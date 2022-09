Je me suis tourné vers mon père séparé pour obtenir de l’aide après une rupture dévastatrice qui m’a laissé sans abri – mais le pire était encore à venir

Cela faisait 20 ans que Stacy Brooks n’avait pas parlé à son père, mais après une rupture dévastatrice, elle sentait qu’elle n’avait nulle part où aller.

La mère de quatre enfants, 31 ans, de Pitsmoor, Sheffield n’avait jamais eu de relation avec Mark Brooks, 61 ans, et était ravie quand il l’a accueillie dans sa vie à bras ouverts.

Mais les choses ont rapidement pris une tournure sinistre, lorsque Brooks est devenue « obsédée et jalouse » de son nouveau petit ami.

Après une dispute au téléphone le 9 août de l’année dernière, Brooks a pris d’assaut l’endroit où Stacy séjournait et a lancé une attaque sauvage.

Après l’avoir battue, Brooks l’a recouverte d’essence et a tenté de l’incendier.

La vie de Stacy n’a été sauvée que lorsque le briquet n’a pas fonctionné correctement et que Brooks a fui les lieux.

Terrifiée, elle a appelé la police et Brooks a été arrêté plus tard dans la journée.

Il a dit à la police qu’il avait pris deux fois la dose de diazépam qui l’avait fait se sentir comme “King Kong”, et qu’il cherchait le petit ami de sa fille et voulait qu’elle rentre à la maison.

En décembre 2021, Brooks a plaidé coupable d’avoir tenté de causer des lésions corporelles graves à sa fille et d’avoir menacé de la tuer à Sheffield Crown Court.

Il a été condamné à neuf ans et six mois de prison en août et a rendu une injonction indéfinie pour protéger Stacy.

Stacy, qui a été traumatisée par cette épreuve déchirante, a déclaré: «C’était un père affreux et il n’a joué presque aucun rôle dans ma vie.

“Je n’ai jamais vraiment pensé à lui jusqu’à ce que je n’aie nulle part où aller après une rupture et qu’un membre de la famille m’ait suggéré de renouer avec lui.

« ‘J’ai pensé ‘pourquoi pas ?’ J’avais toujours rêvé d’avoir une figure paternelle dans ma vie au fond de moi.

“Au début, vivre avec lui était vraiment agréable. Nous nous entendions si bien et je ne pouvais pas croire à quel point les choses étaient bonnes.

Je suis tellement content que le briquet n’ait pas fonctionné, j’aurais été en flammes en quelques secondes. Il a continué à essayer, il était désespéré de me faire du mal. Il m’aurait probablement tué Stacy Brooks

“Mais il est vite devenu vraiment bizarre avec moi, presque un peu obsédé par moi, et détestait que j’aie un nouveau petit ami.

“Mais je n’aurais jamais pensé qu’il irait aussi loin qu’il l’a fait ce jour-là.”

Elle a ajouté: “Je suis tellement contente que le briquet n’ait pas fonctionné, j’aurais été en flammes en quelques secondes.

«Il a continué à essayer, il était désespéré de me faire du mal. Il m’aurait probablement tué.

“Je comprends pourquoi ma mère m’a dit de l’éviter maintenant.”

‘Obsessionnel’

Stacy et son père ont été séparés pendant deux décennies avant de se reconnecter et sont redevenus proches lorsqu’il lui a permis de vivre avec lui.

Elle a raconté comment ils allaient sortir pour les repas, promener leur chien et profiter de soirées cinéma ensemble.

C’était jusqu’à ce que Stacy – qui est actuellement au chômage – trouve l’amour avec un nouveau partenaire.

Elle prétend que son père est devenu « jaloux » et « obsédé » par elle – la « suppliant » même de ne pas emménager avec son nouveau mec.

Elle est allée contre sa volonté, emménageant avec son partenaire, mais a désespérément essayé de rester en contact avec son père alors qu’elle s’inquiétait de plus en plus de son style de vie.

Mais Stacy est devenue frustrée lorsqu’il ne l’a contacté que pour “demander de l’argent”, et lorsqu’elle a confronté Brooks à ce sujet lors d’un appel téléphonique, il s’est mis en colère.

Elle affirme qu’il s’est présenté à la maison dans laquelle elle vivait – à quelques minutes de son propre appartement – et l’a aspergée d’un liquide inflammable.

J’ai tout de suite compris ce que c’était, ça sentait l’essence à briquet ou l’essence. J’avais tellement peur que j’ai juste gelé Stacy Brooks

Après avoir aspergé ce qu’elle croit être de l’essence sur son visage, ses vêtements et son corps, il a essayé de l’enflammer.

Stacy a rappelé: «Il avait fait irruption dans l’endroit où je vivais, déclamant et délirant.

“Il avait l’air vraiment effrayant et me menaçait de me tuer, me traitant de ‘f ***** g bitch’ et disant que j’étais ‘mort’.

“C’était horrible de le voir et de l’entendre comme ça.

“Il a commencé à mettre la main sur moi et m’a cogné la tête contre une porte, me tirant dans la pièce par les cheveux.

«Avant que je ne m’en rende compte, il avait attrapé une bouteille dans la poche de son manteau et pressait ce liquide sur moi.

“J’ai tout de suite compris ce que c’était, ça sentait l’essence à briquet ou l’essence. J’avais tellement peur que je me suis figé.

“Il a essayé deux fois de m’incendier mais son briquet ne fonctionnait pas et quand mes colocataires ont vu ce qui se passait, il s’est enfui, Dieu merci.”

Marqué émotionnellement

Lors de la condamnation, l’avocat de Mark a déclaré au tribunal que sa fille était revenue dans sa vie au début de 2021.

Ils ont dit que Brooks s’était inquiété après que Stacy se soit impliquée avec un nouveau petit ami qui avait des antécédents de violence domestique et une implication dans le trafic de drogue.

Bien qu’il soit satisfait de sa peine à Sheffield Crown Court, Stacy a été marqué émotionnellement.

Elle a déclaré: “Il n’a jamais été un bon père, il n’a jamais été là, mais je voulais lui donner une seconde chance.

« Comment a-t-il pu faire cela à sa propre chair et à son propre sang ? Je suis une maman moi-même, je ne pourrais jamais blesser mes propres enfants.

“Cela m’a beaucoup affecté, je suis toujours anxieux maintenant. Si je sens une odeur d’essence, je panique vraiment, ça me fait paniquer.

“Je suis juste content qu’il ait enfin obtenu justice – il mérite tout ce qu’il obtient.”

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

