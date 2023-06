Je me suis vengé de mon voisin après avoir laissé un énorme vide dans mon mur et peint ma clôture à la bombe

UN COUPLE s’est vengé de son voisin cauchemardesque après avoir laissé un énorme vide dans son mur et peint sa clôture à la bombe.

Lindsay Paul Slader Marsh et sa femme Wong Tien Chi, de Bedok, à Singapour, ont récupéré leur propriété après que leur propriété ait été endommagée.

Lors d’une rénovation domiciliaire, les voisins avaient enlevé un pilier qui laissait un immense mur dans la propriété de Paul et Wong Crédit : Documents judiciaires

Le couple a également poursuivi ses voisins pour intrusion après avoir creusé un trou qui traversait leur propriété Crédit : Documents judiciaires

Lors des travaux de rénovation de leur maison, le voisin du couple avait enlevé un pilier en brique qui avait ensuite laissé un énorme vide dans un mur de leur propriété.

Ils avaient également installé un poteau de clôture qui nécessitait de creuser un trou qui traversait le terrain du couple.

Mais les voisins cauchemardesques ne se sont pas arrêtés là, car ils ont ensuite peint à la bombe « Private No Entry » et « Keep Out » en gros caractères sur le côté de la clôture avant d’installer une caméra de surveillance.

Le couple furieux s’est vengé et a poursuivi ses voisins d’à côté pour intrusion.

Ils ont fait valoir que ces actes destructeurs étaient une faute civile qui « entrave la jouissance ou l’utilisation d’un lieu de résidence ».

Paul et Wong ont poursuivi Mohamed Shariff Kassim et sa femme Zakiah Awang, ainsi que leur fils Amir Md Shariff et leur belle-fille Candice Too – qui ne vivaient pas dans la propriété mais ont géré le projet de rénovation car les propriétaires âgés n’étaient pas en bon état. santé.

Après une audience au tribunal, un jugement a été rendu mercredi et le couple a reçu l’énorme somme de 2 010 £ de dommages et intérêts.

Cela comprenait 523 £ pour les frais de réparation de l’écart et 1 189 £ de dommages-intérêts aggravés ordonnés contre Shariff et Too.

Le couple a également reçu une lourde somme de 297 £ pour les actes d’intrusion « mineurs » à la suite du trou qui avait été creusé sur leur propriété.

Mais les voisins ont présenté des preuves montrant que la caméra de surveillance n’était pas pointée vers la propriété de Paul et Wong, ils n’ont donc pas reçu d’argent supplémentaire.

Le juge a également rejeté les allégations relatives aux mots peints à la bombe après avoir noté qu’ils pouvaient à peine être vus après l’installation de la clôture des voisins.

Il a déclaré: «Les plaignants ne pourraient lire les mots que s’ils grimpaient au sommet de leur clôture verte et regardaient directement dans l’espace entre les clôtures. Aucune personne raisonnable ne continuerait à faire cela », a rapporté Asia One.

