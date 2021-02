«  Je m’effondre littéralement à l’intérieur  »: alors que le COVID-19 laisse des millions de chômeurs et en difficulté, le bilan de santé mentale augmente

Lorsque Sandra Fowler a perdu son emploi de gérante d’hôtel en mars, elle a pensé aux nombreux sans-abri dormant dans les rues de Tucson, en Arizona, et craignait qu’elle ne soit bientôt parmi eux.

«Je pouvais me voir mentalement dans la rue», dit Fowler, 58 ans. «C’est ce type d’anxiété qui m’a empêché de dormir la nuit … J’avais l’intention d’être sans-abri parce que je ne savais pas comment j’allais faire il. »

Il a fallu huit mois à Fowler pour trouver un emploi dans un magasin d’expédition et d’emballage qui a remplacé son ancien salaire de 42 000 $ par un poste à temps partiel rémunérant 12 $ l’heure. Son salaire est à peine suffisant pour garder un toit au-dessus de sa tête et pas assez pour mettre régulièrement de la nourriture sur la table.

«Chaque jour, je dois aller au travail et faire sourire des inconnus quand je m’effondre littéralement parce que mes finances sont complètement déréglées», dit Fowler. «Mentalement, ça va me prendre du temps pour revenir dans un endroit où je me sens en sécurité financièrement, où je sais que tout ira bien. »

Péage mental du COVID-19

Le bilan physique du COVID-19 est austère, avec plus de 484000 morts et plus de 27 millions d’infectés aux États-Unis, mais parmi les millions d’Américains qui ont perdu leur emploi pendant la récession économique déclenchée par la pandémie, ou qui ont vu leurs heures et leurs salaires coupés, les conséquences sur la santé mentale sont également généralisées.

Selon une nouvelle enquête du Pew Research Center, 70% des chômeurs affirment que le chômage les a encore plus stressés. Plus de cinq sur dix ont déclaré faire face à davantage de problèmes de santé mentale comme l’anxiété et la dépression. Et 81% ont déclaré qu’ils s’étaient sentis à la dérive, s’étaient davantage battus avec leurs proches ou avaient connu d’autres problèmes émotionnels depuis la perte de leur emploi.

«Non seulement le chômage met les gens dans une situation financière plus vulnérable, mais notre enquête révèle qu’il a également un impact négatif sur leur bien-être émotionnel», déclare Kim Parker, directrice de la recherche sur les tendances sociales chez Pew et co-auteur du rapport. .

C’est en partie parce que ce que nous faisons affecte notre perception de nous-mêmes.

«Le chômage à tout moment a un lourd tribut parce que l’emploi est lié à l’identité et à l’estime de soi », déclare Robin Smith, un psychologue qui conseille les patients qui luttent contre la pandémie. Mais pendant le COVID-19, cela a été particulièrement stressant «parce que nous sommes témoins de plus que de simples pertes d’emplois. Nous vivons une expérience prolongée et réelle de pertes catastrophiques. »

Premier choc, puis dépression

Que les Américains soient employés ou non, les symptômes d’anxiété et de dépression, ainsi que la consommation de substances et les pensées suicidaires, ont augmenté pendant la pandémie, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Au début, Fowler dit qu’elle était engourdie.

«Pendant les premiers mois, je pense que j’étais juste en état de choc», dit Fowler, «mais mon niveau d’anxiété a probablement augmenté de 50%. Et j’ai traversé une période de dépression. Je fonctionne, mais je suis toujours inquiet pour le mois prochain … J’ai volé Peter pour payer Paul. »

Ce n’est pas ce qu’elle pensait vivre à ce moment de sa vie.

«Je suis seul depuis l’âge de 19 ans», dit Fowler, «donc pour moi à ce stade … de devoir demander aux gens de faire l’épicerie, ou simplement de m’aider à payer une facture, ce n’est pas ce que je J’en ai l’habitude. »

Fowler a mis en place des accords de paiement avec ses sociétés de cartes de crédit qui ont gelé ses comptes en raison de sa perte de revenus. «J’ai dû emprunter à ma famille pour me nourrir», dit-elle. «J’ai dû utiliser des garde-manger. Ce n’est pas une question de fierté. C’est une question de vie. »

Pas d’assurance-emploi, pas de thérapie

Et Fowler dit qu’elle marche sur une corde raide, voulant travailler davantage tout en craignant que chaque heure supplémentaire ne compromette les allocations de chômage dont elle a besoin pour joindre les deux bouts.

Elle aimerait suivre une thérapie, mais elle a perdu son assurance maladie lorsqu’elle a été mise à pied de son emploi à temps plein. Elle a également été isolée pendant la crise sanitaire. Elle a déménagé à Tucson avec son ex-mari, et la plupart de sa famille vit dans le Michigan.

Pour calmer ses nerfs, Fowler se promène, prie et essaie de garder l’espoir qu’elle pourra éventuellement trouver un autre emploi dans l’industrie hôtelière, « pour revenir à ce que je sais et dans quoi je suis bon . »

Colère, puis joie

Kelly Newman a quitté son emploi d’avocate en droit de la famille en juillet. Elle et sa femme, Rachel, jonglaient entre les soins et la scolarisation à distance de leurs six enfants avec le travail et la tension sous la tension.

«La dernière année a été extrêmement difficile mentalement et émotionnellement», dit Newman, 46 ans.

Maintenant, tandis que sa femme, une enseignante, instruit ses élèves de leur salle à manger, Newman transporte leurs enfants à la garderie et à l’école, qu’ils fréquentent en personne au moins une partie de la semaine.

La famille se débrouille avec les allocations qu’elle reçoit pour les quatre plus jeunes enfants que les Newman sont en train d’adopter, ainsi que l’aide d’un programme alimentaire fédéral et des repas que le district scolaire distribue aux enfants locaux.

«Nous survivons», dit Newman, ajoutant qu’ils se sont débarrassés du câble et doivent actuellement environ 3 000 $ sur leur facture d’électricité. «Nous payons juste autant que nous pouvons à la fois. Nous avons tout réduit. »

La santé mentale de Newman a fortement décliné pendant la première moitié de la pandémie. Après que son médecin lui ait prescrit des antidépresseurs et que la famille ait déménagé dans une maison plus grande, Newman dit qu’elle s’est brièvement sentie mieux.

Impossible de sortir du lit à Noël

Puis, alors que les factures continuaient de s’accumuler, elle s’est retrouvée incapable de se lever le jour de Noël.

«J’étais en colère et j’ai perdu le contact avec les gens qui m’intéressaient», dit Newman à propos de la détérioration de sa santé mentale. «(J’ai) dit des choses à des gens que je n’aurais pas dû dire parce que mon filtre avait disparu.

Elle prend du yoga dans un studio qui lui permet souvent de participer gratuitement. Et au cours des deux dernières semaines, Newman dit qu’elle a commencé à prendre un nouveau médicament qui améliore son humeur.

«Je me sens enfin stable dans le sens où je n’ai pas cette peur imminente de la prochaine chaussure qui tombe», dit Newman. Elle avait mis les factures en souffrance dans un tiroir, mais récemment «j’ai pu regarder le pile et passer des appels téléphoniques très difficiles. … Je suis juste à la crête de me sentir apte et capable. »

En parcourant ses factures, Kelly est tombée sur un chèque-cadeau. Elle s’est offerte une manucure et une pédicure.

«Une petite chose comme ça, je n’aurais pas eu l’énergie ou le désir (de faire) … il y a six mois», dit-elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, dit-elle, «je ressens de la joie . »