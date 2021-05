«Je m’en fiche si vous êtes vacciné, vous dink! Enseignant en congé après avoir réprimandé un élève sans masque (VIDEO) – RT USA News

Un enseignant du Wisconsin a été mis en congé après avoir été filmé en train de réprimander un élève pour ne pas porter de masque, alors que le jeune homme aurait été complètement vacciné contre Covid-19.

La vidéo du professeur de lycée Poynette, Wisconsin, a attiré l’attention cette semaine après avoir été postée sur TikTok.

«Je m’en fiche que tu sois vacciné, espèce de petite merde,» l’enseignant non identifié crie sur un élève assis pendant qu’elle le montre du doigt. «Je ne veux pas tomber malade et mourir. Il y a d’autres personnes que vous pouvez infecter simplement parce que vous êtes vacciné. Vous savez quoi? Vous n’êtes pas une personne spéciale ici.

L’enseignant continue d’appeler l’élève un «imbécile» et de dire: «Vous devriez entendre comment tout le monde parle de vous ici.»

Bien que le district scolaire n’ait pas reconnu les détails de l’altercation, l’administrateur du district de Poynette, Matthew Shappell, a publié sur Facebook qu’ils « Sont au courant d’un incident » et une enquête a été ouverte alors que l’enseignant est en congé administratif.

«Le district a contacté les parents et nous prenons des mesures pour fournir le soutien approprié à l’élève concerné», il ajouta.

Les masques sont obligatoires dans les bâtiments scolaires et dans les transports parrainés par le district, selon Shappell, mais il n’a pas précisé les conséquences en place pour les élèves qui ne respectent pas cette règle.





La vidéo survient au milieu de nombreux débats et de la confusion autour des exigences en matière de masques à travers le pays, car les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont maintenant déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de se distancer socialement ou de porter des masques à l’intérieur ou à l’extérieur. Il existe cependant de nombreuses exceptions à la règle, et de nombreuses entreprises et bâtiments publics exigent toujours que les clients se masquent.

Des experts et des militants tels que Rachel Maddow et David Hogg ont suscité un débat cette semaine pour avoir semblé avoir du mal à accepter un monde sans masque.

Hogg a fait des vagues cette semaine quand il a tweeté que porter un masque serait « valoir la peine » même s’il est complètement vacciné, de cette façon les gens ne le prennent pas pour un anti-masque « conservateur. »

J’ai l’impression que c’est quelque chose que vous pouvez particulièrement comprendre si vous êtes dans une zone très libérale où 99% des personnes que vous voyez portent des masques. – David Hogg (@ davidhogg111) 14 mai 2021

L’animatrice de MSNBC, Maddow, a également laissé les gens se gratter la tête après avoir déclaré dans son programme qu’elle devait « Recâbler » son cerveau pour arrêter de regarder les personnes sans masque comme «une menace» ou un «Covid denier.»





