sanglotant Sergio Aguero, le meilleur buteur du club qui se rend à Barcelone pour rejoindre Messi après une carrière exceptionnelle au City of Manchester Stadium.

S’exprimant plus tôt cette saison, l’une des raisons pour lesquelles Abramovich a déclaré qu’il aimait toujours le jeu était son imprévisibilité. Même avec une équipe de talents aussi coûteuse, Chelsea était jusqu’à récemment un outsider pour remporter le trophée le plus prisé d’Europe, et la plupart auraient fait pencher le Russe pour assister à sa deuxième défaite en finale après la sortie de penalty au dernier contre Manchester United. à Moscou en 2008. Ses acquisitions de Tuchel et Havertz ressemblent maintenant à des coups de maître que même lui n’aurait peut-être pas prévu de rapporter aussi généreusement qu’eux.

« Depuis l’arrivée de Roman, aucun club en Angleterre n’a remporté plus de trophées – donc ça marche », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Chelsea Joe Cole, ajoutant que Tuchel rejoindrait l’ancien patron des Blues Jose Mourinho et Carlo Ancelotti en tant que manager légendaire.

« Il aime Chelsea. Il était au téléphone, tous les jours, voulant savoir ce qui se passait. Havertz était sa signature. « Il peut venir de Russie mais il est à l’ouest de Londres. »

