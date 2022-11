“Je me suis toujours considéré comme un Canuck”: Bieksa prend officiellement sa retraite à Vancouver – Kelowna Capital News

Lorsque Kevin Bieksa a sauté sur la glace du Rogers Arena pour l’entraînement matinal des Canucks de Vancouver jeudi, il s’est senti comme chez lui.

Cela fait plus de quatre ans que le défenseur ne s’est pas habillé pour un match de la LNH — et plus de sept ans depuis qu’il a joué pour les Canucks — mais les souvenirs de son temps avec l’équipe sont rapidement revenus.

« Je ne sais pas si vous avez vu patiner le matin, mais j’ai dominé là-bas », a-t-il plaisanté avec les journalistes. “Mais cette glace me faisait du bien à nouveau.”

Bieksa, 41 ans, était de retour dans l’immeuble pour sa retraite officielle jeudi après avoir signé un contrat d’une journée avec Vancouver. Les Canucks devraient marquer l’occasion avec une cérémonie avant d’affronter les Ducks d’Anaheim, la seule autre équipe pour laquelle le défenseur a joué au cours de sa carrière de 13 saisons dans la LNH.

“Ça a été incroyable”, a déclaré Bieksa. « Alors j’essaie de ne pas être trop distrayant. J’ai fait un petit skate sympa le matin, je suis allé dans le vestiaire pour essayer de parler avec les gars. … J’essaie de faire mon truc et d’en profiter pour fermer ma famille mais pas distraire le reste des gars.

Bieksa a récolté 278 points (63 buts, 215 passes) en 808 matchs dans la LNH pour Vancouver et Anaheim.

Sélectionné par Vancouver en cinquième ronde du repêchage de 2001 de la LNH, on ne s’attendait pas toujours à ce qu’il soit une vedette.

L’athlète de six pieds un pouce et 200 livres originaire de Grimsby, en Ontario, a utilisé son jeu physique et son tir solide pour s’assurer une place dans l’alignement des Canucks et a aidé l’équipe à disputer sept apparitions en séries éliminatoires entre 2007 et 2015.

« La seule chose que je savais de lui, c’est qu’il était le meilleur joueur d’équipe qu’on puisse trouver », a déclaré l’entraîneur-chef des Canucks Bruce Boudreau, qui était derrière le banc d’Anaheim pendant une partie du temps de Bieksa à Vancouver.

« Si quelqu’un avait des ennuis, il était là pour vous protéger. Si quelqu’un était touché, il était là pour intervenir. Il était tout au sujet de l’équipe, il était très apprécié de tout le monde.

«Et il a concouru tous les soirs. Qu’il soit bon ou mauvais, cela ne faisait aucune différence. Il était en compétition et faisait tout ce qu’il pouvait pour gagner parce que, pour Kevin – et tous les grands – il s’agit de gagner.

Bieksa a joué un rôle crucial dans la course de Vancouver à la finale de la Coupe Stanley en 2011, récoltant 10 points (cinq buts, cinq passes) en 25 matchs.

Alors que le match 5 de la finale de la conférence de l’Ouest contre les Sharks de San Jose était à égalité 2-2 en double prolongation, Bieksa a décoché un tir de l’intérieur de la ligne bleue et scellé la série avec un but gagnant sournois.

Ce dont le défenseur est le plus fier pendant son séjour à Vancouver, cependant, c’est la culture que lui et ses coéquipiers ont créée.

“Nous voulions tous être meilleurs que l’autre personne, nous nous sommes tous battus et nous avons tous essayé de perfectionner notre art, que ce soit en enregistrant des rondelles devant le filet”, a déclaré Bieksa.

“Il s’agissait simplement d’être fier de ce que vous faites, d’être compétitif et de vous pousser les uns les autres. Et je pense que c’est le signe d’une bonne équipe avec une bonne identité.

Bo Horvat est le seul joueur restant sur la formation de Vancouver qui a joué aux côtés de Bieksa, à ses côtés lors de sa saison recrue en 2014-15.

Le capitaine des Canucks a déclaré que le bruyant paquebot bleu est toujours l’un de ses coéquipiers préférés.

“Il se soucie vraiment de chaque coéquipier avec qui il joue”, a déclaré Horvat. «Pour moi, en tant que jeune homme entrant, il m’a tenu responsable. … Il a toujours voulu le meilleur de moi. Il m’a toujours en quelque sorte pris sous son aile et m’a poussé à travailler plus fort et à être en pleine forme.

Un échange hors saison en juin 2015 a vu les Canucks vendre Bieksa aux Ducks pour un choix de deuxième tour lors du repêchage de 2016. Il lui restait un an sur son contrat à l’époque avec un plafond de 4,6 millions de dollars américains.

Bieksa a déclaré qu’il n’avait jamais voulu quitter Vancouver.

“Je me suis toujours considéré comme un Canuck”, a-t-il déclaré. “Quand j’étais à Anaheim – et j’adorais mes coéquipiers à Anaheim – mais ils avaient l’habitude de vous dire ‘Toi et (Ryan) Kessler parlez beaucoup de Vancouver. Vous parlez toujours de Vancouver. Et je me disais ‘C’est comme ça qu’on fait ici. Nous avons eu une bonne chose pendant longtemps.

“Beaucoup de bons souvenirs. Nous avions une très bonne culture et beaucoup de succès. Alors je me suis toujours considéré comme un Canuck, même quand je suis parti.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

hockeyNHLvancouver canucks