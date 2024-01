‘Je me suis tourné vers moi’

Métro

Un maniaque accusé d’avoir poignardé au hasard plusieurs personnes avec un couteau de chasse dans le Queens a adressé un sourire menaçant à sa première victime après l’avoir frappé dans le dos plus tôt ce mois-ci, a déclaré l’homme au Post mercredi.

Le grand-père de 61 ans a déclaré qu’il se rendait à la laverie automatique le 8 janvier lorsqu’il aurait été agressé par Jermain Rigueur, 27 ans.

La victime a d’abord pensé que l’étranger dérangé l’avait simplement frappé jusqu’à ce qu’il sente le sang « couler sur son pantalon ».

“J’ai senti le poids mais j’ai cru qu’il m’avait frappé fort dans le dos”, se souvient la victime, qui a souhaité être identifiée. “Après m’avoir poignardé, il est passé, s’est tourné vers moi et a souri.”

L’homme était la première des cinq victimes au moins terrorisées dans le Queens lors de la vague d’attaques au couteau au cours des deux dernières semaines, a indiqué la police.

Un suspect dans cette affaire a été arrêté mercredi après une chasse à l’homme menée par la police de New York.

Les victimes, qui, selon la police, ont été poignardées avec un couteau de chasse, ont toutes survécu à leurs blessures consécutives aux attaques. Les autorités cherchent également à savoir si Rigueur a également agressé une victime à Brooklyn.

Le suspect dans la série d’attaques au couteau dans le Queens.

Deux personnes ont été poignardées près de l’intersection du boulevard Guy R. Brewer et de la 134e Avenue. Paul Martinka

La victime marchait sur la 137e Avenue à Springfield Gardens lorsqu’elle a « senti la présence d’un individu » marchant derrière elle. Arrivé au coin de la 157ème rue et de la 137ème avenue, il traversa la rue.

« En traversant, j’ai vu deux ombres. J’ai vu une autre ombre derrière moi”, a expliqué la victime. « Il semblait que la personne marchait vite parce que son ombre était proche. Je me suis déplacé plus loin sur mon côté gauche. Je ne me suis pas retourné pour voir de qui il s’agissait.

“Je voulais juste m’écarter pour qu’il puisse passer et je me suis donc déplacé vers la gauche plus loin.”

L’agresseur a couru vers le dos de la victime alors qu’il traversait l’intersection et l’a poignardé, même si l’homme n’a pas su tout de suite qu’il avait été poignardé.

Emplacements des attaques au couteau signalées dans le Queens. Composite du NY Post

La victime a alors vu un passant et lui a demandé si elle avait vu la personne qui venait de lui donner un coup de poing. Elle a alors senti le sang.

«Ensuite, j’ai senti une chaleur couler dans mon pantalon», se souvient la victime. «J’ai demandé à l’homme au téléphone de retirer mes vêtements. Il a dit : « Oh wow, tu as une grosse blessure au dos et tu saignes. Je dois appeler le 911.’

La police a rapidement réagi et a maintenu la pression sur la blessure avant que les médecins n’arrivent et l’emmènent à l’hôpital. Depuis, il s’est rapidement rétabli et peut à nouveau jouer avec sa petite-fille.

La première victime a été poignardée le 8 janvier, puis cette semaine, quatre autres victimes ont été ciblées par le même suspect, selon les autorités.

Une autre victime, Shaneka Anderson, 34 ans, a déclaré qu’elle rentrait du travail à pied peu après minuit mardi lorsque le démon s’est également faufilé derrière elle. Rigueur l’aurait poignardée puis s’enfuirait, la laissant sous le choc et une respiration sifflante.

Le même agresseur a ensuite poignardé trois autres victimes mercredi matin, a indiqué la police.

“C’est une chose terrible que nous ayons des gens comme ça qui peuvent se promener et vous poignarder”, a déclaré mercredi la première victime. « Cela ne devrait pas être comme ça. Supposons qu’il m’ait poignardé comme ça et que je vienne de mourir ? Tout dépend de ma famille. Ma famille dépend beaucoup de moi.

Il a néanmoins souligné qu’il n’avait « aucun sentiment malveillant » à l’égard du tueur, le décrivant comme une « personne malade ». Lorsqu’il a appris que la police avait quelqu’un en garde à vue, il a déclaré : « Je suis heureux qu’il ne soit plus dans la rue et qu’il ne puisse plus blesser personne d’autre. »

