« Je me suis trompé »: Top Tory s’excuse d’avoir « loué les talibans »

Un député conservateur de haut rang s’est excusé d’avoir mis en ligne une vidéo dans laquelle il félicitait les talibans d’avoir « considérablement amélioré » l’Afghanistan depuis leur prise de pouvoir.

Tobias Ellwood, président de la commission restreinte de la défense du Parlement, a déclaré qu’il « s’était trompé » et a supprimé la vidéo, filmée lors d’un récent voyage dans le pays.

Il avait fait face à des jours de réaction de la part de ses collègues députés conservateurs à propos du clip, dans lequel il appelait la Grande-Bretagne à reprendre les pourparlers avec les talibans et affirmait que le régime oppressif avait atteint une paix sans précédent depuis les années 1970.

Le membre du comité de la défense, Mark François, a qualifié les affirmations de M. Ellwood de « tout à fait bizarres », l’accusant de « louer la gestion des talibans » de l’Afghanistan.

« Il n’a fait aucune mention du fait que les talibans tentaient toujours d’identifier et de tuer des citoyens afghans qui ont aidé nos forces armées, et ne fait aucune mention spécifique du fait que les jeunes filles en Afghanistan n’ont même pas le droit d’aller à l’école sous ce gouvernement », a ajouté M. François.

Il a dit que M. Ellwood ne parlait pas au nom du comité de la défense.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré que la vidéo n’était « pas une déclaration très bienvenue » à la lumière de la persécution en cours en Afghanistan. Et le ministre des anciens combattants, Johnny Mercer, a déclaré qu’il était « clair » que les talibans restaient une « menace sérieuse » pour les droits de l’homme.

Dans la vidéo, M. Ellwood a déclaré: «C’est différent maintenant que les talibans sont revenus au pouvoir. Eh bien, cela peut être difficile à croire, mais la sécurité s’est considérablement améliorée, la corruption est en baisse et le commerce de l’opium a pratiquement disparu. Les panneaux solaires sont maintenant partout, alimentant les pompes d’irrigation, permettant à davantage de cultures de pousser.

Mais s’adressant à Twitter pour s’excuser jeudi matin, il a déclaré: « Aussi bien intentionnées soient-elles, les réflexions sur ma visite personnelle auraient pu être mieux formulées.

« Je suis désolé pour ma mauvaise communication. »

M. Ellwood, qui a perdu son frère lors de l’attentat à la bombe de Bali en 2002, a déclaré qu’il avait été attiré par l’attaque pour se rendre en Afghanistan « plusieurs fois » au cours de la dernière décennie.

« Lors de ma visite la semaine dernière, j’ai été témoin de quelque chose que je ne m’attendais pas à voir – un calme étrange et un changement visible dans la sécurité, la corruption et la croissance de l’opium que je me suis senti obligé de signaler », a-t-il déclaré. Il a déclaré que sans intervention internationale, l’économie du pays risquait de s’effondrer, alimentant une migration de masse et permettant aux camps terroristes de prospérer, réitérant les appels à la Grande-Bretagne pour rouvrir son ambassade dans le pays.

Mais M. Ellwood a reconnu qu’il avait également vu « les restrictions croissantes imposées aux femmes et aux filles ».

Et il a dit: « Encore une fois, je suis désolé pour ma formulation et j’espère que cela place ma pensée dans son contexte. »